De nouvelles connaissances pourraient aider à prévenir les rechutes psychotiques chez les adolescents et les jeunes adultes

De nouvelles découvertes menées par des chercheurs de l’Université McGill pourraient aider les cliniciens à comprendre l’évolution des délires chez les adolescents et les jeunes adultes, qui signalent la nécessité d’une intervention rapide pour prévenir une rechute complète de la psychose.

Les délires – des croyances fortes qui ne correspondent pas à la réalité communément acceptée – sont un symptôme déterminant de la psychose, mais ne sont pas suffisamment compris.

Pour la première fois, des chercheurs ont étudié si les thèmes délirants, tels que la paranoïa ou la grandeur, restent les mêmes ou changent entre les épisodes psychotiques chez les jeunes et les jeunes adultes subissant un traitement d’intervention précoce.

Il convient de noter que la plupart des patients n’ont pas rechuté après leur premier épisode, ce qui démontre l’efficacité d’une intervention précoce et souligne la nécessité d’un meilleur accès, ont déclaré les chercheurs. Selon Santé mentale jeunesse Canada, environ 75 % des enfants atteints de troubles mentaux n’utilisent pas de services de traitement spécialisés.

« Une intervention précoce est essentielle si nous voulons donner aux jeunes les meilleures chances de guérison durable », a déclaré l’auteur principal Gil Grunfeld, récemment diplômé d’une maîtrise du département de psychiatrie de McGill et actuellement étudiant au doctorat à l’Université de Boston.

L’étude, publié dans JAMA Psychiatrieont constaté que dans les cas les moins probables de rechute, les patients présentaient presque toujours le même type de délire que lors de leur premier épisode.

« Le retour de récits similaires suggère potentiellement que l’esprit pourrait refléter les mêmes modèles observés dans les épisodes précédents », a déclaré Grunfeld.

« Reconnaître ce type de délires chez les personnes qui rechutent pourrait aider les cliniciens à comprendre l’expérience de leurs patients et à ajuster les soins qu’ils leur fournissent », a déclaré le Dr Jai Shah, professeur agrégé au Département de psychiatrie de l’Université McGill et chercheur au Centre de recherche de l’hôpital Douglas.

Les délires persistent souvent même lorsque d’autres symptômes s’améliorent, ce qui suggère que les délires peuvent nécessiter des stratégies de traitement différentes, a-t-il ajouté.

« Les délires sont souvent très pénibles et difficiles à définir, ce qui rend d’autant plus crucial de combler les lacunes de la recherche. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir », a déclaré Grunfeld.

Les chercheurs ont suivi pendant deux ans environ 600 patients âgés de 14 à 35 ans. Tous recevaient un traitement dans un service d’intervention précoce pour psychose à Montréal.

