De nouvelles élections en Irlande du Nord se profilent alors que Stormont ne parvient pas à élire un nouveau chef

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’Irlande du Nord devrait à nouveau organiser de nouvelles élections, après que Stormont n’ait pas réussi jeudi à élire un nouveau chef.

Un délai pour les membres de l’Assemblée législative (MPA) pour former un nouvel exécutif de partage du pouvoir expire juste après minuit.

L’impasse dans l’assemblée survient après que le Parti unioniste démocrate (DUP) a refusé de participer au processus en raison de préoccupations concernant le protocole du Brexit en Irlande du Nord.

Certains syndicalistes sont mécontents que le protocole, négocié par Boris Johnson, érige des barrières aux échanges entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni et l’UE sont actuellement en pourparlers techniques pour apporter des modifications à la mise en œuvre de l’accord.

Rishi Sunak avait précédemment exhorté les parties à parvenir à un accord.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Il est encore temps pour le DUP et les exécutifs de retourner à Stormont et nous les exhortons à le faire parce que le peuple d’Irlande du Nord mérite un exécutif pleinement fonctionnel et élu localement qui peut répondre aux problèmes auxquels est confronté le communautés là-bas.

“C’était le message du secrétaire d’Irlande du Nord à tous les chefs de parti lorsqu’ils se sont rencontrés hier, mais il est clair que le secrétaire d’Irlande du Nord a un devoir statutaire.”

Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a déclaré que son parti avait reçu pour mandat lors des dernières élections qu’il “ne nommerait pas de ministres à un exécutif tant que des mesures décisives ne seraient pas prises sur le protocole visant à supprimer les obstacles au commerce dans notre propre pays et à restaurer notre place au sein”. le marché intérieur du Royaume-Uni ».

Il a ajouté: “Cela reste notre position et donc aujourd’hui, nous ne soutiendrons pas la nomination de ministres à l’exécutif.”

Plus suit…