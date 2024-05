De nouvelles expériences confirment que le lait de vaches infectées par le virus H5N1 peut rendre d’autres animaux malades – et soulèvent des questions sur la pasteurisation flash.

CNN

De nouvelles expériences en laboratoire avec du lait provenant de vaches infectées par la grippe H5N1, connue sous le nom de grippe aviaire, confirment qu’il est contagieux, en particulier lorsqu’il est laissé cru ou non traité, et potentiellement même lorsqu’il est Flash pasteurisé.

Les chercheurs, de l’École de médecine vétérinaire de l’Université du Wisconsin, font partie d’un programme financé par le gouvernement fédéral appelé Centres d’excellence pour la recherche et la réponse à la grippe, ou CEIRR. Ce réseau a mené des recherches rapides pour répondre aux questions urgentes liées à l’épidémie de H5N1 chez les bovins laitiers.

Dans une lettre de recherche publiée en ligne vendredi dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterreles chercheurs décrivent les résultats d’expériences utilisant le lait de quatre vaches infectées – deux du Nouveau-Mexique et deux du Kansas.

Le virus H5N1 étant considéré comme un agent sélectionné, il a été manipulé dans un laboratoire de haute sécurité de niveau 3 de biosécurité à l’Université du Wisconsin, en utilisant des protocoles de sécurité stricts.

Premièrement, ils ont confirmé que le lait cru était rempli de virus H5N1. Ensuite, ils ont conservé une partie du lait cru à la température du réfrigérateur pour voir si les niveaux de virus dans le lait diminueraient avec le temps. En 5 semaines, les niveaux de virus dans le lait cru ont légèrement diminué, mais pas beaucoup.

« Le fait qu’il ne se dégrade pas avec le temps est préoccupant », a déclaré le Dr Seema Lakdawala, professeur agrégé d’immunologie et de microbiologie à l’Université Emory qui fait également partie du réseau CEIRR mais n’a pas participé à l’étude.

Dans une autre série de tests, les chercheurs ont vérifié quels types de pasteurisation pourraient être les plus efficaces pour inactiver le virus.

Ils ont chauffé de petits échantillons de lait à durées et températures utilisées dans deux types de pasteurisation : pasteurisation à basse température, de longue durée ou en cuve ; et la pasteurisation flash à haute température, de courte durée, qui est la méthode la plus couramment utilisée aux États-Unis aujourd’hui, selon l’Association internationale des produits laitiers.

Chauffer le lait à 63 degrés Celsius, ou 145 degrés Fahrenheit, pendant des intervalles compris entre 5 et 30 minutes – la méthode de pasteurisation en cuve – a réduit le virus à des niveaux indétectables.

Chauffer le lait à 72 degrés Celsius, ou 181 degrés Fahrenheit, pendant 15 ou 20 secondes – des conditions qui se rapprochent de la pasteurisation flash – a considérablement réduit les niveaux de virus dans le lait, mais cela ne l’a pas complètement inactivé.

Des échantillons de lait chauffés pendant 15 ou 20 secondes étaient toujours capables d’infecter les œufs de poule incubés, un test que la Food and Drug Administration des États-Unis a qualifié de référence pour déterminer si les virus restent infectieux dans le lait.

« Mais nous soulignons que les conditions utilisées dans notre étude en laboratoire ne sont pas identiques au traitement industriel à grande échelle du lait cru », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Yoshihiro Kawaoka, virologue spécialisé dans l’étude de la grippe et d’Ebola. un email.

C’est une bonne raison de ne pas paniquer face aux résultats de l’étude, a déclaré Lakdawala.

Lakdawala a déclaré que la pasteurisation flash commerciale implique une étape de préchauffage, ce qui n’a pas été fait ici. Cela implique également l’homogénéisation, un processus qui émulsionne les globules gras du lait afin que la crème ne se sépare pas. Ces deux étapes rendraient probablement plus difficile la survie du virus, mais elle ajoute que les résultats de cette étude suggèrent que le processus complet de pasteurisation flash commerciale devrait être effectué « avec toutes les étapes en place ».

Des tests récents de 297 produits laitiers achetés dans les magasins de détail par la FDA, des traces ont été trouvées de matériel génétique du virus H5N1 dans environ 1 échantillon de lait sur 5, et des tests supplémentaires ont confirmé que les fragments viraux étaient inertes et ne pouvaient rendre personne malade.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que le risque pour le grand public est faible, mais les gens ne devrait pas manger ni boire lait cru ou produits fabriqués à partir de celui-ci.

À ce jour, la grippe H5N1 a été détectée dans 58 troupeaux laitiers dans neuf États. Le Michigan a désormais dépassé le Texas en tant qu’État comptant le plus grand nombre de troupeaux infectés.

Pour tester si le lait cru pouvait infecter d’autres animaux, les chercheurs ont également injecté une partie du lait dans la bouche des souris. Les animaux ont montré des signes de maladie le lendemain.

Au quatrième jour, les souris n’étaient pas mortes de leurs infections, mais elles ont été euthanasiées afin que les chercheurs puissent voir quelles parties de leur corps avaient été infectées. Les scientifiques ont trouvé le virus sur tout leur corps, avec des charges virales élevées dans les poumons et les voies respiratoires. Ils ont également trouvé du virus dans les glandes mammaires des souris, même si elles ne produisaient pas de lait à ce moment-là.

Pris ensemble, leurs résultats confirment que le lait cru peut infecter les animaux sensibles, ont indiqué les chercheurs – et cela pourrait également indiquer un risque pour les humains.

Lors d’une récente conférence de presse, des responsables du ministère américain de l’Agriculture ont déclaré qu’à leur connaissance, aucun lait cru provenant d’élevages connus pour être infectés par le virus H5N1 n’était vendu aux consommateurs.

Cependant, toutes les fermes laitières ne testent pas leurs vaches et certaines des vaches infectées lors de l’épidémie actuelle n’ont montré aucun symptôme.

« Le lait cru est dangereux à tout moment, et l’idée selon laquelle on pourrait se protéger contre une infection H5 en le consommant est erronée. Il existe des moyens beaucoup plus sûrs de se protéger, notamment en évitant le lait cru », a déclaré le directeur adjoint principal du CDC, le Dr Nirav Shah, lors d’un briefing.

Lorsqu’on lui a demandé si le lait cru dans les nouvelles expériences semblait différent de la normale, Kawaoka a déclaré que les chercheurs n’avaient obtenu qu’un petit nombre d’échantillons, mais que certains contenaient plus de débris que le lait de vaches en bonne santé. Cela serait filtré avant la vente, a-t-il déclaré. Une partie du lait avait l’air jaunâtre, mais il souligne que le lait de vaches saines et infectées serait probablement mélangé dans une grande cuve, ce qui lui donnerait un aspect normal – et il serait impossible de savoir si le lait est potable rien qu’en le regardant. .