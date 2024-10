De nouvelles expositions à venir au Musée d’art et d’histoire d’Orillia

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE D’ORILLIA

Le Musée d’art et d’histoire d’Orillia (OMAH) est heureux d’annoncer l’ouverture de quatre nouvelles expositions cet automne, soulignées par une réception spéciale le samedi 26 octobre, de 11 h à 15 h.

Les enseignants et leur impact durable : l’héritage de José Salas

À l’affiche jusqu’au 11 janvier 2025

Cette exposition rend hommage à l’artiste et éducateur influent José M. Salas, qui a inspiré d’innombrables étudiants pendant son mandat au Park Street Collegiate Institute. Présentant les œuvres de dix artistes dont il a touché la vie, il reflète leurs parcours individuels façonnés par son mentorat positif.

Artistes présentés : Holly Atkinson, Neville Clarke, Tanya Cunnington, Philip Hare, David Hawke, Juliana Hawke, Meg Leslie, Terez Mull, José Salas, Bewabon Shilling, Margie Vinkle-Morano

Orillia hier et aujourd’hui

6 octobre 2024 au 3 mai 2025

Cette exposition captivante juxtapose des photographies historiques de sites emblématiques d’Orillia avec des images actuelles de Samantha Vessios, soulignant l’évolution d’Orillia et mettant son histoire en contexte.

Owl Pen revisité : une exposition personnelle de Gillian Lowry

Du 28 septembre 2024 au 18 janvier 2025

Inspirée par les estampes en relief de Lucille Oille de The Owl Pen, cette exposition explore les paysages ruraux et leur signification personnelle, invitant les spectateurs à réfléchir sur le lien entre l’art et le lieu.

La tradition transformée

26 octobre 2024 – 18 janvier 2025

Cette exposition-concours, qui en est à sa 23e année, invite les artistes de tout le pays à réinterpréter le paysage canadien au milieu des défis contemporains. Inspirée par l’héritage de Franklin Carmichael, membre du Groupe des Sept et natif d’Orillia, cette exposition présente diverses expressions artistiques.

Inclusion

La galerie Stack, centre récréatif d’Orillia

Se poursuit jusqu’en décembre 2024

Cette exposition, créée en partenariat avec la Ville d’Orillia, présente des artistes locaux interprétant le thème de l’inclusion, suscitant une réflexion sur l’égalité d’accès et l’engagement communautaire.

Artistes en vedette : Gaia Orion, Molly Farquharson, Carolyn Boyd, Enrique Bravo, Francy Forte, Wendy Cooper-Parkinson

OMAH est ouvert du mardi au samedi de 11h à 16h

