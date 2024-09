De nouvelles directives pour mieux identifier les personnes à risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral

Un groupe d’experts internationaux, coprésidé par la Dre Rhian Touyz de l’IR-CUSM, recommande diverses mesures pour réduire les risques cardiovasculaires pour un plus large éventail de patients

La Société européenne de cardiologie (ESC) vient de publier de nouvelles recommandations pour la prise en charge de l’hypertension artérielle. Ces recommandations introduisent une nouvelle catégorie appelée « hypertension artérielle », fixent des objectifs de traitement plus ambitieux pour les patients recevant des médicaments hypotenseurs et, pour la première fois, suggèrent d’utiliser une technique appelée dénervation rénale pour traiter certains types d’hypertension.

L’hypertension artérielle est l’un des facteurs de risque les plus importants des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, collectivement appelés maladies cardiovasculaires. Au Canada, près de 25 % des adultes souffrent d’hypertension. Élaboré par un groupe international d’experts, dont les coprésidents Dr Rhian Touyz Rédigées par le Dr Bill McEvoy de l’Université de Galway, en Irlande, et l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), ces lignes directrices visent à aider davantage de patients à atteindre les valeurs cibles recommandées en matière de tension artérielle et à accroître l’accès aux médicaments pouvant réduire la tension artérielle, en s’appuyant sur les dernières recherches cliniques. Elles pourraient influencer les recommandations futures d’autres sociétés du monde entier, notamment du Canada et des États-Unis.

« Bien que les directives de 2024 définissent toujours l’hypertension comme une pression artérielle de 140/90 mmHg ou plus, nous avons ajouté une nouvelle catégorie appelée « PA élevée » pour les lectures comprises entre 120-139/70-89 mmHg », explique Dr Touyzdirecteur général et chef de la direction scientifique de l’IR-CUSM et titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine cardiovasculaire à l’Université McGill. « Ce changement constitue un changement de paradigme qui nous permettra de prendre des mesures plus proactives pour traiter les personnes à risque élevé de maladie cardiaque, ce qui permettra de sauver des vies en prévenant les décès prématurés. »

« Cette nouvelle catégorie de tension artérielle élevée reconnaît que les gens ne passent pas d’une tension artérielle normale à une tension artérielle élevée du jour au lendemain », ajoute le Dr McEvoy. « Dans la plupart des cas, il s’agit d’un gradient de changement constant, et différents sous-groupes de patients – par exemple ceux qui présentent un risque plus élevé de développer une maladie cardiovasculaire (p. ex., les personnes atteintes de diabète) – pourraient bénéficier d’un traitement plus intensif avant que leur tension artérielle n’atteigne le seuil traditionnel de l’hypertension. »

Docteure en médecine et Ph. D., Stella Daskalopoulouétait le seul autre membre canadien du groupe de travail et co-auteur de ces lignes directrices internationales. Le Dr Daskalopoulou est l’ancien coprésident des lignes directrices d’Hypertension Canada et un scientifique principal au sein du Programme de santé cardiovasculaire tout au long de la vie à l’IR-CUSM.

En un mot, les lignes directrices 2024 de l’ESC :

Introduire une nouvelle catégorie de « PA élevée », définie comme une PA de 120 à 139/70 à 89 mmHg, afin de cibler davantage de patients à risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Introduire une nouvelle plage cible de traitement de la pression artérielle systolique de 120 à 129 mmHg pour la plupart des patients recevant des médicaments hypotenseurs, avec la condition importante que la nouvelle cible exige que le traitement soit bien toléré.

Fournir des recommandations pragmatiques pour éviter que les patients ne deviennent symptomatiques en raison d’un surtraitement et pour rechercher une pression artérielle « aussi basse que raisonnablement possible » chez les patients qui ne peuvent tolérer ou qui choisissent de ne pas suivre l’objectif du traitement intensif.

Faire des recommandations sur l’utilisation de la dénervation rénale chez les patients souffrant d’hypertension résistante dont la PA n’est pas contrôlée malgré l’association médicamenteuse appropriée et qui expriment une préférence pour subir une dénervation rénale après une discussion partagée sur les risques et les bénéfices et une évaluation multidisciplinaire.

Présenter des recommandations pour de nouvelles options de style de vie pour aider à réduire la tension artérielle, telles que de nouvelles directives sur l’exercice et la supplémentation en potassium.

Souligner l’importance des différences de sexe et de genre dans l’hypertension.

Pour plus d’informations, lisez le communiqué de presse complet. Les lignes directrices complètes sont publiées dans le Journal Européen du Cœurehae178, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae178