De nouvelles images du 6 janvier montrent Pelosi, les dirigeants alors que la crise se déroule

WASHINGTON (AP) – Alors que les émeutiers ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’abritait dans un endroit sûr et essayait de faire ce que son travail exige : prendre en charge une situation.

“Il doit y avoir un moyen”, a-t-elle dit à ses collègues, “nous pouvons maintenir le sentiment que les gens ont qu’il y a une certaine sécurité ou une certaine confiance que le gouvernement peut fonctionner et que vous pouvez élire le président des États-Unis.”

Puis, une voix non identifiée est intervenue avec des nouvelles alarmantes : les législateurs de la maison avaient commencé à mettre des masques à gaz lacrymogène en vue d’une brèche. Surprise, Pelosi a demandé à la femme de répéter ce qu’elle avait dit.

« Croyez-vous cela ? Pelosi a déclaré incrédule à un autre dirigeant démocrate, le représentant Jim Clyburn de Caroline du Sud.

Il était environ 14h45 et la cacophonie violente avait déjà perturbé la certification prévue des résultats de l’élection présidentielle de 2020. Il faudrait des heures avant que le bâtiment ne soit sécurisé.

Des séquences vidéo inédites diffusées jeudi par le comité de la Chambre le 6 janvier ont montré Pelosi et d’autres dirigeants, y compris des alliés républicains du président Donald Trump, répondant avec anxiété – et colère – à l’insurrection.

Les enregistrements offrent un rare aperçu des réactions en temps réel des membres les plus puissants du Congrès alors qu’ils se précipitaient pour obtenir le soutien de toutes les parties du gouvernement, y compris d’agences apparemment mal préparées au chaos, et exprimaient leur colère contre un président dont comportement qu’ils estimaient avoir mis leur vie en danger.

Dans les vidéos, Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, négocient avec les gouverneurs et les responsables de la défense pour tenter d’amener la Garde nationale au Capitole alors que la police était brutalement battue à l’extérieur du bâtiment.

Le déploiement de la Garde a été retardé pendant des heures alors que Trump se tenait à l’écart et n’a pas fait grand-chose pour arrêter la violence de ses partisans.

Les images, enregistrées par la fille de Pelosi, Alexandra, réalisatrice de documentaires, ont été montrées lors de la 10e audience du comité pour illustrer l’inaction du président face au grave danger que représentent les émeutiers pour les législateurs contraints de se cacher à l’intérieur.

“Alors que le président regardait l’attaque sanglante se dérouler sur Fox News depuis sa salle à manger, des membres du Congrès et d’autres responsables gouvernementaux sont entrés dans le gigantesque vide de leadership créé par la passivité glaçante et constante du président ce jour-là”, a déclaré le représentant démocrate Jamie Raskin du Maryland. , membre du comité.

Les préoccupations n’étaient pas théoriques. Vers 15 heures, alors qu’un loyaliste de Trump devant le bureau de Pelosi pointait son doigt et criait: «Nous entrons si vous ne la faites pas sortir», l’orateur était blotti ailleurs dans une pièce avec Schumer, qui a dit: «Je Je vais appeler l’effin’ secrétaire du DoD.

Et c’est ce qu’il a fait, disant au secrétaire à la Défense par intérim Chris Miller sur haut-parleur qu’il y avait encore des sénateurs dans des cachettes et l’implorant d’envoyer la Garde nationale du Maryland. Pelosi a ajouté qu’elle allait également appeler le maire de Washington, DC, pour obtenir de l’aide.

Alors que la violence persistait à l’extérieur – «Officier à terre, faites-le lever», une voix pouvait être entendue dans un clip montré par le comité – les dirigeants ont continué à passer des appels à l’intérieur. L’un est allé au gouverneur de Virginie Ralph Northam au sujet de la possibilité d’une aide de la Garde nationale de Virginie, Pelosi racontant les événements sur la base de ce qu’elle a vu à la télévision.

Un appel plus en colère a suivi avec Jeffrey Rosen, alors procureur général par intérim. Quelques jours plus tôt, et à l’insu du Congrès ou du public à l’époque, Rosen et ses collègues avaient repoussé une tentative bâclée de Trump de le remplacer par un subordonné désireux de contester les résultats des élections.

Ce jour-là, cependant, Schumer et Pelosi se sont assis côte à côte sur le canapé et ont dévoilé leurs frustrations avec le plus haut responsable de l’application des lois du pays.

“Ils enfreignent la loi de différentes manières”, a déclaré Pelosi. “Et très franchement, en grande partie à l’instigation du président des États-Unis.”

Schumer a également pesé, secouant la tête sur le côté pour accentuer: «Ouais, pourquoi ne demandez-vous pas au président de leur dire de quitter le Capitole, monsieur le procureur général, dans votre responsabilité d’application de la loi? Une déclaration publique qu’ils devraient tous quitter.

Ce n’est que dans la soirée que le Capitole sera dégagé et que les travaux reprendront. La nouvelle que le Congrès pourrait se réunir à nouveau pour terminer son travail de certification des résultats des élections a été transmise aux dirigeants du Congrès non pas par Trump mais par le vice-président Mike Pence.

Après une très mauvaise journée, Schumer a eu deux mots : “Bonne nouvelle”.

