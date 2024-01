De nouvelles épidémies de rougeole attendues en Angleterre alors que les cas augmentent

Les responsables de la santé ont mis en garde contre de nouvelles épidémies de rougeole à travers l’Angleterre après que les cas dans les West Midlands ont augmenté de plus de 30 % en moins d’une semaine.

La région a connu la plus forte augmentation de cas en dehors de Londres, avec plus de 300 infections suspectées signalées entre le 23 octobre de l’année dernière et lundi.

Le Dr Ronny Cheung, consultant auprès des enfants, a prévenu que l’infection “dans le meilleur des cas causera un grand inconfort aux enfants et, dans le pire des cas, entraînera la mort”.

Les chiffres officiels montrent que le taux de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à travers le pays est à son plus bas niveau depuis plus d’une décennie.