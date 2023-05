De nouvelles images apparaissent alors que Canelo et John Ryder montrent du respect après le combat et que Brit reçoit les héros de la part de sa famille et de ses amis

John Ryder a certainement gagné le respect de Canelo malgré le fait que le Mexicain l’ait battu par décision unanime.

La paire s’est affrontée pendant douze rounds et alors que Ryder a été abandonné au cinquième round et blessé au neuvième, il a survécu pour entendre la cloche finale et a même décroché quelques coups lourds.

Twitter : @matchroomboxing Le couple s’est rencontré dans le vestiaire après le combat

Twitter : @matchroomboxing Et ils se sont étreints pour montrer du respect pour les efforts de l’autre

Ryder est allé dans le vestiaire de Canelo après le combat et le couple s’est serré la main et s’est embrassé, comme l’a dit le Britannique: « Bon combat, bon coup. »

« Ouais, je sais », a répondu Canelo

« Au deuxième tour, à la fin du deuxième tour, non? » Se référant à l’uppercut qu’il a atterri qui a cassé le nez de Ryder.

« Ouais, ouais, » dit Ryder. « Dernier coup aussi, juste avant la cloche. »

Canelo a ajouté: « Oui, je l’ai ressenti. Tu es dur, très fort. Heureux de partager la bague avec vous.

Avant que Ryder ne termine en disant : « Merci, c’est un honneur. »

Twitter : @matchroomboxing Ryder a été accueilli à juste titre comme un héros après son affrontement avec Canelo

Canelo Alvarez terrasse John Ryder et le laisse ensanglanté dans une victoire dominante Oscar De La Hoya émet une réponse flétrie à Canelo en 12 rounds avec John Ryder Canelo m’a frappé si fort avec un uppercut qu’il m’a cassé le nez et j’ai senti du sang dans ma gorge « Il ne donne pas comme *** » – Les fans surpris par les images de Canelo embrassant sa femme avant le combat Canelo vs Ryder LIVE: heure de début au Royaume-Uni, undercard et comment suivre – Gorilla Eyes énorme choc Wilder a rebondi après le match nul de Fury avec un KO effrayant qui a transformé les jambes de Breazeale en gelée





Plus tard, Ryder est retourné à son hôtel et il a été accueilli par les applaudissements de ses amis et de sa famille, qui étaient extrêmement fiers de sa performance.

Selon Canello, « The Gorilla » a même surpassé les sept autres Britanniques qu’il a combattus, dont des combattants tels que Billy Joe Saunders, Liam Smith et Amir Khan, entre autres.

« Pour eux, c’est une victoire, ne pas se faire éliminer, n’est-ce pas? » Canelo a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-combat.

«Mais, écoutez, nous devons lui donner son crédit, il est venu se battre. Sa préparation était très bonne et je respecte le combat qu’il a fait.

« Il est fort et il a tout fait sur le ring et c’est ce à quoi je m’attends parce que je l’ai vu se battre avec les autres gars et il est dur. »

On a ensuite demandé à Canelo si Ryder était le meilleur Britannique qu’il ait combattu et il a répondu: « Je pense que oui. »