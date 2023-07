De nouvelles découvertes d’artefacts suggèrent que la ville de Chypre, vieille de 3 000 ans, était un centre commercial clé

De nouvelles découvertes, notamment des ornements en or et de la poterie fine dans une ancienne ville portuaire de Chypre datant de plus de 3 000 ans, indiquent que la colonie était l’un des postes de traite les plus importants de la Méditerranée à la fin de l’âge du bronze, a déclaré un archéologue mardi.

Le professeur Peter M. Fischer de l’Université de Göteborg, en Suède, a déclaré que la ville maintenant connue sous le nom de Hala Sultan Tekke en raison de sa proximité avec une célèbre mosquée a prospéré en 1 630-1 150 avant JC en raison de son commerce du « produit le plus recherché à cette époque ». » -– Cuivre abondant extrait de la chaîne de montagnes Troodos. Certains théorisent que Chypre tire son nom du cuivre en raison de son ancien commerce du métal.

Fischer a déclaré à l’Associated Press qu’avec la poterie mycénienne, la variété chypriote était « la plus populaire sur le marché » interculturel « » de l’époque, atteignant l’Espagne, l’Irak, la Turquie et le Soudan d’aujourd’hui.

Fischer, qui a conclu les fouilles sur le site cette année, a déclaré que les preuves suggèrent maintenant « la grande importance » de la ville antique, rivalisant avec la majesté d’Enkomi, considérée comme la ville chypriote la plus importante de l’âge du bronze en raison de sa disposition unique.

Il a suggéré que des découvertes plus fascinantes pourraient être en magasin sur le site de Hala Sultan Tekke car « peut-être seulement 10% » ont été exposés, avec de récents relevés au géoradar et au magnétomètre montrant de grands complexes de bâtiments à 3 à 7 pieds sous la surface.

« Les nombreuses découvertes d’or, très probablement importées d’Egypte mais montrant principalement des motifs minoens, démontrent que les Egyptiens recevaient du cuivre en échange et que le contact avec les cultures minoennes-mycéniennes était intense », a déclaré Fischer dans un e-mail.

Maria Iakovou, professeur d’archéologie à l’Université de Chypre qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré que les nouvelles fouilles renforcent l’évaluation de Fischer de l’importance du site de Hala Sultan Tekke.

« Je peux confirmer que les interprétations fournies par Peter F. sur la base de la richesse des données matérielles des fouilles à HST sont valides et bien connues de nous tous travaillant sur la fin de l’âge du bronze de Chypre et de la Méditerranée », a déclaré Iakovou à The Presse associée.

Le département des antiquités de Chypre a déclaré que d’autres objets découverts comprennent des bijoux sophistiqués, des poignards, des couteaux, des fers de lance et un miroir en bronze. Il a indiqué que plusieurs articles en ivoire et en poterie émaillée d’étain avaient été importés d’Égypte au cours de la 18e dynastie, à l’époque des pharaons Thoutmosis III et Eknaton et de sa femme Néfertiti.

Une autre découverte était une poterie nuragique de Sardaigne qui montrait qu’elle avait également fait du commerce avec des Chypriotes pour du cuivre.

Des tombes familiales contenant des objets du quotidien que le défunt pourrait utiliser dans l’au-delà ainsi que des objets de luxe pour montrer sa richesse ont également été découvertes. Fischer a déclaré que les résultats préliminaires des tests ADN des ossements confirmaient la « multiculturalité » des habitants de la ville.

D’autres découvertes comprenaient des pierres semi-précieuses telles que l’ambre de la Baltique et le lapis-lazuli et la cornaline de Mésopotamie et du nord du Levant, selon Fischer.

Fischer a déclaré que les découvertes confirment que la fin de l’âge du bronze était la première période « internationale » en Méditerranée.

On ne sait pas pourquoi la ville a été abandonnée en 1150 avant JC, mais Fischer a déclaré que la montée des peuples marins nomades pourrait avoir contribué à la chute de la ville, en combinaison avec une aggravation du climat et peut-être des maladies épidémiques. La ville portuaire voisine de Kition, fondée vers 1300 av. J.-C., a repris le flambeau de Hala Sultan Tekke.