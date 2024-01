De nouvelles études sur le COVID montrent un temps de clairance virale varié chez les patients ayant une immunité plus faible

Deux nouvelles études montrent que les patients immunodéprimés, y compris ceux atteints de cancer et du VIH, ont des délais variables jusqu’à ce qu’ils éliminent le virus, certains présentant un risque accru d’infections persistantes au COVID-19.

Risques d’infection prolongée

Dans la première étudepublié Le microbe Lancet, les chercheurs ont évalué 150 patients immunodéprimés atteints de COVID-19 dans cinq systèmes de santé américains en 2022, lorsque la souche Omicron était dominante. Les auteurs de l’étude voulaient mesurer la durée pendant laquelle les patients ont été testés positifs au COVID-19, car des infections persistantes avaient été largement signalées par les cliniciens traitant des patients dont le système immunitaire était affaibli.

De plus, les patients immunodéprimés porteurs de virus persistants ont été considérés comme une source possible de variantes mutées.

“Nous avons spécifiquement examiné les personnes présentant un risque d’infection prolongée, de sorte qu’elles n’aient jamais éliminé le virus”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Adam Lauring, MD, PhD, dans une étude. communiqué de presse. “Contrairement à de nombreux rapports de cas, nous avons constaté que très peu de personnes souffraient d’une infection prolongée.”

Seulement 8 % avaient des virus vivants depuis plus de 3 semaines

Des échantillons d’écouvillonnage nasal ont été obtenus environ toutes les 2 semaines auprès des participants au cours de l’étude. Presque tous les participants étaient entièrement vaccinés avant l’infection, et 45 % ont reçu le médicament antiviral remdesivir entre 90 jours avant et 7 jours après l’inscription.

L’équipe de Lauring a découvert que seulement 25 % des patients étaient positifs aux tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) pendant 21 jours ou plus après le début de la maladie, et que seulement 8 % étaient positifs au virus vivant pendant 21 jours ou plus.

Au total, le délai médian jusqu’au dernier test positif était globalement de 9 jours chez les patients immunodéprimés.

Les enquêteurs ont noté des différences dans la clairance virale parmi les patients. Sur les 150 participants, 59 ont subi une greffe d’organe solide avec immunosuppression des lymphocytes T. Parmi ce groupe, un seul patient a eu une infection durant plus de 56 jours.

Les participants vivant avec le VIH (5) et les cancers à cellules B (18) comme les leucémies et les lymphomes étaient plus susceptibles de souffrir d’infections prolongées.

Les patients atteints d’une tumeur maligne non à cellules B (23) et de maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires (45) ont eu un délai d’élimination virale plus court, ce dernier groupe ayant connu le délai le plus court pour le dernier test positif, à 4 jours.

Chez les patients présentant des infections prolongées, les preuves de mutations virales dangereuses étaient limitées.

« Chez les quelques participants présentant une infection prolongée, nous avons constaté une accumulation de mutations dans le domaine de liaison du récepteur ; les altérations les plus importantes ont rarement, voire jamais, été détectées dans les séquences ultérieures du SRAS-CoV-2 dans les bases de données mondiales », ont écrit les auteurs. “Les mutations survenant chez les patients immunodéprimés n’étaient que faiblement prédictives des mutations omicrons ultérieures à l’échelle de la population.”

Une immunodépression sévère a conduit à une infection prolongée

La deuxième étudePublié dans Médecine translationnelle scientifiquedes chercheurs du Mass General Brigham, met également en évidence un risque varié d’infection persistante au COVID-19 chez les patients immunodéprimés, les patients immunodéprimés plus gravement étant plus susceptibles d’avoir des infections prolongées.

Nos résultats mettent en évidence la découverte selon laquelle le risque d’infection chronique par le SRAS-CoV-2 n’est pas uniforme dans les conditions immunosuppressives.

“Nos résultats mettent en évidence la découverte selon laquelle le risque d’infection chronique par le SRAS-CoV-2 n’est pas uniforme dans les conditions immunosuppressives et clarifient les conditions d’immunosuppression qui prédisposent les individus à un retard de l’ARN du SRAS-CoV-2 et à une clairance de la culture ainsi qu’à l’évolution virale”, ont écrit les auteurs.

Les 31 patients inclus dans l’étude qui présentaient une immunosuppression jugée non grave, y compris ceux atteints de maladies auto-immunes recevant un traitement anti-facteur de nécrose tumorale, présentaient une dynamique d’excrétion virale similaire à celle des participants non immunodéprimés.

En revanche, les délais médians d’obtention de l’ARN nasal du SRAS-CoV-2 et de la clairance des cultures chez les personnes présentant une immunosuppression sévère étaient respectivement de 72 et 40 jours, ont indiqué les auteurs.

“Bien que la taille de notre échantillon soit limitée, ces résultats rassurent sur le fait que la plupart des patients souffrant d’immunosuppression légère à modérée (y compris ceux sous traitement déplétant les lymphocytes B) seront capables d’éliminer le virus pendant la phase aiguë de l’infection”, a déclaré le premier auteur Yijia Li. , doctorat en messe Général Brigham communiqué de presse.