Même si les humains peuvent repousser la mémoire de Covid-19 dans les années qui ont suivi la fin de la pandémie, le sort d’une nouvelle espèce de caddisfly est scellé pour toujours nous le rappeler. Une équipe de scientifiques a nommé un petit caddisfly – originaire d’un parc national du Kosovo – après la pandémie de coronavirus. Le coronavirus Potamophylax a été collecté près d’un ruisseau dans le parc national de Bjeshket e Nemuna au Kosovo par l’équipe dirigée par le professeur Halil Ibrahimi de l’Université de Prishtina. Après des analyses moléculaires et morphologiques, il a été décrit comme une espèce de rascasse, ce qui est nouveau pour la science dans le Biodiversity Data Journal, évalué par des pairs. L’insecte a été collecté il y a quelques années dans le bassin fluvial de la rivière Lumbardhi i Decanit. Mais la nouvelle espèce a été décrite pendant la pandémie mondiale, causée par le SRAS-CoV-2. Son nom, P. coronavirus, sera donc un souvenir éternel de cette période difficile, ont indiqué les chercheurs.

Les chercheurs veulent également attirer l’attention sur «une autre pandémie silencieuse se produisant sur les organismes d’eau douce dans les rivières du Kosovo», causée par la pollution et la dégradation des habitats d’eau douce, ainsi que l’activité croissante ces dernières années des centrales hydroélectriques mal gérées.

En particulier, le bassin fluvial de la rivière Lumbardhi I Deçanit, où la nouvelle espèce a été découverte, est devenu un « champ de bataille » pour les scientifiques et la société civile d’un côté et la gestion de la centrale hydroélectrique opérant sur ce fleuve de l’autre.

Le petit ordre d’insectes des trichoptères, auquel appartient P. coronavirus, est très sensible à la pollution de l’eau et à la détérioration de l’habitat. Les auteurs de la nouvelle espèce affirment qu’il s’agit d’un taxon endémique à petite échelle, très sensible aux activités en cours dans la rivière Lumbardhi i Deçanit. Ne pas comprendre cela peut conduire cette espèce et de nombreuses autres espèces vers l’extinction rapports Actualités Sciences de la vie médicale.

Fait intéressant, dans le même article, les auteurs ont également identifié quelques autres nouvelles espèces d’habitats isolés de la péninsule balkanique, qui sont en attente de description lors de la collecte de spécimens supplémentaires. Les Balkans occidentaux et en particulier le Kosovo, se sont révélés être un haut lieu de la biodiversité d’eau douce. Plusieurs nouvelles espèces d’insectes y ont été découvertes ces dernières années.

(Avec les contributions d’IANS)

