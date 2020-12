Un nouvel examen de la façon dont des millions d’étudiants se sont débrouillés sur le plan académique depuis la fermeture des écoles par le coronavirus en mars montre que les étudiants n’ont peut-être pas encore subi autant de pertes d’apprentissage que les éducateurs et les chercheurs l’avaient craint. Nouvelles données publiées cette semaine par NWEA, la Northwest Evaluation Association, un groupe de recherche à but non lucratif qui fournit des évaluations utilisées par des milliers de districts scolaires pour mesurer la croissance et la compétence des élèves, montre que les élèves ont perdu du terrain modeste en mathématiques mais sont restés stables en lecture lors des évaluations administrées cet automne. L’analyse, basée sur les scores de 4,4 millions d’élèves de la troisième à la huitième année dans 46 États, était dans l’ensemble encourageante, mais elle s’accompagnait de mises en garde préoccupantes. «Bien qu’il y ait de bonnes nouvelles ici, nous voulons souligner que tous les étudiants ne sont pas représentés dans les données, en particulier ceux de nos communautés les plus marginalisées», a déclaré Beth Tarasawa, vice-présidente exécutive de la recherche à NWEA, dans un communiqué. «Cela augmente l’urgence de mieux se connecter avec les étudiants et les familles qui peuvent résister à la tempête Covid de manière très différente.»

Pourtant, l’analyse du NWEA est l’échantillon de données nationales le plus fiable à ce jour illustrant le bilan que le coronavirus a pris sur l’apprentissage des étudiants, et est particulièrement précieuse maintenant que la secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos a appeler pour un an de retard de l’évaluation nationale des progrès de l’éducation, un examen rigoureux administré par la branche recherche du département de l’éducation. Les résultats de ce test sont ce que l’on appelle le «rapport de la nation». L’étude du NWEA comprend des apprenants à l’école et à distance qui ont passé son test MAP Growth cet automne. Les scores moyens en mathématiques des élèves étaient de 5 à 10 points de centile inférieurs aux scores enregistrés pour les mêmes niveaux scolaires à l’automne 2019, les pertes les plus prononcées parmi les élèves de la troisième à la cinquième année. La lecture des scores a à peine bougé. Les nouvelles données a contredit les propres projections de l’organisation «Covid-19» du printemps, qui a estimé que les élèves pourraient retourner à l’école après avoir perdu 50 pour cent d’une année, ou 9 à 20 points de centile, en mathématiques, et 30 pour cent d’une année en lecture, ce qui équivaudrait à 6 à 8 points. «En raison du travail acharné des enseignants, nous n’avons pas vu la perte que nous pourrions avoir», a déclaré Chris Minnich, directeur général de NWEA. Depuis que la pandémie a fermé les écoles en mars, la majorité des élèves de toutes les classes ont réalisé des gains d’apprentissage dans les deux matières, bien que les gains en mathématiques aient été inférieurs à ceux d’une année typique, ont constaté les chercheurs.