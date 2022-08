De nouvelles craintes dans la rue où une fille de 4 ans est décédée dans une explosion alors que les habitants étaient à nouveau évacués pour une «fuite de gaz à retardement»

LA rue où une fillette de quatre ans est décédée dans une explosion de gaz a ENCORE été évacuée par crainte d’une “fuite de gaz à retardement”.

Plus de 100 personnes ont été évacuées de la zone sur Galpin’s Road, Thornton Heath, lundi.

Ingénieurs du gaz au travail près de la scène d’une explosion sur Galpin’s Road à Thornton Heath, dans le sud de Londres Crédit : PA

L’explosion a ravagé la propriété sur Galpin’s Road vers 7 heures du matin lundi matin Crédit : Dan Charité

Plus de résidents sont actuellement évacués Crédit : PA

Aujourd’hui, des dizaines d’autres ont reçu l’ordre de fuir leurs maisons, où les gens “sentaient de l’essence depuis une semaine”.

Un porte-parole du Merton Council a déclaré: « Suite à une inspection plus approfondie par le Health & Safety Executive sur place ce matin, le cordon est étendu à 200 m et nous sommes en train d’évacuer d’autres maisons sur Galpin’s Road.

“Les réseaux de gaz du sud continuent de travailler sur le site et les résidents doivent rester à l’écart de la zone du cordon jusqu’à ce qu’il soit possible de revenir en toute sécurité.

“Les agents du conseil travaillent aussi dur que possible pour aider les plus de 100 résidents qui ont été évacués, et continueront de le faire aujourd’hui, alors que d’autres maisons sont évacuées.

“Le New Horizon Center continue d’agir comme notre centre d’évacuation et offre un soutien comprenant un hébergement, une aide financière, de la nourriture et un soutien émotionnel.”

Une personne sur les lieux a tweeté: “Je viens d’être évacué de mon travail sur la route de Galpins. Le gaz fuit toujours et ça empire.

“Cela se propage et ils évacuent davantage de maisons. La police, les pompiers et les pompiers courent dans la rue pour faire sortir les gens.”

Quatre autres personnes ont été blessées dans la dévastation après que la maison mitoyenne du sud de Londres a été rasée alors qu’une explosion a envoyé des débris voler à des centaines de mètres dans les airs.

Aujourd’hui, il a été révélé que la famille du tout-petit décédé avait appelé la compagnie de gaz au sujet d’une fuite présumée, mais avait reçu “un rendez-vous”.

Un ami proche de la famille, Toheed Maricar, 52 ans, a déclaré: «Des voisins avaient signalé une odeur de gaz pendant environ une semaine.

« La famille a essayé de mettre la main sur la société gazière, mais celle-ci n’est pas venue tout de suite. Un rendez-vous leur a été donné.

« Je n’ai jamais rien entendu de tel auparavant. La mère ne pouvait pas parler, à moi, ils souffrent tellement. Toute la famille souffre tellement.”

Cela survient après que des habitants ont déclaré au Sun que des travaux à gaz avaient lieu depuis “quatre semaines”.

Certains résidents du cordon ont déclaré avoir signalé une forte odeur de gaz il y a deux semaines, et d’autres ont déclaré qu’ils s’étaient sentis étourdis et malades au cours des deux derniers jours.

D’autres ont déclaré que des ingénieurs avaient travaillé dans la rue et creusé des trous dans les maisons des gens ces derniers jours pour résoudre le problème.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

