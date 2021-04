Les images de sécurité ont révélé un nouvel angle sur le tournage de Ma’Khia Bryant à Columbus, dans l’Ohio, et beaucoup soutiennent que cela prouve que l’officier qui a tiré avec son arme n’avait pas le choix.

La vidéo de 26 secondes capturée par une caméra de garage en face de la scène de la fusillade montre Bryant marchant dans une allée vers d’autres personnes alors qu’une voiture de police s’arrête et que l’agent sort du véhicule. Bryant finit par charger une autre femme et crie, « Je vais te poignarder, salope, » avant d’être abattu plusieurs fois.

AVERTISSEMENT: CONTENU GRAPHIQUE

Les images de la caméra corporelle de la police publiées après la fusillade semblaient également montrer que Bryant attaquait deux personnes avec un couteau, mais les critiques ont toujours remis en question l’utilisation de la force meurtrière par l’officier, qui a été identifié comme étant Nicholas Rearden et fait actuellement l’objet d’une enquête.

Le voisin Donovan Brinson a publié les nouvelles images à la police et a déclaré qu’il pensait que cela prouvait que Rearden n’avait pas d’autre choix que de tirer.

«Il aurait pu ne pas tirer et la jeune femme en rose aurait pu être poignardée au cou et brutalement ou mortellement blessée, puis il aurait pu tirer. [Bryant] et nous aurions pu en avoir deux [young women] mort – ou il aurait pu réagir comme il l’a fait et une jeune femme a perdu la vie » Brinson a déclaré jeudi à Fox News.





Dans une déclaration jeudi, la famille de Bryant a exigé « Justice » pour l’adolescent.

«Alors que nous restons encouragés par le soutien du public et toutes les prières partagées avec nous; à la fin de la journée, nous savons que rien ne ramènera notre bien-aimée Ma’Khia. Nous demandons respectueusement justice pour Ma’Khia Bryant, » la déclaration lue.

Alors que la mort de Bryant a suscité des manifestations contre la brutalité policière et la condamnation des militants de Black Lives Matter, de nombreux critiques se sont tournés vers les médias sociaux pour affirmer que les nouvelles images contredisaient le récit selon lequel Bryant était victime d’une force excessive.

cette vidéo semble réfuter entièrement les membres de la famille qui ont déclaré que Bryant « avait attrapé un couteau pour se défendre » et qu’elle « repoussait une agression physique lorsque la police est arrivée ». https://t.co/08cfQj0giv – tsar becket adams (@BecketAdams) 22 avril 2021

Wow … cette séquence (en particulier avec l’audio) * devrait * faire honte à tous ceux qui ont préjugé l’officier comme coupable, y compris le clown analphabète @Roi JamesElle fait une menace manifeste de tuer puis agit en conséquence. L’officier est un HÉROS !!! https://t.co/tAzHZFEX1I – Raheem Kassam (@RaheemKassam) 22 avril 2021

Le maire de Columbus, Andrew Ginther, a déclaré que la mort de l’adolescent était un «Échec de la communauté» dans une déclaration aux journalistes cette semaine et a promis que Rearden « Sera tenu responsable » s’il est reconnu coupable d’actes répréhensibles par l’enquête en cours.

