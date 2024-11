De nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle basées sur Gemini apparaîtront dans Google Maps

Nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle Gemini sera ajouté à Google Maps. Les utilisateurs d’Android et iOS aux États-Unis seront les premiers à recevoir la mise à jour.

Les Gémeaux pourront désormais suggérer des lieux et des établissements à visiter. Les utilisateurs pourront spécifier des détails lors d’une conversation en direct avec l’application. Par exemple, si l’endroit est calme ou dispose de sièges extérieurs. Les Gémeaux pourront également analyser les avis sur l’établissement et lui donner une brève description.

Les conducteurs pourront désormais « Ajouter des arrêts » pour inclure des attractions, des arrêts panoramiques et des lieux de restauration le long de l’itinéraire. Pendant la navigation, les cartes afficheront également plus clairement les voies, les passages pour piétons et les panneaux de signalisation, et vous indiqueront également dans quelle voie vous devez rester pour sortir.

De plus, Immersive View sera disponible dans 150 nouvelles villes à travers le monde. Immersive View est un mode avancé de Google Earth 3D qui vous permet de voir à quoi ressemblent les stades, les parcs et les itinéraires avec les conditions météorologiques et de circulation appropriées pour l’heure de la journée et le lieu sélectionnés.

La vue immersive des itinéraires pourra mettre en évidence les virages difficiles et suggérer où se garer. La mise à jour sera déployée cette semaine sur Android et iOS dans les villes où la fonctionnalité est déjà disponible.