MOSCOU – Après des mois de questions sur l’ampleur réelle de la pandémie de coronavirus en Russie et sur l’efficacité d’un vaccin développé par la Russie, l’agence statistique d’État de Moscou a annoncé de nouveaux chiffres indiquant que le nombre de morts de Covid-19 est plus de trois fois aussi élevé que officiellement signalé. Depuis le début de la pandémie au début de cette année, la crise sanitaire a été enveloppée et, selon les critiques, déformée par des calculs politiques alors que le président Vladimir V.Poutine et les médias contrôlés par le Kremlin se sont vantés à plusieurs reprises des succès de la Russie dans la lutte contre le virus et le maintien du virus. taux de mortalité relativement faible. La Russie a signalé plus de 3 millions de cas d’infection, ce qui en fait le quatrième pays le plus durement touché au monde, mais seulement 55 827 décès, soit moins que dans sept autres pays. Un démographe d’une agence gouvernementale qui a remis en question les chiffres officiels des décès, les jugeant trop bas, a été tiré au cours de l’été.

Nouvelles données publiées lundi par Rosstat, Cependant, l’agence nationale des statistiques a indiqué que le démographe avait raison et que le nombre réel de décès est bien plus élevé que ce qui avait été signalé précédemment. L’agence a rapporté que le nombre de décès entre janvier et novembre était de 229 732 supérieur à celui de la même période l’année dernière, une augmentation qu’un haut responsable a largement imputée au coronavirus.

Tatyana Golikova, vice-Premier ministre à la tête des efforts de la Russie pour lutter contre la pandémie, a déclaré lundi lors d'un briefing gouvernemental que plus de 81% de l'augmentation du nombre de décès en 2020 étaient «dus à Covid», ce qui signifierait que le virus en avait tué plus. plus de 186 000 Russes cette année. C'est encore beaucoup moins que les plus de 334000 décès causés par Covid-19 aux États-Unis, mais cela signifie que la Russie a subi plus de décès en raison de la pandémie que des pays européens comme l'Italie, la France et la Grande-Bretagne, dont le mauvais bilan a été régulièrement cité par les médias d'État russes comme preuve du triomphe relatif de la Russie. Dès mardi après-midi, le page web donnant les nouvelles données de Rosstat était inaccessible.

L'écart entre le taux de mortalité officiel et le taux réel s'explique en grande partie par la pratique de la Russie d'enregistrer un décès comme étant lié au coronavirus uniquement dans les cas où une autopsie a confirmé le coronavirus comme cause principale. Les critiques disent que cela a permis aux autorités de masser les chiffres. Au lieu de réconforter la population, cependant, jongler avec les statistiques n'a fait qu'alimenter la profonde méfiance que de nombreux Russes ont envers leur gouvernement, même parmi ceux qui votent pour M. Poutine, et ses déclarations rassurantes.