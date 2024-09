De nouvelles données sur la COVID-19 en Alberta soulignent l’intérêt d’obtenir un vaccin nouvellement formulé dès qu’il sera disponible : expert

Alors que les pharmaciens de l’Alberta attendent actuellement ce qu’ils espèrent être un nouveau lot de vaccins contre la COVID-19 modifiés pour cibler une souche plus récente de la maladie, un expert en maladies infectieuses affirme que les dernières données provinciales soulignent pourquoi recevoir une dose de rappel est une bonne idée une fois que le nouveau vaccin sera disponible.

« Même avec les vaccins, la COVID-19 est pire que la grippe, et les chiffres le confirment », a déclaré le Dr Craig Jenne, professeur à l’Université de Calgary. « C’est un virus plus grave. »

Les dernières données publiées sur le Tableau de bord sur les virus respiratoires en Alberta montrent qu’entre août 2023 et août 2024, 732 décès en Alberta ont été attribués à la COVID-19 tandis que 177 étaient liés à la grippe.

« Cette année, nous avons perdu plus de quatre fois plus de personnes à cause de la COVID-19 que de la grippe », a souligné Jenne. « Et n’oubliez pas que cette année, nous avons également enregistré un nombre record de décès dus à la grippe. »

« Nous sommes désormais confrontés à cette double attaque de virus respiratoires, qui peuvent tous deux provoquer des maladies graves et des pertes de vies humaines. »

Entre août 2023 et août 2024, un total de 23 933 cas de COVID-19 ont été confirmés, ainsi que 16 229 cas de grippe. La période de déclaration la plus récente pour laquelle des données sont publiées, soit du 18 au 24 août, montre que 285 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au cours de cette période, contre trois nouveaux cas de grippe. Également au cours de cette période de déclaration, quatre décès supplémentaires ont été liés à la COVID-19, tandis qu’aucun n’a été lié à la grippe.

Jenne recommande aux Albertains de se faire vacciner contre les deux maladies et souligne qu’il est sécuritaire de se faire vacciner contre les deux en même temps.

Randy Howden, président de l’Association des pharmaciens de l’Alberta, a déclaré à Global News que les pharmaciens avaient reçu pour instruction de ne pas administrer les vaccins COVID-19 existants à compter du 31 août.

C’est parce que l’Agence de la santé publique du Canada a récemment demandé aux provinces de détruire leurs vaccins existants pour éviter toute confusion avec de nouvelles formulations qui auront le même numéro d’identification de médicament.

« Nous ne pouvons pas les avoir tous les deux dans la même pharmacie, dans la même clinique de vaccination, en même temps, car nous n’aurons aucun moyen de distinguer ce qui est quoi », a déclaré le Dr Donald Sheppard, vice-président du département des maladies infectieuses et des programmes de vaccination de l’ASPC.

« Cette année, comme chaque année avec le vaccin contre la grippe, nous devons nous assurer qu’avant que les nouvelles formules ne soient mises en vente dans les cliniques, les anciennes formules ont toutes été retirées. »

Santé Canada examine actuellement les vaccins contre la COVID-19 qui ont été adaptés pour répondre à la souche la plus récente du virus.

L’Alberta a rejoint plusieurs autres provinces en suivant la directive de l’ASPC, mais les responsables de la Colombie-Britannique et du Manitoba ont déclaré que les personnes de ces provinces qui souhaitent une dose de l’approvisionnement actuel pourront l’obtenir.





« Que vous receviez votre vaccin ce mardi, mardi prochain ou le mardi suivant, la différence en termes de protection ne sera probablement pas très importante », a déclaré Sheppard. « Cependant, la différence dans l’obtention d’une nouvelle formulation plus adaptée pourrait en fait être substantielle. »

Howden a déclaré à Global News que le gouvernement de l’Alberta avait informé les pharmaciens qu’il prévoyait de déployer son plan de vaccination d’automne contre la COVID-19 et la grippe à la mi-octobre, date à laquelle il s’attend à avoir accès à un nouveau lot de doses de vaccin contre la COVID-19.

–avec des informations de Michael King de Global News et Hannah Alberga de La Presse Canadienne