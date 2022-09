De nouvelles images du Titanic montrent l’épave en qualité 8K

De nouvelles images ont été publiées montrant l’épave du RMS Titanic comme on ne l’a jamais vue auparavant : en qualité 8K, la résolution d’écran la plus élevée actuellement disponible.

C’est une résolution horizontale de 8 000 pixels, soit deux fois plus claire qu’un téléviseur 4K. Et cela signifie qu’il y a un niveau de détails et de couleurs sans précédent dans cette dernière exploration de l’épave vieille de 110 ans.

La vidéo a été capturée par OceanGate Expeditions lors de sa visite en 2022 sur le site, qui se trouve à 2,4 milles sous la surface de l’Atlantique Nord, à environ 400 milles marins de Terre-Neuve, au Canada.

OceanGate organise des expéditions vers l’épave du Titanic avec des équipages d’experts en plongée submersible, d’historiens du Titanic et de chercheurs scientifiques, aux côtés de “spécialistes de mission” civils qui paient 250 000 USD pour avoir le privilège d’être l’une des rares personnes à avoir jamais vu le dernier repos du navire légendaire. placer de première main.

“Les détails étonnants des images 8K aideront notre équipe de scientifiques et d’archéologues maritimes à caractériser plus précisément la décomposition du Titanic alors que nous capturons de nouvelles images en 2023 et au-delà”, a déclaré Stockton Rush, président d’OceanGate Expeditions, dans un communiqué de presse. Ce qui est encore plus remarquable, a-t-il ajouté, ce sont “les couleurs phénoménales”.

CLARTÉ INÉDITE

Les images récemment publiées s’ouvrent en panoramique sur la proue du Titanic, qui a coulé en premier après que le paquebot britannique a heurté un iceberg dans la nuit du 15 avril 1912.

Les caractéristiques du navire, telles que le nom du fabricant d’ancres, Noah Hingley & Sons Ltd sur l’ancre bâbord, sont maintenant visibles. “J’étudie l’épave depuis des décennies et j’ai effectué plusieurs plongées, et je ne me souviens pas avoir vu d’autre image montrant ce niveau de détail”, a déclaré Rory Golden, expert d’OceanGate Expeditions Titanic et plongeur vétéran du Titanic, dans le communiqué.

Les lumières vertes vues sur l’ancre bâbord lorsque la caméra se déplace proviennent du système de mise à l’échelle laser, a expliqué Paul Henry Nargeolet, un vétéran pilote de submersible Nautile et plongeur du Titanic. “Ce système nous permet de déterminer avec précision la taille des objets […] La distance entre les deux feux verts est de 10 centimètres.”

“Au début de la vidéo, vous pouvez voir la grue utilisée pour déployer l’énorme ancre de 15 tonnes toujours située sur le pont de l’épave et la manille qui était à l’origine attachée au mât principal qui s’est maintenant effondrée”, a également expliqué Nargelot.

Plus loin dans la vidéo, nous voyons trois structures rondes le long de la balustrade intérieure. Ceux-ci, a déclaré Nargelot, sont les triples chaumards qui alimentaient autrefois les cordes d’amarrage aux bollards à terre pour sécuriser le navire de 269 mètres lorsqu’il était au port.

Les images montrent également la première des deux coques du Titanic, son énorme chaîne d’ancre (chaque maillon pesant environ 200 livres), la première des six soutes du Titanic et les cabestans en bronze massif du navire.

DOMMAGES SILENCIEUX

Il existe également des preuves substantielles de décomposition où une partie du rail du navire s’est effondrée et est tombée.

“L’un des clips les plus étonnants montre l’une des chaudières à une extrémité qui est tombée au fond de l’océan lorsque le Titanic s’est brisé en deux. Notamment, c’est l’une des chaudières à une extrémité qui a été repérée pour la première fois lorsque l’épave du Titanic a été identifié en 1985 », a déclaré Golden.

“En comparant les séquences et les images de [our 2021 expedition]nous constatons de légers changements dans certaines zones de l’épave”, a déclaré Rush. “Notre équipe scientifique examinera les images 8K, 4K et autres capturées lors de l’expédition Titanic 2022 pour tout changement.”

L’épave extraordinaire se décompose à un rythme rapide. L’eau salée et la pression de la mer ont silencieusement causé des dommages au cours du siècle dernier et plus, tandis que les microbes rongent la coque en acier, créant des milliers de rusticles – ces formations orange-vert oxydées qui pendent du Titanic comme autant de milliers de glaçons. Certaines estimations disent que le navire disparaîtra dans quelques décennies.

OceanGate Expeditions espère que les nouvelles images aideront à déterminer le taux de dégradation actuel du paquebot, car les futures expéditions capturent d’autres images qui peuvent être comparées année après année.

La vidéo devrait également aider les scientifiques à identifier les espèces observées sur et autour du Titanic, tandis que les archéologues pourront documenter plus en détail l’épave et le champ de débris.

Les places sont maintenant ouvertes pour l’expédition 2023, qui partira de Terre-Neuve en mai de l’année prochaine. Ceux qui ont quitté les profondeurs seront l’un des deux ou trois cents à avoir fait le voyage – moins de personnes que celles qui ont voyagé dans l’espace.

Les candidats à la mission de 10 jours (dont huit jours en mer) peuvent contacter OceanGate pour discuter des qualifications, de la disponibilité et de ce prix d’un quart de million.