New York, NY, 3 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – (via NGO Wire) Les Nations Unies ont publié aujourd’hui une nouvelle analyse de classification de phase intégrée (IPC) de l’insécurité alimentaire au Yémen, qui dresse une image sombre d’un pays autrefois -encore confronté au spectre de la famine, alors que les organisations humanitaires peinent à obtenir des financements pour faire face à la crise croissante.

Les principales conclusions du rapport comprennent:

Une personne sur six devrait faire face à l’insécurité alimentaire de phase 4 – une phase d’urgence à deux pas de la famine – d’ici début 2021, soit une augmentation de 38% par rapport à aujourd’hui (de 3,6 millions à 5 millions de personnes)

98% des districts devraient connaître une crise ou des niveaux extrêmes d’insécurité alimentaire au début de 2021, soit trois fois le niveau de l’insécurité alimentaire extrême au début de 2019

Les promesses financières non tenues des donateurs mondiaux et un déficit de financement de 52% obligent les services vitaux à fermer

Faisant part du travail de longue date d’Action contre la faim sur le terrain au Yémen, Jon Cunliffe, directeur régional pour le Moyen-Orient d’Action contre la faim, a déclaré:

«Cette dernière analyse montre ce que les travailleurs humanitaires savent depuis un certain temps: le Yémen recule et la menace de famine se profile à nouveau. Les niveaux de faim explosent, les conflits s’intensifient et les promesses financières non tenues signifient que les services vitaux sont coupés, malgré les besoins criants.

«Comment diriez-vous à une mère qui a fui les combats que vous ne pourrez plus fournir l’eau sur laquelle repose sa famille pour survivre? Imaginez dire cela à environ 50 000 personnes. Ce n’est pas hypothétique, mais juste un exemple de programme que nous pourrions être forcés de fermer à la fin de l’année parce que l’ONU et les agences d’aide ne reçoivent pas le soutien financier dont nous avons besoin.

«Ce rapport doit être un appel au réveil pour les dirigeants mondiaux. Le monde a besoin d’un meilleur moyen de lutter contre la faim. L’approche actuelle ne fonctionne pas et ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir un cessez-le-feu et combler ce déficit financier.

«Sans pression diplomatique concertée et sans augmentation des financements, le Yémen poursuivra sa lente marche vers la famine.»

Pour plus d'informations ou pour organiser une entrevue, veuillez contacter Shayna Samuels

Notes aux rédacteurs

Action contre la Faim travaille au Yémen depuis 2012 et est opérationnelle à Hajjah, Hodeidah, Aden, Al Khokha et Sanaa.

Action contre la faim est le spécialiste mondial de la faim, menant la lutte contre la faim chez les enfants en traitant plus de jeunes enfants pour une faim mortelle que toute autre organisation caritative.

En 2019, Action contre la Faim a soutenu plus de 17 millions de personnes dans 46 pays.

Pour plus d’informations, visitez Action contre la Faim.

