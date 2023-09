De nouvelles données montrent que les blessures de la NFL dans les stades en gazon artificiel dépassent largement les blessures dans les stades en gazon.

Lorsque le quart-arrière des Jets de New York, Aaron Rodgers, s’est effondré sur le terrain du Metlife Stadium avec une déchirure du tendon d’Achille mettant fin à la saison lors du premier match de l’équipe, la blessure a relancé un débat sur la sécurité du gazon artificiel. Et tandis que le La NFL a soutenu que les terrains en gazon sont aussi sûrs que l’herbede nouvelles données fournies à NBC News montrent que les stades de la NFL dotés de surfaces synthétiques ont généralement plus de blessures.

Les données de la société d’analyse sportive Sports Info Solutions – qui fournit des données et des analyses aux équipes sportives professionnelles et à d’autres groupes industriels – montrent que 7 des 10 stades ayant enregistré le plus grand nombre de blessures entre 2017 et 2022 avaient des surfaces artificielles.

Ces données font écho aux conclusions d’une association de joueurs de la NFL qui ont constaté des taux de blessures plus élevés sur le gazon artificiel chaque saison de 2015 à 2022.

Une analyse plus approfondie de Sports Info Solutions a montré les joueurs étaient plus susceptibles de subir des blessures les obligeant à quitter le jeu sur un gazon synthétiqueet a découvert davantage de blessures sur le gazon sur de nombreuses parties du corps.

Les taux de blessures plus élevés ne se limitent pas non plus au niveau de la NFL. Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Washington à Saint-Louis a observé que Les athlètes du secondaire, répartis dans 26 écoles, étaient 58 % plus susceptibles de subir des blessures sur le gazon artificiel que sur le gazon naturel.

Un risque élevé de blessure était prononcé, « en particulier chez les athlètes qui participaient au football, au football et au rugby », a déclaré le Dr Derrick Knapik, chirurgien orthopédiste en médecine sportive à l’Université de Washington à Saint-Louis et l’un des chercheurs de l’étude.

Même si Knapik a averti que les joueurs du secondaire pourraient être plus sujets aux blessures en raison d’un conditionnement et d’une finesse moindres, il a noté que le gazon artificiel est collant et peut accrocher le pied d’une manière que le gazon naturel ne pourrait pas.

« Si ce pied colle », prévient Knapik, « cela va augmenter le risque de blessures non seulement au pied et à la cheville, mais aussi aux genoux et potentiellement à la hanche et au torse. »

La NFL, lorsqu’elle a été contactée pour commenter, a fourni une déclaration de Jeff Miller, son vice-président exécutif qui supervise la santé et la sécurité des joueurs.

« La surface de jeu est un facteur parmi tant d’autres qui contribue au nombre de blessures dans n’importe quel stade. Chaque blessure subie par un joueur est unique, avec des facteurs contributifs, notamment l’historique des blessures, le type de contact pendant le jeu, la pose ou les mouvements d’un joueur, le type de crampons et plus encore. » dit Miller. « La NFL travaille et collabore activement avec la NFLPA et des experts nommés conjointement pour réduire les taux de blessures sur tous les types de surfaces. »

La NFLPA a refusé de commenter, mais le président du syndicat JC Tretter a déjà qualifié le gazon de « nettement plus sûr » que les terrains en gazon synthétique.

Les experts sont d’accord. « Je suis d’avis qu’un bon terrain en gazon est la référence que nous essayons de faire imiter avec le gazon artificiel », a déclaré Raoul Reiser II, professeur agrégé de sciences de la santé et de l’exercice à la Colorado State University, dont les recherches se concentrent sur l’athlétisme. performance et risque de blessure lorsque le pied touche le sol.

«Je crois que la NFLPA, dans son interprétation des statistiques sur les blessures, indique que le risque de blessures aux membres inférieurs est plus élevé sur le gazon artificiel que sur le gazon naturel. Je les crois aussi lorsqu’ils disent qu’ils se sentent plus fatigués et endolori après les entraînements et les matchs sur gazon artificiel que sur gazon naturel.