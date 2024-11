De nouvelles heures de départ confirmées pour les qualifications et la course reprogrammées du Grand Prix de Sao Paulo

« La sécurité est toujours la considération primordiale dans de telles circonstances et même si autant de temps que possible a été donné pour permettre aux conditions de s’améliorer, cela ne s’est malheureusement pas fait. Nous remercions énormément tous les fans qui sont restés sur le circuit dans l’espoir de voir les voitures en piste aujourd’hui. .

« Par conséquent, la décision a été prise, après consultation des commissaires sportifs, de programmer les qualifications à 7h30, heure locale, dimanche matin, avant le Grand Prix à 12h30, heure locale. Cela garantira que nous maximiserons les chances d’offrir aux fans un journée de course, compte tenu des prévisions météorologiques pour demain après-midi, et la FIA et la Formule 1 estiment que ce changement d’heure est nécessaire et la bonne chose à faire pour tous nos fans passionnés.

« Nous remercions tout le monde pour leur patience aujourd’hui, y compris les fans, les pilotes, les équipes, les commissaires, le personnel du circuit et les médias, et espérons offrir à tous un événement passionnant dimanche. »

