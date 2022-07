De nouvelles images mettent en lumière la réponse de la police lors du massacre d’Uvalde – News 24

Des séquences vidéo montrent comment des dizaines d’officiers lourdement armés ont attendu d’affronter un tireur d’école du Texas pendant plus d’une heure

Les images de surveillance et de caméras corporelles de la police obtenues par les médias ont permis de mieux comprendre la réaction des forces de l’ordre à la fusillade de l’école d’Uvalde, qui a fait 19 morts et deux enseignants. Bien qu’ils soient arrivés en force quelques instants après le début de l’attaque, les agents ont attendu 74 minutes pour s’attaquer au tireur.

Publiée mardi par l’American-Statesman d’Austin et une filiale locale d’ABC, la vidéo capture le tournage du début à la fin, y compris le moment où l’agresseur est entré dans la Robb Elementary School armé d’un fusil.

“La vidéo raconte en temps réel l’histoire brutale de la façon dont des officiers lourdement armés n’ont pas réussi à lancer immédiatement une réponse cohérente et agressive pour arrêter le tireur et sauver plus d’enfants si possible”, selon l’homme d’État.

En plus d’une version plus courte de la nouvelle séquence, le Statesman a également publié une vidéo plus longue capturant l’intégralité de l’incident. Les vidéos ne montrent aucune scène de violence, bien que des volées de coups de feu puissent être entendues dans les deux cas.

Malgré son arrivée à l’école juste “quelques minutes après le tireur”, la police est vue rassemblée au bout d’un couloir à l’intérieur du bâtiment pour la majorité des images, planifiant apparemment leur approche alors même que des dizaines de coups de feu continuaient de retentir dans une salle de classe. Bien qu’un grand nombre d’officiers lourdement armés se soient présentés sur les lieux peu de temps après, ils sont restés dans le couloir à distance du tireur pendant plus d’une heure.

La police a déclaré qu’elle cherchait les clés de la salle de classe avant de tenter de forcer l’entrée, mais les enquêteurs ont déterminé plus tard que la pièce n’était pas verrouillée. On ne sait pas ce qui explique l’écart, ou si les agents ont tenté d’ouvrir la porte pendant qu’ils attendaient.















Selon le directeur du département de la sécurité publique du Texas, Steve McCraw, le commandant sur les lieux, le chef de la police du district scolaire Pete Arredondo, a traité le tireur comme un “sujet barricadé”, plutôt qu’un tireur actif. Ce dernier scénario appelle généralement une réponse très agressive pour éviter de nouvelles pertes de vie, par opposition à l’approche plus lente et plus prudente pour un suspect enfermé.

Alors que McCraw a blâmé Arredondo pour l’échec de la confrontation avec le tireur, la séquence vidéo montre une variété d’agences de police répondant à l’incident, y compris le département de police d’Uvalde, le département du shérif du comté d’Uvalde, le département de la sécurité publique du Texas, Texas Rangers, US Border Patrol et US Marshals Service. Jusqu’à ce qu’ils finissent par pénétrer dans la salle de classe une heure et 14 minutes après le début du saccage, aucun officier n’a fait de tentative de sauvetage.

Le comportement des forces de l’ordre lors du massacre du 24 mai a suscité d’intenses critiques publiques, notamment de la part des parents d’enfants tués, dont certains pouvaient être vus dans des vidéos implorant les officiers d’être autorisés à entrer dans l’école pour sauver leurs petits.