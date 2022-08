De nouvelles fontaines seront interdites sur le Strip de Las Vegas en vertu des règles de sécheresse | Nouvelles du monde

Les nouveaux hôtels qui s’installent sur le célèbre Strip de Las Vegas pourraient bientôt se voir interdire d’inclure des fontaines dans leurs conceptions.

Les caractéristiques de l’eau comme celle de l’hôtel Bellagio sont un incontournable de la bande – mais l’État du Nevada prévoit de nouvelles restrictions sur les fontaines, les rivières et les lacs pour lutter contre les sécheresses.

Les plans pourraient également affecter les terrains de golf du sud du Nevada, où les piscines résidentielles sont déjà soumises à de nouvelles restrictions.

Il fait suite à des avertissements envoyés aux résidents d’une zone exclusive de Los Angeles au début du mois, les avertissant de l’utilisation de l’eau pendant une période d’urgence “grave” de sécheresse.

Les fontaines comme celle à l’extérieur du Bellagio sont un incontournable du Strip de Vegas



Des célébrités dont Kim et Kourtney Kardashian, Sylvester Stallone et Kevin Hart figuraient parmi les 2 000 clients ayant reçu des “avis de dépassement” du district municipal des eaux de Las Virgenes (LVMWD) après avoir utilisé plus de 150% de leurs budgets d’eau mensuels au moins quatre fois depuis le début de l’année, selon le Los Angeles Times .

Au Nevada, l’une des trois propositions présentées par le Las Vegas Valley Water District verrait les propriétaires de maisons unifamiliales facturés 9 $ (7,67 £) pour chaque 1 000 gallons qu’ils utilisent au-delà de la limite d’eau saisonnière.

Selon une autre proposition, les budgets d’eau des terrains de golf diminueraient d’un tiers en 2024.

Les propositions seront votées par le conseil du district de l’eau après une consultation publique.

Une règle déjà prévue pour entrer en vigueur le 1er septembre limitera les piscines résidentielles à une taille maximale de 600 pieds carrés. D’autres restrictions d’eau à l’extérieur sont également envisagées.

Les restrictions proposées font suite à l’annonce récente du Bureau of Reclamation des États-Unis selon laquelle le Nevada devrait réduire sa consommation d’eau du fleuve Colorado de 8 % l’année prochaine, en raison de la sécheresse historique que connaissent les États de l’Ouest.

Le Nevada, qui utilise la plus petite quantité d’eau parmi les sept États qui tirent de la rivière, a déclaré qu’il réduirait son allocation annuelle de 300 000 acres-pieds de 25 000 acres-pieds l’année prochaine.