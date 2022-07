De nouvelles directives encouragent l’allaitement plus long, mais demandent plus de soutien parental

La nouvelle déclaration de politique sur l’allaitement maternel du PAA reconnaît que bon nombre des obstacles auxquels les parents sont confrontés pour respecter les recommandations de santé publique et leurs propres objectifs échappent à leur contrôle. Il encourage les pédiatres à préconiser des changements qui aideraient les parents, notamment des congés payés garantis, des horaires de travail flexibles et des ressources sur le lieu de travail comme les salles de lactation, le temps de pause universel pour tirer le lait maternel et la garde d’enfants sur place.

Les recommandations suggèrent également que les pédiatres aient des «conversations sans jugement» avec les familles sur leurs objectifs d’allaitement et reconnaissent que l’allaitement exclusif n’est pas toujours possible. L’AAP note que les enfants de parents de genres divers peuvent avoir moins accès au lait maternel humain et que les cliniciens doivent veiller à utiliser un langage plus inclusif, comme «l’allaitement», lorsqu’ils travaillent avec ces familles.

“Je pense que l’allaitement est merveilleux et je veux vraiment en souligner les avantages”, a déclaré le Dr Lee. “Mais je veux aussi dire aux parents que ce n’est pas comme si vous aviez pour mandat de fournir du lait maternel, et que vous êtes un échec si vous ne le faites pas.” Il a ajouté que les bébés peuvent s’épanouir grâce au lait maternel, au lait maternisé ou à une combinaison des deux, et que ce qui compte le plus, c’est la capacité des parents à « nourrir avec amour » leurs enfants.

Pourtant, la politique arrive à un moment difficile pour de nombreuses familles américaines, au milieu d’une pénurie de préparations pour nourrissons qui dure depuis des mois et qui a rendu plus difficile pour les parents de répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants.

Naviguer dans la pénurie de lait maternisé aux États-Unis Carte 1 sur 6 Un problème grandissant. Une pénurie nationale de préparations pour nourrissons – déclenchée en partie par des problèmes de chaîne d’approvisionnement et aggravée par un rappel du fabricant d’aliments pour bébés Abbott Nutrition – a laissé les parents confus et inquiets. Voici quelques façons de gérer cette incertitude : Recherche de formule. Si la formule de votre bébé n’a pas été affectée par le rappel, mais qu’elle n’est toujours pas disponible, vous pouvez essayer d’appeler les magasins locaux pour leur demander quand ils prévoient de la remettre en stock. Vous pourrez peut-être aussi l’acheter en ligne. Si votre bébé prend une préparation spéciale, contactez le cabinet de votre médecin : il peut avoir des échantillons en stock. Choisir une nouvelle formule. Si vous utilisez généralement une formule de marque, recherchez sa version générique. Vous pouvez également rechercher une nouvelle formule qui correspond aux ingrédients répertoriés dans votre formule habituelle. Si votre bébé prend une formule spéciale pour des raisons de santé, consultez votre pédiatre avant de changer. Transition vers un nouveau produit. Idéalement, vous voudrez changer votre enfant progressivement. Commencez par mélanger les trois quarts de votre formule habituelle avec un quart de la nouvelle et éliminez progressivement l’ancien produit. Si vous ne pouvez pas faire la transition progressivement parce que vous n’avez plus votre formule habituelle, ce n’est pas grave, même si vous remarquerez peut-être plus de gaz ou d’agitation pendant la transition. Ce qu’il ne faut pas faire. Si vous ne trouvez pas le lait maternisé habituel de votre bébé, ne fabriquez pas le vôtre. Les laits maternisés faits maison sont souvent inadéquats sur le plan nutritionnel et risquent d’être contaminés. N’essayez pas d’« étirer » votre formule en ajoutant de l’eau supplémentaire et ne l’achetez pas sur des marchés en ligne non vérifiés comme Craigslist. Pour un bébé de moins d’un an, n’utilisez pas de préparation pour tout-petits.

Le Dr Meek a noté que le PAA travaillait sur sa nouvelle déclaration de politique depuis des années. Elle a déclaré que le moment de la publication ne devrait pas être interprété comme si l’AAP suggérait de quelque manière que ce soit que les femmes puissent allaiter pour sortir de la crise actuelle des formules.

Les pédiatres devraient aider les familles à trouver un plan d’alimentation qui leur convient, ont déclaré les experts.

“Ce n’est pas une taille unique”, a déclaré le Dr Natasha Sriraman, professeur agrégé de pédiatrie à l’Eastern Virginia Medical School / Children’s Hospital of the King’s Daughters, à propos des nouvelles recommandations. “Ce qui peut fonctionner pour maman dans la situation X ne fonctionnera pas pour maman dans la situation Y, et je pense, malheureusement, que nous avons toujours la culpabilité et le jugement de maman.”