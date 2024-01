De nouvelles épidémies de rougeole attendues en Angleterre alors que les cas augmentent

Légende, Les responsables de la santé mettent en garde contre d’éventuelles épidémies de rougeole en dehors des West Midlands

Auteur, Oprah Flash

Rôle, BBC News West Midlands

il y a 2 heures

Les responsables de la santé ont mis en garde contre de nouvelles épidémies de rougeole à travers l’Angleterre après que les cas dans les West Midlands ont augmenté de plus de 30 % en moins d’une semaine.

La région a connu la plus forte augmentation de cas en dehors de Londres, avec plus de 300 infections suspectées signalées entre le 23 octobre de l’année dernière et lundi.

Le Dr Ronny Cheung, consultant auprès des enfants, a prévenu que l’infection “dans le meilleur des cas causera un grand inconfort aux enfants et, dans le pire des cas, entraînera la mort”.

Les chiffres officiels montrent que le taux de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à travers le pays est à son plus bas niveau depuis plus d’une décennie.

En 2022/23, environ 84,5 % des jeunes du pays avaient reçu les deux doses du vaccin avant l’âge de cinq ans – le niveau le plus bas depuis 2010/11. Jusqu’à 92,5 % ont reçu une dose, selon les chiffres.

Les données de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) publiées lundi ont montré qu’il y avait 198 cas confirmés en laboratoire dans les West Midlands et 104 cas « probables ».

La majorité (80 %) ont été trouvées à Birmingham, tandis que 8 % ont été identifiés à Coventry, le reste étant réparti dans les zones environnantes.

Légende, Partout dans le pays, les gens sont invités à se faire vacciner, car les responsables médicaux affirment qu’il n’y a pas de limite d’âge pour recevoir le vaccin.

Il est conseillé aux enfants non vaccinés qui entrent en contact avec la maladie de rester à la maison pendant 21 jours.

Le Dr Cheung, responsable des services de santé au Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), a déclaré : «[We need to] rassurer les gens sur les bienfaits et rappeler les risques potentiels de la rougeole, que je pense que beaucoup de gens ont oubliés. »

Lorsqu’on lui a demandé si le pays connaîtrait davantage d’épidémies en dehors des West Midlands, il a répondu : « J’ai peur de dire que nous le ferons presque certainement, en partie parce que nous savons que les taux de vaccination sont très faibles et qu’ils ne sont pas également répartis.

“Il existe des zones où les taux de vaccination sont bien inférieurs à d’autres, généralement dans les agglomérations urbaines.

« Un décès sur 5 000 »

“La rougeole est également incroyablement contagieuse, donc si vous avez des poches où de nombreuses personnes ne sont pas vaccinées, il suffit de quelques cas pour provoquer une épidémie assez importante. Donc, malheureusement, c’est quelque chose qui va se produire.”

Helen Bedford, professeur de santé infantile à l’Institut de santé infantile de l’UCL Great Ormond Street, a exhorté les gens à se faire vacciner.

“Environ une personne sur 1 000 atteinte de rougeole développe une inflammation du cerveau et même dans les pays à revenu élevé comme le Royaume-Uni, environ une personne sur 5 000 meurt de l’infection”, a-t-elle déclaré.

“La rougeole est souvent plus grave chez les adultes. Hormis la gestion des symptômes de la rougeole, il n’existe aucun traitement.

“Il n’y a pas de limite d’âge supérieure pour la vaccination, donc si vous ou vos proches n’avez pas été vaccinés, c’est le moment d’obtenir cette protection. Nous pouvons arrêter cette infection dans son élan grâce à la vaccination.”

