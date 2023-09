De nouvelles fouilles sur le site ibérique de Turó Gros De Céllecs fournissent plus d’informations | Divertissement | L’impression des États-Unis

Les dernières interventions réalisées dans la ville ibérique de Turó Gros de Céllecs ont fourni de nouvelles informations sur les différentes phases d’occupation du village et ont révélé l’existence d’une phase plus ancienne dont il n’y avait aucune preuve. Une fois les fouilles terminées, des travaux d’adaptation et de consolidation sont réalisés tant sur les structures découvertes par les interventions récentes que sur celles fouillées précédemment.

Outre les nouvelles enceintes qui détaillent le tracé de la ville, au cours des travaux, il a été possible de récupérer divers matériaux céramiques – qui aident les spécialistes à délimiter le cadre chronologique – ainsi que quelques objets en bronze, de forme indéterminée et qui nécessiteront à restaurer pour tenter de l’identifier.



Bâtiment fouillé sur le site de Cellecs à Òrrius diba

La ville ibérique de Turó Gros de Céllecs est située dans la commune d’Òrrius, dans le Maresme, au sein du Parc de la Serralada Litoral. Grâce à sa situation privilégiée, elle dominait toute la région, de Mataró à Barcelone, du côté de la côte, et toute la plaine du Vallès, du côté ouest de la colline.

La ville présente deux phases principales d’occupation, la première entre le Ve et le IVe siècle avant JC, et la seconde entre le IIIe et le IIe siècle avant JC. Les vestiges de construction visibles sur toute la colline appartiennent à cette dernière phase. Plus tard, elle connut également une petite phase de la période républicaine romaine (II-I avant JC).

Cette campagne a pu être réalisée grâce à la subvention de la Zone Patrimoni de la Generalitat, du Parc de la Serralada Litoral et de la Mairie d’Òrrius. L’Association d’Archéologie et de Patrimoine de Layetania (LAiPat) a coordonné et organisé les tâches réalisées. Cette année, nous avons eu la collaboration d’un groupe d’archéologues professionnels, ainsi que d’étudiants en archéologie de diverses universités catalanes et nationales.



Une partie des murs fouillés à Cellecs diba

