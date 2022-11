De nouvelles expulsions brutales à la frontière divisent des familles vénézuéliennes

« Nous perdons espoir de retrouver nos familles », a-t-elle déclaré.

Trois gouverneurs républicains ont souligné ce que leur parti a appelé la «crise de la frontière de Biden» en transportant des milliers de migrants de la frontière vers des villes comme New York, Washington et Chicago, où des responsables municipaux non préparés et des organisations à but non lucratif ont dû se démener pour trouver un abri et d’autres services. Mais l’administration Biden a créé un nouveau cycle de confusion et d’anxiété lorsqu’elle a soudainement interdit à la plupart des Vénézuéliens d’entrer – y compris beaucoup qui rejoignaient d’autres membres de la famille déjà aux États-Unis.

“Ce n’est pas la séparation familiale intentionnelle qui s’est produite sous Trump, mais elle a toujours un impact dévastateur sur les familles”, a déclaré Wendy Young, présidente de Kids in Need of Defense, une organisation à but non lucratif vouée à la protection des enfants migrants non accompagnés.

“C’est une conséquence des politiques d’immigration qui ne sont pas bien pensées”, a-t-elle déclaré.

Les séparations familiales par inadvertance ne sont qu’une partie du chaos qui a accompagné l’arrivée de bien plus de Vénézuéliens que les installations frontalières américaines n’étaient équipées pour en gérer.

L’administration Biden a lutté au cours de l’année écoulée avec le plus grand afflux de migrations non autorisées depuis le milieu des années 2000. Près de 200 000 Vénézuéliens figuraient parmi les quelque 2,4 millions de migrants rencontrés à la frontière au cours de l’exercice 2022, arrivés au milieu de crises économiques, politiques et climatiques qui ont contraint des personnes du monde entier à se rendre aux États-Unis.

Dans les semaines précédant la nouvelle politique d’expulsion, la pression sur les installations frontalières américaines était devenue extrême, créant une situation tumultueuse dont l’ampleur ne fait que commencer à apparaître, alors que les migrants autorisés à entrer aux États-Unis racontent leurs déboires.

Dans certains cas, il semble que des agents de la patrouille frontalière aient envoyé des migrants vénézuéliens dans des villes apparemment aléatoires du pays, notamment Denver, Salt Lake City et Sacramento, où beaucoup n’avaient aucun membre de leur famille ou ami pour les recevoir. Les travailleurs humanitaires de ces villes ont déclaré que certains migrants sont arrivés avec des documents d’immigration contenant des adresses locales arbitraires où on leur avait dit qu’ils trouveraient de l’aide – même si des refuges locaux n’étaient pas mis en place pour les recevoir.