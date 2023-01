De nouvelles directives américaines suggèrent d’utiliser des médicaments et une intervention chirurgicale précoce pour l’obésité chez les enfants

Les enfants aux prises avec l’obésité doivent être évalués et traités tôt et de manière agressive, y compris avec des médicaments pour les enfants dès l’âge de 12 ans et une intervention chirurgicale pour ceux dès l’âge de 13 ans, selon de nouvelles directives publiées lundi.

La pratique de longue date de «l’attente vigilante» ou de retarder le traitement pour voir si les enfants et les adolescents grandissent ou surmontent l’obésité par eux-mêmes ne fait qu’aggraver le problème qui affecte plus de 14,4 millions de jeunes aux États-Unis. Si elle n’est pas traitée, l’obésité peut entraîner des problèmes de santé à vie. , y compris l’hypertension artérielle, le diabète et la dépression.

“Attendre ne fonctionne pas”, a déclaré le Dr Ihuoma Eneli, co-auteur du premier guide sur l’obésité infantile en 15 ans de l’American Academy of Pediatrics. “Ce que nous voyons, c’est une poursuite de la prise de poids et la probabilité qu’ils aient (l’obésité) à l’âge adulte.”

Pour la première fois, les conseils du groupe fixent les âges auxquels les enfants et les adolescents devraient se voir proposer des traitements médicaux tels que les médicaments et la chirurgie – en plus d’un régime intensif, d’exercices et d’autres interventions sur le comportement et le mode de vie, a déclaré Eneli, directeur du Center for Healthy Weight. et nutrition à l’hôpital pour enfants de Nationwide.

En général, les médecins devraient offrir aux adolescents de 12 ans et plus obèses un accès aux médicaments appropriés et aux adolescents de 13 ans et plus souffrant d’obésité grave des références pour une chirurgie de perte de poids, bien que les situations puissent varier.

Les directives visent à réinitialiser la vision inexacte de l’obésité comme “un problème personnel, peut-être un échec de la diligence de la personne”, a déclaré le Dr Sandra Hassink, directrice médicale de l’AAP Institute for Healthy Childhood weight et co-auteur des directives. .

“Ce n’est pas différent que vous souffrez d’asthme et maintenant nous avons un inhalateur pour vous”, a déclaré Hassink.

Les jeunes qui ont un indice de masse corporelle qui atteint ou dépasse le 95e centile pour les enfants du même âge et du même sexe sont considérés comme obèses. Les enfants qui atteignent ou dépassent le 120e centile sont considérés comme souffrant d’obésité sévère. L’IMC est une mesure de la taille du corps basée sur un calcul de la taille et du poids.

L’obésité touche près de 20 % des enfants et des adolescents aux États-Unis et environ 42 % des adultes, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les conseils du groupe tiennent compte du fait que l’obésité est un problème biologique et qu’il s’agit d’une maladie chronique complexe, a déclaré Aaron Kelly, codirecteur du Center for Pediatric Obesity Medicine de l’Université du Minnesota.

« L’obésité n’est pas un problème de mode de vie. Ce n’est pas une maladie liée au mode de vie », a-t-il déclaré. “Il émerge principalement de facteurs biologiques.”

Les directives interviennent alors que de nouveaux traitements médicamenteux contre l’obésité chez les enfants sont apparus, notamment l’approbation à la fin du mois dernier de Wegovy, une injection hebdomadaire, à utiliser chez les enfants de 12 ans et plus. Différentes doses du médicament, appelé sémaglutide, sont également utilisées sous différents noms pour traiter le diabète. Une étude récente publiée dans le New England Journal of Medicine a révélé que Wegovy, fabriqué par Novo Nordisk, aidait les adolescents à réduire leur IMC d’environ 16 % en moyenne, mieux que les résultats chez les adultes.

Quelques jours après l’autorisation du 23 décembre, la pédiatre Dr Claudia Fox avait prescrit le médicament à l’un de ses patients, une fille de 12 ans.

“Ce qu’il offre aux patients, c’est même la possibilité d’avoir un indice de masse corporelle presque normal”, a déclaré Fox, également spécialiste de la gestion du poids à l’Université du Minnesota. “C’est comme un tout autre niveau d’amélioration.”

Le médicament affecte la façon dont les voies entre le cerveau et l’intestin régulent l’énergie, a déclaré le Dr Justin Ryder, chercheur sur l’obésité au Lurie Children’s Hospital de Chicago.

“Cela fonctionne sur la façon dont votre cerveau et votre estomac communiquent entre eux et vous aide à vous sentir plus rassasié que vous ne le seriez”, a-t-il déclaré.

Pourtant, des doses spécifiques de sémaglutide et d’autres médicaments anti-obésité ont été difficiles à obtenir en raison des récentes pénuries causées par des problèmes de fabrication et une forte demande, stimulées en partie par des célébrités sur TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux se vantant d’une perte de poids accrue.

De plus, de nombreux assureurs ne paieront pas les médicaments, qui coûtent environ 1 300 $ par mois. “J’ai envoyé l’ordonnance hier”, a déclaré Fox. “Je ne retiens pas mon souffle que l’assurance le couvrira.”

Un expert en obésité pédiatrique a averti que si les enfants obèses doivent être traités tôt et intensivement, il craint que certains médecins ne se tournent trop rapidement vers les médicaments ou la chirurgie.

“Ce n’est pas que je suis contre les médicaments”, a déclaré le Dr Robert Lustig, spécialiste de longue date en endocrinologie pédiatrique à l’Université de Californie à San Francisco. “Je suis contre l’utilisation bon gré mal gré de ces médicaments sans s’attaquer à la cause du problème.”

Lustig a déclaré que les enfants doivent être évalués individuellement pour comprendre tous les facteurs qui contribuent à l’obésité. Il a longtemps blâmé l’excès de sucre pour l’augmentation de l’obésité. Il demande instamment de se concentrer sur l’alimentation, en particulier sur les aliments ultra-transformés riches en sucre et pauvres en fibres.

Le Dr Stephanie Byrne, pédiatre au Cedars Sinai Medical Center de Los Angeles, a déclaré qu’elle aimerait davantage de recherches sur l’efficacité du médicament chez un groupe d’enfants plus diversifié et sur les effets potentiels à long terme avant de commencer à le prescrire régulièrement.

“Je voudrais qu’il soit utilisé de manière un peu plus cohérente”, a-t-elle déclaré. “Et je devrais faire venir ce patient assez fréquemment pour être surveillé.”

Dans le même temps, elle a salué le nouvel accent mis par le groupe sur le traitement rapide et intensif de l’obésité chez les enfants.

“Je pense vraiment que c’est une prise de conscience que le régime et l’exercice ne suffiront pas pour un certain nombre d’adolescents qui luttent avec cela – peut-être la majorité”, a-t-elle déclaré.

— Jonel Aleccia, Associated Press

