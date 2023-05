De nouvelles images montrent la dévastation des inondations italiennes : des villes entières sont submergées sous l’eau

Les inondations «apocalyptiques» qui font des ravages dans le nord de l’Italie ont laissé des villes entières submergées sous l’eau et ont vu des routes emportées par des glissements de terrain dramatiques alors que les habitants luttent pour accepter le carnage.

De nouvelles images montrent l’étendue de la dévastation des inondations meurtrières qui ont tué au moins neuf personnes dans la région de villégiature populaire d’Émilie-Romagne, avec des rues transformées en rivières rapides.

La vidéo montre des maisons et des voitures submergées sous l’eau dans des dizaines de villes historiques, notamment à Luga, Ravenne et Cesara, alors que les sauveteurs tentent désespérément d’atteindre les familles coincées dans leurs maisons.

Des familles désespérées – y compris de jeunes enfants et des personnes âgées – ont été forcées de grimper sur leurs toits dans le hotspot touristique alors qu’elles attendaient avec impatience d’être secourues par hélicoptère.

Une vidéo montre une femme enceinte désespérée secourue de son domicile par des pompiers dans un hélicoptère alors que l’eau monte autour du bâtiment. Les sauveteurs ont prudemment descendu un panier jusqu’au domicile de la femme où elle a été aidée par un pompier avant d’être hissée dans l’hélicoptère.

Au moins neuf personnes ont été tuées dans la région – dont une femme de 60 ans dont le corps a été traîné sur 20 km le long d’une rivière – et on craint que le nombre de morts n’augmente encore car plusieurs personnes sont portées disparues au milieu du carnage.

Sur la photo: des maisons de la ville de Cesara sont submergées sous l’eau mercredi

Le corps d’une femme de 60 ans, dont le mari, 70 ans, est également décédé dans des conditions météorologiques extrêmes, a été retrouvé sur la plage près de Cesenatico après que son corps ait été traîné sur une rivière à 20 km.

Deux corps ont été récupérés par des plongeurs hier à Forli après que la rivière Montone a débordé. Le maire de la ville a déclaré que les inondations étaient la « pire situation » que la ville ait jamais connue.

Les inondations dévastatrices ont emporté les voitures et une vidéo montre une route entière en Émilie-Romagne emportée par un glissement de terrain dévastateur.

Les inondations ont vu des milliers d’Italiens évacués de leurs maisons maintenant détruites – et les inondations ne montrent aucun signe de ralentissement.

Les autorités de la ville de Ravenne ont émis aujourd’hui un ordre d’évacuation immédiate pour trois villages menacés par les inondations.

Des bus ont été envoyés pour aider les habitants à quitter Villanova di Ravenna, Filetto et Roncalceci après que la rivière Lamone a éclaté.

Près de deux douzaines de rivières et de ruisseaux ont inondé le sud-est de la région d’Émilie-Romagne à la suite d’averses plus tôt cette semaine, submergeant des quartiers entiers et des terres agricoles.

Plus de 10 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons et des centaines de glissements de terrain ont été signalés, ont indiqué des responsables régionaux.

Des personnes sont secourues à Faenza, en Italie, jeudi après des inondations dévastatrices qui ont transformé les rues en rivières

Les habitants enlèvent la boue et les débris après que de fortes pluies ont frappé la région italienne d’Émilie-Romagne, à Faenza, en Italie, jeudi

Des personnes sont secourues à Faenza, en Italie, jeudi après des inondations meurtrières qui ont ravagé la ville

Des voitures endommagées qui ont été emportées par les inondations sont bloquées dans le quartier de San Rocco

Une vue d’un bâtiment gorgé d’eau avec des débris autour après que de fortes pluies ont frappé la région italienne d’Émilie-Romagne, à Castel Bolognese, en Italie, jeudi

Des bungalows inondés à Cesena après de fortes pluies ont provoqué des inondations majeures

La pluie s’est arrêtée mercredi en milieu d’après-midi et les météorologues ont déclaré qu’ils ne s’attendaient à aucune pluie significative jeudi.

« Mais quand nous avons six mois de pluie en 36 heures, tombant là où il y avait déjà eu des pluies record il y a deux semaines, il n’y a pas de territoire qui puisse tenir », a déclaré Stefano Bonaccini, président de la région d’Émilie-Romagne, à la chaîne de télévision La7. Mercredi.

« Nous avons eu il y a deux semaines environ deux milliards (d’euros) de dégâts… le sol n’absorbe plus rien », a déclaré Bonaccini.

Deux personnes sont mortes dans la même région au début du mois après 48 heures de pluie presque continue.

Les forces armées italiennes et les garde-côtes se sont joints à l’effort d’urgence, déployant des hélicoptères pour extraire les habitants désespérés de leurs maisons et des bateaux pneumatiques pour atteindre les maisons entourées de tous côtés par l’eau.

Alors que les inondations reculaient dans certaines régions, les habitants devaient nettoyer les maisons et les rues couvertes de boue et remplies de débris.

« Je vis ici depuis 1979, j’ai vu des inondations passer, mais je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré mercredi Edoardo Amadori, un habitant de la ville de Cesena.

Des milliers de fermes dans la zone agricole fertile ont été touchées, mais le ministre de l’Agriculture Francesco Lollobrigida a déclaré que l’eau devrait se calmer avant que le gouvernement ne puisse quantifier les dégâts.

Les inondations ont provoqué l’annulation du Grand Prix de Formule 1 d’Émilie-Romagne prévu dimanche à Imola, les organisateurs affirmant qu’ils ne pouvaient pas garantir la sécurité des fans, des équipes et du personnel.

Les pompiers secourent les habitants du quartier de Romiti après l’inondation de la rivière Montone mercredi soir

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne de ce week-end a été annulé en raison de pluies extrêmes à Imola

Un centre commercial à Cesana est inondé après que la rivière Savio a débordé

Des voitures sont partiellement submergées le long d’une rue inondée dans le village de Castel Bolognese, Italie, mercredi 17 mai 2023