De nouvelles images horribles montrent des sauvages du Hamas massacrant des femmes soldats israéliennes lors de leur massacre

De nouvelles images HORRIFIANTES montrent des sauvages du Hamas massacrant des femmes soldats israéliennes au cours de leur massacre.

Les terroristes ont lancé une grenade sur un poste frontière où gisaient de jeunes recrues des Forces de défense israéliennes, blessées.

Des images montrent le moment où les terroristes du Hamas ont abattu des soldats israéliens Crédit : Télégramme

Des terroristes ont lancé une grenade sur un poste frontière où gisaient de jeunes soldats israéliens blessés Crédit : Télégramme

Une vidéo diffusée sur la chaîne israélienne Telegram South First Responder révèle toute l’horreur de l’exécution Crédit : Télégramme

Une vidéo effrayante récupérée de la caméra frontale du tueur tué capture ensuite les gémissements aigus d’une femme avant qu’elle ne soit abattue.

Une vidéo publiée sur la chaîne israélienne Telegram South First Responders révèle l’intégralité de la situation. horreur de « l’exécution de femmes conscrites israéliennes ».

Le Sun a choisi de ne pas montrer les séquences graphiques ou les images complètes de cette terrible attaque.

Les premiers intervenants du Sud ont déclaré : « Après avoir lancé une grenade dans une pièce remplie de conscrites blessées, les conscrits se cachent sous une table couvrant leur tête.

« Plutôt que de faire prisonniers les soldats, comme l’exigerait le droit international, le terroriste écarte une chaise pour tirer à bout portant et les exécuter.

« Cela ne s’arrête pas là. Les terroristes tirent à nouveau. Au milieu des derniers cris des conscrits, les terroristes tirent un dernier coup fatal pour les exécuter.

« Les terroristes du Hamas ont procédé à des exécutions intentionnelles de soldats blessés, en violation directe du droit international fondamental.

« Ces vidéos étaient incroyablement difficiles à publier. Mais nous pensons que le monde doit être conscient de la brutalité des terroristes qui ont attaqué Israël. »

Des preuves déchirantes sont apparues alors que de plus en plus de victimes israéliennes déversaient leur douleur – en guise de vengeance grèves sur les bastions du Hamas à Gaza a menacé de déclencher davantage de carnage dans la région.

Une mère israélienne s’est effondrée en racontant qu’elle écoutait son fils terrifié de 12 ans supplier les terroristes : « Je suis trop jeune, ne m’emmenez pas » alors qu’il avait été kidnappé avec son frère de 16 ans.

Renana Gome était au téléphone avec ses fils alors qu’ils se recroquevillaient devant les fanatiques du Hamas qui frappaient à la porte de la famille.

Renana, qui est séparée de son mari et vit dans un autre kibboutz, a fondu en larmes en se rappelant : « J’entends au téléphone des gens qui parlent arabe et frappent à la porte.

« Ils ont sorti mes deux garçons de leur chambre et les ont traînés à Gaza.

« La dernière fois que j’ai entendu mon fils de 12 ans dire : ‘Je suis trop jeune, ne m’emmène pas’. Et ils les ont pris. C’est la dernière fois que j’ai entendu.

La mère traumatisée a déclaré qu’elle était incapable de manger ou de dormir depuis qu’elle avait entendu l’horreur.

Elle a déclaré : « Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir, je suis dans un cauchemar vivant.

« C’est tellement mal, parce que quelque part à Gaza, je ne sais pas s’ils mangent, s’ils dorment, je ne sais pas s’ils sont torturés.

«Je ne sais pas s’ils sont ensemble. Je ne sais pas s’ils sont vivants. »

Plus de 70 terroristes ont saccagé le kibboutz Nir Oz, une communauté d’environ 400 habitants située à seulement 2 kilomètres de la frontière avec Gaza.

Mme Gome a déclaré : « Il n’y a plus de Nir Oz. Notre communauté a disparu.

« Je dis toujours à mes enfants que les enfants de Gaza luttent beaucoup plus durement et qu’ils ont une vie bien pire. Pas d’eau courante, pas d’électricité, mon cœur va à chaque enfant de Gaza qui est tué.

« Mais quel genre de mère élève de tels monstres ? Comment se fait-il que je sois si empathique envers eux et qu’ils ne nous voient pas comme des humains ? J’étais tellement pro-palestinien.

« Mais j’ai découvert de la pire façon qu’ils ne le sont pas. voisins« .

Shaylee Atary et Shaya, âgée d’un mois, ont couru sous les coups de feu dans les jardins de leur kibboutz, Kfar Aza, tandis que son mari Yahav Winner se battait jusqu’à la mort pour leur donner le temps de s’échapper.

Le cinéaste Yahav a reçu une balle dans la tête alors qu’il luttait pour résister au déchaînement.

« Mon mari a sacrifié sa vie pour moi et notre fille », a déclaré Mme Atary.

« Yahav était un cinéaste talentueux et un rêveur, mais ce qu’il voulait plus que tout, c’était être père.

« Nous avons attendu 10 ans et quand elle est née, elle a été comme un miracle pour nous.

« Yahav a combattu les terroristes et il a sacrifié sa vie pour moi et Shaya. Je suis sorti sans chaussures, me cachant dans les buissons.

« Ils ont tiré sur moi et sur ma petite fille, cachés derrière les arbres, et les voix criaient. J’ai couru jusqu’à ce que je trouve un abri de jardin et les voix des terroristes sont devenues plus fortes.

« Shaya dormait toujours dans mes bras. Je suis entré dans un hangar et j’ai trouvé un marteau et un tournevis et je les ai mis dans les poches de mon pyjama.

La mère et l’enfant ont finalement réussi à fuir pour se réfugier dans une autre maison familiale, où ils se sont cachés pendant 26 heures.

En sanglotant, Mme Atary a déclaré : « Toute notre famille est brisée. Ils nous ont massacrés comme un troupeau de moutons. Ils ont assassiné des familles avec des enfants alors qu’ils leur demandaient grâce. »