De nouvelles séquences vidéo publiées jeudi sur les réseaux sociaux contredisent les affirmations du représentant démocrate Jamaal Bowman de New York sur les raisons pour lesquelles il a déclenché une alarme incendie.

Bowman a plaidé coupable jeudi à une accusation de délit découlant d’un incident survenu le 30 septembre au cours duquel il a déclenché une alarme incendie dans l’immeuble de bureaux de Cannon House. Bowman a affirmé dans un déclaration libéré peu de temps après l’incident, il essayait d’ouvrir la porte et était confus, mais les images posté sur Twitter par Spectrum News NY1, correspondant à Washington, Kevin Frey, montre Bowman en train de démonter les panneaux de sortie de secours. (EN RELATION : « La vidéo parle d’elle-même » : le représentant du GOP n’achète pas l’explication de Bowman sur l’incident d’alarme incendie)

“Aujourd’hui, alors que je me précipitais pour voter, je suis arrivé à une porte qui est habituellement ouverte aux votes, mais qui ne s’ouvrirait pas aujourd’hui”, a déclaré Bowman dans le communiqué de septembre. «Je suis gêné d’admettre que j’ai activé l’alarme incendie, pensant à tort que cela ouvrirait la porte. Je le regrette et m’excuse sincèrement pour toute confusion que cela a provoquée.

MONTRE:

Obtenu par @NY1: Images du représentant Bowman tirant l’alarme incendie dans le bâtiment du bureau de Cannon House le 30 septembre. Bowman a plaidé coupable ce matin devant le tribunal pour « avoir volontairement ou sciemment donné une fausse alarme incendie » à Washington DC. pic.twitter.com/HaBBAaLQqI – Kévin Frey (@KevinFreyTV) 26 octobre 2023

La vidéo de 30 secondes publiée par Frey montre Bowman enlevant les pancartes de la porte, déclenchant l’alarme incendie et s’éloignant tout en tenant les pancartes. Bowman ne semble faire aucun effort pour ouvrir les portes dans la vidéo.

« J’essayais de sortir. Je me précipitais pour voter”, a déclaré Bowman aux journalistes jeudi, selon à ABC Nouvelles. « Je suis reconnaissant que nous ayons un accord en place, et je suis reconnaissant que dans trois mois il soit rejeté. Et maintenant, passons à autre chose.

Le bureau de Bowman a distribué des points de discussion à ses collègues démocrates qui qualifiaient certains membres républicains de la Chambre des représentants de « nazis » après avoir reçu des critiques pour avoir déclenché l’alarme incendie.

La représentante républicaine du Michigan, Lisa McClain, a présenté mercredi une résolution visant à censurer Bowman pour l’incident. La Foundation for Accountability and Civic Trust a accusé Bowman d’avoir violé les règles d’éthique en tirant la sonnette d’alarme dans une plainte déposée le 13 octobre auprès du Bureau d’éthique du Congrès.

Bowman n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

