De nouvelles images de Nicola Bulley et de son chien le jour de sa disparition sont publiées alors que les flics partagent une mise à jour majeure sur ses mouvements

La POLICE à la recherche de Nicola Bulley disparue a publié une nouvelle image CCTV de la mère du jour de sa disparition.

Nicola Bulley, 45 ans, a été vue pour la dernière fois à St Michael’s on Wyre, Lancashire, vers 9 h 15 le 27 janvier.

Nicola Bulley peut être vue le jour où elle a disparu dans une nouvelle image de vidéosurveillance

Cela fait dix jours que Nicola n’a pas été vu pour la dernière fois Crédit : Instagram

Depuis lors, il n’y a plus aucune trace de la mère et les efforts de recherche s’intensifient aujourd’hui.

La police du Lancashire a maintenant publié d’autres images de vidéosurveillance de Nicola depuis le jour de sa disparition.

La maman peut être vue avec son chien Willow marchant vers sa voiture alors qu’elle se prépare à faire la course à l’école.

Dans une image séparée, elle s’approche du coffre ouvert de la voiture dans les vêtements dans lesquels elle a été vue pour la dernière fois.

La police a également publié une nouvelle déclaration déchirante du partenaire de Nicola, Paul Ansell.

Et dans le cadre de nos efforts continus, nous lançons à nouveau un appel à toute personne disposant d’une caméra de tableau de bord ou d’autres images pour nous les soumettre.

Notre hypothèse de travail reste que Nicola, 45 ans, est malheureusement tombé dans la rivière pour une raison quelconque, mais nous restons ouverts d’esprit, et nous continuons à mener un grand nombre d’enquêtes.

Notre priorité tout au long de cette enquête a été de retrouver Nicola et de fournir des réponses à sa famille. Ils sont soutenus par des agents spécialement formés.

Il a déclaré: “Cela fait maintenant dix jours que Nicola a disparu et j’ai deux petites filles qui manquent désespérément à leur maman et qui ont besoin qu’elle revienne.

“Cela a été une période si difficile pour les filles en particulier, mais aussi pour moi et toute la famille et les amis de Nicola, ainsi que la communauté au sens large et je tiens à les remercier pour leur amour et leur soutien.

“Nous sommes également très reconnaissants à Peter et à son équipe de SGI d’être venus et d’avoir aidé à soutenir le travail de la police du Lancashire alors qu’ils poursuivent leur enquête.

“Si quelqu’un a des informations qui pourraient aider à retrouver Nicola, je les exhorte à contacter la police et à nous aider à fournir les réponses dont nous avons tous tant besoin.”

La police du Lancashire en a également révélé davantage sur les derniers mouvements de Nicola.

Ils ont dit qu’elle n’avait pas quitté le champ où elle marchait avec Willow via Rowanwater, soit à travers le site lui-même, soit via le terrain à côté.

Nicola n’est pas non plus retournée dans les champs le long de Allotment Lane ou par le chemin à l’arrière du pub Grapes sur Garstang Road.

Les agents se concentrent maintenant sur un chemin fluvial qui mène des champs à Garstang Road et demandent aux chauffeurs de se manifester.

Quiconque a parcouru la route ce jour-là recevra également une lettre de la police demandant des images de la caméra de tableau de bord.

Les agents ont publié une chronologie des derniers mouvements de la mère disparue avant sa disparition.

Nicola a commencé sa promenade le long du chemin de halage vers la rivière Wyre à 8h43 après avoir déposé ses deux enfants à l’école.

Selon la police, environ sept minutes plus tard, un promeneur de chiens qui connaît Nicola l’a vue se promener dans le champ inférieur avec son épagneul Springer Willow.

Le témoin a déclaré que leurs deux chiens avaient brièvement interagi avant de quitter Nicola par le chemin de la rivière.

À 8 h 53, la mère a envoyé un e-mail à son patron chez Exclusively Mortgages.

Elle s’est ensuite connectée à un appel des équipes à 9 h 01 et a été vue environ neuf minutes plus tard sur le terrain supérieur marchant avec Willow.

Selon la police, à 9h30, l’appel au travail a pris fin mais Nicola est restée connectée.

Vers 9 h 35, le mobile et Willow ont été retrouvés sur un banc au bord de la rivière, mais il n’y avait aucun signe de Nicola.

La police a déclaré précédemment que sa “principale hypothèse de travail” était que Nicola était “malheureusement tombée dans la rivière”.

Des plongeurs privés du Specialist Group International (SGI) parcourent aujourd’hui la rivière à l’aide de Sonar.

La surintendante-détective Rebecca Smith a déclaré: «L’équipe travaillant sur cette enquête est entièrement dévouée et déterminée à retrouver Nicola.

« En tant que mère moi-même, je ne peux même pas commencer à imaginer ce que vivent ses deux enfants.

“Soyez rassurés que notre seul objectif est Nicola et que nous faisons tout notre possible pour la retrouver.

“Il n’est pas possible de fournir toutes les informations au public car cela nuirait à l’enquête, mais je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et pour le soutien apporté à la famille de Nicola dans cette situation extrêmement difficile. temps.

“Ils sont soutenus et mis à jour tout au long.”

Nicola a été décrite comme blanche, mesurant 5 pieds 3 pouces avec des cheveux mi-longs châtain clair.

Elle a été vue pour la dernière fois portant une veste gilet matelassée noire à la cheville avec un manteau noir Engelbert Strauss à la taille en dessous et un jean moulant noir.

Elle avait de longues chaussettes de marche vertes rentrées dans son jean, des bottes en caoutchouc Next vertes jusqu’à la cheville, un collier et un Fitbit bleu pâle.

Nicola a un accent d’Essex et des liens avec la région de Thornton-Cleveleys près de Blackpool.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où elle pourrait se trouver est priée d’appeler le 101, en citant le journal 473 du 27 janvier, ou d’appeler le 999 pour des observations immédiates.

Des plongeurs spécialisés ont écumé la rivière aujourd’hui Crédit : PA