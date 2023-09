De nouvelles images de The Marvels taquinent Carol, Monica et Kamala qui font équipe

Il y a en quelque sorte un Barbenheimer film en préparation. Hammer Studios pourrait-il faire un retour ? Star Trek : Prodige le producteur Aaron J. Waltke parle d’amener VoyageurLe docteur est à bord du spectacle. De plus, plus de clips du prochain Futurama. Spoilers, à nous !

Les merveilles

Une nouvelle featurette comprend de nouvelles images ainsi que du matériel de Capitaine Marvel, WandaVisionet Mme Marvel pour préparer le terrain pour le nouveau film.

Projet DC sans titre

Lors d’une récente apparition au Comic Con Panama, Giancarlo Esposito a déclaré qu’il avait « parlé » à James Gunn de la possibilité de jouer dans un prochain film de DC.

J’avais parlé à James Gunn de la possibilité de jouer dans un film, alors qui sait ? Cela pourrait arriver bientôt.

Les plus recherchés de l’univers

Lors d’un récent entretien avec Date limitele producteur Stuart Ford a révélé le film de Dave Bautista Les plus recherchés de l’univers – dans lequel un shérif doit appréhendez les condamnés évadés à bord d’un navire-prison extraterrestre écrasé — est « mort » et n’avance plus chez AGC Studios.

Il est au point mort en raison de problèmes de casting et de création. C’est tout ce que je dirai. Personne n’est présent pour le moment. C’est mort.

Cri 7

Comme détaillé par Écran coup de gueulela nouvelle Neve Campbell ne reviendra pas pour une troisième saison de L’avocat Lincoln a conduit de nombreux médias à spéculer qu’elle a conclu un accord avec Paramount et qu’elle reviendrait pour Cri 7.

Barbenheimer : le film

Selon JoBloFull Moon Features produit Barbenheimer, un film inspiré du récent phénomène Internet dans lequel un groupe de poupées tueuses assemble une arme atomique mortelle. Se déroulant « au plus profond de Dollsville », l’histoire suivrait « un groupe de poupées-femmes fatiguées – dirigées par le brillant Dr Barbenheimer – [who] construire une bombe atomique. Leur mission ? Pour faire tomber le patriarcat une fois pour toutes ! Mais alors que la bataille des sexes s’intensifie, Barbenheimer et sa bande de beautés finiront-elles par exploser plus que ce qu’elles avaient prévu ?

Studios Marteau

Variété rapporte que les Hammer Studios récemment restaurés ont été acquis par le producteur de théâtre primé John Gore. Sous la direction de Gore, « le plan est d’investir de manière significative dans Hammer Films pour insuffler une nouvelle vie au studio, mêlant le charme nostalgique de Hammer au style cinématographique moderne et à l’innovation, tout en préservant son patrimoine et sa bibliothèque. Une nouvelle liste de films et de projets sera dévoilée prochainement.

Corps

Le corps de la même victime du meurtre de Londres réapparaît en 1890, 1941, 2023 et 2053 dans la bande-annonce de Corpsla prochaine adaptation cinématographique de Netflix La série de bandes dessinées de Si Spencer. Shira Haas, Stephen Graham, Jacob Fortune-Lloyd, Amaka Okafor et Kyle Soller sont les vedettes.

Star Trek : Prodige

Lors d’un récent entretien avec Film de randonnéele producteur exécutif Aaron J. Waltke a confirmé que le Docteur de Robert Picardo remplacerait l’amiral Janeway si une deuxième saison de Star Trek : Prodige voit jamais le jour.

Oui, comme je l’ai dit ailleurs, lorsque nous introduisons un personnage hérité dans Star Trek, ce n’est pas seulement par pure nostalgie ou par un amusant « Hé, regarde ce type ». Pour des raisons financières et de la manière dont notre histoire se déroule, nous voulons que leur relation fasse partie intégrante du parcours de nos jeunes cadets et, espérons-le, ait une influence sur l’histoire de ces personnages à mesure que nous obtenons ce genre de coda sur ce qui s’est passé après le Voyager. est revenu sur Terre. Donc Picardo en tant que Docteur est là pour le long terme. Et il a certainement sa part d’enseignement aux jeunes sur le fonctionnement du noyau de distorsion de la cellule. Je pense qu’il se considère comme une sorte de mentor pour eux, même s’ils ne savent toujours pas trop quoi penser de lui.

Star Wars : Ahsoka

Jacen Syndulla apprécie sa propre affiche de personnage, gracieuseté du responsable Guerres des étoiles Page Twitter.

Futurama

Enfin, l’équipage de Planet Express est obligé de travailler à distance dans un extrait de « Rage Against the Vaccine » — l’épisode de cette semaine de Futurama.

