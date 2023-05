De nouvelles directives se concentrent sur les symptômes neurologiques des patients atteints de longue durée de COVID

Le long COVID a perturbé le quotidien de millions de personnes et en a même handicapé certaines. Une société médicale représentant les médecins et les autres personnes qui travaillent avec des personnes handicapées, l’American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, a publié un déclaration d’orientation Mardi sur ce que les cliniciens doivent rechercher lors du dépistage et du traitement des patients atteints de COVID long, en particulier en termes de leurs conditions neurologiques.

Les conseils, qui font partie d’une série multidisciplinaire sur d’autres types de symptômes COVID longs, tels que fatigue et problèmes de respiration, vise une évaluation, un diagnostic et une prise en charge plus précoces afin d’améliorer les résultats pour les patients. Les auteurs présentent également certains «drapeaux rouges» neurologiques qui établissent une distinction importante entre les longs symptômes courants du COVID-19 comme les maux de tête et le brouillard cérébral, et les urgences médicales qui nécessitent une attention immédiate. (En plus du « long COVID », la communauté médicale se réfère maintenant parfois à la condition comme « séquelles post-aiguës de l’infection par le SRAS-CoV-2 », ou PASC en abrégé.)

La déclaration d’orientation de l’AAPMR ne semble pas interrompre de nouvelles recherches majeures sur les traitements médicaux ou des symptômes complètement nouveaux de long COVID qui n’ont pas déjà été notés par des organisations médicales comme le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ou la recherche sur les causes du long COVID décrites dans des revues scientifiques, telles que le examen approfondi publié dans Nature Reviews Microbiology plus tôt cette année. Mais la déclaration de l’AAPMR appelle à un examen attentif de la manière dont les cliniciens et les médecins devraient dépister les patients, afin de ne pas brosser un signe neurologique grave sous le tapis comme un long symptôme COVID « typique ».

Ça aussi s’appuie sur les informations existantes qu’il n’y a pas de test unique pour le long COVID, et que cela dépend plutôt d’une vision holistique de votre santé avant et après le COVID-19.

Problèmes de sommeil, maux de tête et autres symptômes neurologiques courants

La recherche a montré que les symptômes neurologiques et cognitifs de la COVID-19 sont parmi les plus courants auxquels les patients sont confrontés, et ils peuvent affecter la façon dont les gens sont capables de traverser la vie quotidienne. Certains des symptômes neurologiques courants que les médecins voient encore en 2023, décrits dans la déclaration d’orientation de l’AAPMR, sont :

Impact sur nerfs crâniens (nerfs qui vous aident à goûter, sentir, voir et plus)

Maux de tête

Douleur neuropathique ou des neuropathies (engourdissements, picotements, etc.)

Perturbations de sommeil

Douleurs musculaires, faiblesse et tremblements

Lors d’une conférence de presse mardi, le médecin et co-auteur du guide, le Dr Monica Verduzco-Gutierrez, a qualifié le COVID-19 de « fluide d’allumage » pour d’autres choses qui auraient pu se produire dans votre corps avant le COVID-19. Cela peut être vrai pour les troubles du sommeil, a-t-elle dit, provoquant une aggravation d’un problème de sommeil de base (comme la difficulté à s’endormir la nuit) et justifiant une étude du sommeil.

Les auteurs de la note d’orientation que les symptômes d’un cycle de sommeil perturbé chevauchent les symptômes cognitifs courants que les patients atteints de COVID signalent souvent depuis longtemps, notamment des difficultés de concentration ou des problèmes de mémoire. Comme pour les autres symptômes neurologiques décrits dans les directives, les patients atteints de COVID long ou de COVID-19 doivent faire l’objet d’un dépistage détaillé du sommeil et d’un suivi avec le traitement approprié, dont certains sont également décrits dans les directives.

En savoir plus: Les étapes de la privation de sommeil et les signes avant-coureurs à surveiller

Repérer un long symptôme COVID « drapeau rouge »

Il est particulièrement important de tracer une ligne entre les longs symptômes COVID « drapeau rouge » (qui sont en réalité des symptômes qui nécessitent une attention médicale immédiate) et les longs symptômes communs du COVID étant donné l’imprécision du long COVID en tant que maladie et la prévalence de éclairage au gaz médical parmi les personnes qui en souffrent.

Par exemple, les maux de tête peuvent être l’un des symptômes neurologiques les plus courants chez les patients atteints de COVID depuis longtemps, mais un mal de tête sévère ou en « coup de tonnerre » qui survient soudainement signifie que vous devriez consulter immédiatement un médecin.

« L’identification des patients présentant des symptômes neurologiques progressifs ou inquiétants de » drapeau rouge « est essentielle pour le triage émergent », a déclaré le Dr Leslie Rydberg, co-auteur de la déclaration d’orientation, dans un communiqué de presse Mardi. « Ces symptômes peuvent être dus à un long COVID par rapport à une autre condition médicale, mais une histoire et un examen physique sont essentiels. »

Vous trouverez ci-dessous quelques « drapeaux rouges » neurologiques qui nécessitent une attention particulière, selon les directives. Gardez à l’esprit que ce ne sont que neurologique signes avant-coureurs et que vous devriez consulter un médecin chaque fois que quelque chose vous semble préoccupant ou inhabituel.