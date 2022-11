De nouvelles données sur le cancer révèlent 5 points clés à retenir au Canada

Un quart de siècle de données sur le cancer est maintenant disponible dans un rapport publié conjointement par la Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l’Agence de la santé publique du Canada mardi.

Le rapport spécial 2022 des Statistiques canadiennes sur le cancer sur la prévalence du cancer met en lumière les formes de cancer les plus courantes au cours des 25 années entre 1994 et 2018, ainsi que les populations les plus susceptibles d’être diagnostiquées.

À mesure que le nombre de personnes vivant avec le cancer, ou vivant après un cancer, au Canada augmente, la demande de soutien et de soins pour le cancer augmentera également.

Le rapport vise à aider à identifier les lacunes dans les soins de santé et les soins contre le cancer, et à offrir des indices sur la façon dont les ressources peuvent être allouées pour combler ces lacunes, selon Jeff Latimer, directeur général des statistiques sur la santé à Statistique Canada.

« Des données précises et en temps opportun sur la prévalence du cancer au Canada sont essentielles pour comprendre le bilan de la maladie sur la société et notre système de santé », a déclaré Latimer dans un communiqué de presse publié mardi.

“Les données sont inestimables pour évaluer les résultats du cancer, mesurer le chemin parcouru et identifier les domaines à améliorer.”

CTVNews.ca explore certaines des principales conclusions du rapport ci-dessous.

Tous les taux suivants sont pour 100 000 personnes, sur une période de 25 ans, sauf indication contraire. Le rapport ne comprenait pas de données pour le Québec.

PRÉVALENCE PAR TYPE

Selon le rapport, le cancer des organes reproducteurs et le cancer colorectal sont les plus répandus au Canada, de loin.

De 1994 à 2018, le cancer du sein représentait 19,4 % de tous les diagnostics, tandis que le cancer de la prostate représentait 17,8 % et le cancer colorectal 11,3 %.

Le mélanome représentait 5,5 % des diagnostics, le cancer de la thyroïde 5 %, le cancer de la vessie 4,6 %, le lymphome non hodgkinien 4,5 %, le cancer de l’utérus 4,4 %, les cancers du poumon et des bronches 4,1 %, le rein et le cancer du bassinet du rein pour 3,2 % et tous les autres cancers pour 20,2 %.

DURÉE

Selon l’étude, la plupart des personnes – 60,9 % – qui avaient un cancer ou qui vivaient après un cancer étaient de cinq à 25 ans après leur diagnostic. Cette durée représentait la majorité des personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein, de la prostate et colorectal.

Un autre 20,7 pour cent étaient entre deux et cinq ans, et 18,4 pour cent étaient zéro à deux ans.

Parmi les personnes atteintes de cancers du poumon et des bronches, 37,5 % étaient entre zéro et deux ans après le diagnostic, 37,1 % entre cinq et 25 ans et 25,4 % entre deux et cinq ans.

Selon le rapport, les deux premières années suivant le diagnostic sont celles où les patients sont le plus susceptibles de recevoir un traitement primaire contre le cancer ou de se remettre de ses effets.

“La troisième à la cinquième année après le diagnostic est une période qui nécessite généralement un suivi clinique étroit en cas de récidive ou d’un autre cancer primaire, ainsi que des soins de soutien”, indique le rapport.

“Les personnes vivantes plus de cinq ans après un diagnostic de cancer ont probablement terminé leur traitement, mais certaines peuvent encore avoir besoin d’une surveillance clinique et de soins de soutien.”

PRÉVALENCE PAR DIVISION RURALE-URBAINE

Sur des périodes d’étude de deux et cinq ans, tous les cancers étaient généralement plus fréquents en milieu rural qu’en milieu urbain.

C’était le cas dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf au Nunavut, où toute la population était considérée comme rurale, et au Manitoba, où la prévalence était à peu près égale.

Selon le rapport, l’un des facteurs à l’origine de ce clivage urbain-rural est probablement l’âge, puisque les Canadiens vivant dans les zones rurales sont généralement plus âgés que ceux vivant dans les zones urbaines et que les taux de diagnostic de cancer sont plus élevés chez les personnes âgées.

Le rapport indique que les facteurs de risque de cancer établis “tels que le tabagisme, la consommation d’alcool et l’obésité” sont également plus fréquents chez les personnes vivant dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

PRÉVALENCE PAR PROVINCE

Entre 1994 et 2018, les taux de cancer étaient les plus élevés dans les provinces de l’Est et en Ontario, et généralement plus faibles dans les provinces du Centre et de l’Ouest.

Plus précisément, la prévalence du cancer était la plus élevée à Terre-Neuve-et-Labrador, suivi du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, dans cet ordre. Le Québec n’était pas inclus.

Comme pour les taux en milieu urbain et rural, les auteurs ont déclaré que les différences dans la répartition par âge, les facteurs de risque et les diagnostics influencent les taux dans chaque province.

PRÉVALENCE DANS LE TEMPS

L’étude a révélé que les taux nationaux de cancer pour 100 000 personnes ont augmenté progressivement sur 25 ans, de 1994 à 2018. Cependant, les auteurs attribuent cette augmentation à une population vieillissante, ainsi qu’à un meilleur dépistage et traitement du cancer, qui augmentent les chances de survie dans certains cas. types de cancer.

Le rapport n’a pas examiné les facteurs environnementaux qui pourraient contribuer aux taux et aux résultats du cancer, tels que l’exposition à des cancérogènes connus, et a déclaré que les données nationales nécessaires pour mieux comprendre ces facteurs au Canada sont “limitées ou absentes”.

“Ensemble, la communauté de la lutte contre le cancer s’efforce de combler ces lacunes importantes en matière de données et de connaissances afin que nous puissions mieux identifier les disparités dans les résultats qui nécessitent une attention et un investissement accrus”, conclut le rapport.