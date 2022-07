De nouvelles classes d’école d’été visent à relancer l’apprentissage après les perturbations de la pandémie

Quelques jours seulement après le début du premier camp d’été de mathématiques de l’école Gibson-Neill Memorial, Katie King, enseignante du Nouveau-Brunswick, entendait déjà haut et fort à quel point les élèves – et leurs parents – apprécient la nouvelle initiative.

L’école primaire de Fredericton a lancé le nouveau programme la semaine dernière : pendant cinq jours d’école condensés, King et ses collègues ont mélangé des cours de mathématiques dans des salles de classe intérieures et extérieures avec de bonnes doses d’activité physique.

“Ce qui nous a le plus surpris, c’est l’enthousiasme de nos enfants. Ils courent et sautent dans le bâtiment tous les matins”, a déclaré King. “[Kids] vont dans des camps de toutes sortes cet été et donc c’est juste un type de camp différent pour eux.”

Dans toutes les juridictions du Canada, les programmes d’apprentissage d’été sont en forte demande, avec une nouvelle vague de nouvelles initiatives en milieu scolaire qui surgissent cette année. Les éducateurs et les parents espèrent que ces nouvelles offres donneront un coup de pouce aux élèves, donneront plus de temps pour rattraper leur retard et raviveront l’appétit d’apprendre à nouveau, après plus de deux ans de classes perturbées par la pandémie.

Le camp de mathématiques n’est pas comme l’école ordinaire, a déclaré Julia Raynes-Willar, l’une des élèves inscrites à Gibson-Neill. “Nous sommes toujours à l’école, mais c’est différent… Nous jouons beaucoup au club de jeux et nous apprenons, mais nous apprenons surtout plus qu’à l’école normale.”

Les élèves travaillent les mathématiques à l’extérieur pendant le premier camp d’été de mathématiques de l’école primaire Gibson-Neill Memorial à Fredericton, dans le cadre d’une nouvelle vague de programmes d’été visant à donner un coup de pouce à l’apprentissage des élèves après deux ans de perturbations pandémiques. (Lars Schwarz/CBC)

Un parent, Heidi Giles, a envoyé un e-mail élogieux aux enseignants en milieu de semaine, notant comment sa fille Phoenix avait prédit que le camp se révélerait être son préféré de l’été. “Elle adore le camp de mathématiques. Elle est tellement triste qu’il ne reste que deux jours”, a écrit Giles.

Les cours de mathématiques eux-mêmes ne sont pas nouveaux, a déclaré King, mais en plus d’amener l’apprentissage à l’extérieur plus souvent, le programme a un ratio élèves-enseignant de cinq pour un contre le plus typique de 21 pour un au cours de l’année. .

En outre, elle a déclaré que les enseignants avaient commencé la semaine à « investir les enfants dans leur propre apprentissage » en évaluant leurs intérêts et en leur demandant ce sur quoi ils pensaient avoir le plus besoin de travailler.

Julia Raynes-Willar, élève de Gibson-Neill, joue à un jeu de mathématiques dans une salle de classe en plein air. (Lars Schwarz/CBC)

Les perturbations et les changements pandémiques au cours des dernières années scolaires ont rendu difficile la création et le maintien d’une dynamique d’apprentissage, selon King, qui a déclaré que les programmes d’été peuvent être une réelle opportunité pour aider à combler les lacunes d’apprentissage.

“Nous pourrions continuer cela pendant les prochaines années, au moins, pour rattraper en quelque sorte l’apprentissage qui a été perdu.”

École d’été : petit investissement, grand impact

Les divisions scolaires de tout le pays ont signalé avoir constaté un plus grand intérêt pour leurs offres d’apprentissage d’été, du district scolaire de Burnaby en Colombie-Britannique, vantant un record inscriptions à la journée en avril, aux conseils scolaires de l’Ontario, de Sudbury aux Région du Niagara notant que plus d’étudiants s’inscrivent à des cours d’été virtuels et en personne et à des opportunités de coopération.

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, a également noté un énorme appétit pour l’apprentissage supplémentaire le mois dernier lors du dévoilement d’un large éventail de nouveaux programmes d’été.

Cette nouvelle demande et cet enthousiasme pour les programmes d’apprentissage d’été ne surprennent pas Janice Aurini, professeure agrégée à l’Université de Waterloo, qui a effectué des recherches approfondies sur les revers d’été – la perte d’apprentissage des étudiants pendant les vacances d’été.

“Dans tout le pays, nos enfants n’ont pas été scolarisés – alternant entre l’apprentissage à distance et l’enseignement en personne – et cela a énormément perturbé l’apprentissage des enfants. Les parents le voient, donc je ne suis pas surpris par la demande du tout », a-t-elle déclaré lors d’une entrevue à Burlington, en Ontario.

Si les lacunes dans l’apprentissage ne sont pas comblées, elles augmentent avec le temps, selon Aurini.

Dans ses recherches, elle a découvert que même deux ou trois semaines passées dans un programme d’été ciblé d’alphabétisation et de numératie – dont beaucoup sont présentés dans une atmosphère de camp – est un investissement de temps relativement faible, mais peut avoir un impact majeur sur un jeune apprenant en difficulté.

Katie King, enseignante de 1re année, dit que ses élèves et leurs parents ont manifesté beaucoup d’enthousiasme pour le premier camp d’été de mathématiques de son école. (Lars Schwarz/CBC)

« À la fin de la troisième et de la quatrième année, si les enfants ne sont pas capables de passer de l’apprentissage de la lecture à la lecture pour apprendre… nous perdons ces enfants. Ils ne sont pas capables de suivre leurs pairs et ils deviennent de plus en plus désengagés. de l’école », a déclaré Aurini.

“Il est essentiel que nous aidions les enfants à rattraper leur retard pendant les vacances d’été afin qu’ils puissent entrer à l’école en septembre et commencer à courir … et se sentir bien dans leur peau.”

Obtenir un soutien supplémentaire dans une classe plus petite et reprendre confiance en son travail scolaire, c’est précisément ce que souhaite Selena Desmond pour son enfant de 13 ans, qui est inscrit pour la première fois cette année à l’apprentissage d’été.

Le parent de Toronto a cherché un programme pour sa fille, Elizabeth Goulding, après avoir remarqué que la jeune avait du mal à suivre en classe pendant l’année, ne terminait pas toujours ses devoirs et n’était pas nécessairement en mesure d’obtenir de l’aide quand elle en avait besoin. .

“Il est essentiel que nous aidions les enfants à rattraper leur retard pendant les vacances d’été afin qu’ils puissent entrer à l’école en septembre et commencer à courir”, déclare la chercheuse en éducation Janice Aurini, professeure agrégée à l’Université de Waterloo. (Université de Waterloo)

“Avec la taille des classes de nos jours, les enseignants n’ont pas toujours assez de temps pour répondre aux besoins de chaque élève autant qu’ils peuvent essayer de le faire”, a déclaré Desmond. “Et je me suis dit : ‘Les cours d’été, c’est super. Les classes sont beaucoup plus petites et les enfants passent plus de temps en tête-à-tête avec les professeurs.'”

Elle a souligné que si Elizabeth était initialement contre l’idée de l’école d’été, l’adolescente est déjà beaucoup plus engagée dans son apprentissage.

“Elle accomplit plus littéralement en seulement une semaine qu’elle est ici qu’elle n’aurait fini à l’école [normally].”

En plus d’obtenir plus facilement de l’aide lorsqu’elle a des questions, Elizabeth a déclaré que ce qui était également génial, c’est plus de choix avec les devoirs.

Par exemple, elle apprécie son “projet d’action” actuel – elle a été choisie pour examiner l’accès à l’eau potable dans les communautés autochtones – bien plus que certaines leçons d’histoire passées qui se concentraient principalement sur les Européens et les guerres. “J’ai l’impression que c’est mieux quand je peux choisir”, a déclaré Elizabeth.

Se concentrer sur l’engagement, reconstruire la confiance

Au niveau élémentaire, les programmes d’été dans les écoles ne sont généralement pas de rattrapage ; ils se concentrent sur l’enrichissement et l’engagement alors que les enseignants tentent de combler les lacunes d’apprentissage, a déclaré DeAndra Mitchell, responsable du site du programme d’été à la Winchester Jr. and Sr. Public School de Toronto, où Elizabeth est inscrite.

Selena Desmond, à droite, a inscrit sa fille Elizabeth Goulding dans un programme d’école d’été pour la première fois cette année, dans l’espoir de reconstruire sa confiance dans l’apprentissage après plusieurs années de perturbations en classe dues au COVID-19. (Craig Chivers/CBC)

“[With] les tenants et les aboutissants des deux dernières années… J’espère que ce petit mois supplémentaire et la petite taille des classes contribueront à accroître leur confiance et à combler certaines des lacunes en matière d’alphabétisation que nous avons remarquées », a déclaré Mitchell, qui est également le directeur de l’école. directeur adjoint.

“Les enfants sont ici pour leurs études, mais la première chose que je veux [summer school] être engageant… Je veux que les enfants vouloir viens ici tous les jours.”

Le nouveau programme d’été de Winchester mélange un accent STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) avec des activités amusantes comme des visites d’auteurs, des ateliers de jardinage, des percussions africaines et de la danse Soca, présentés avec des partenaires communautaires. L’édition de cette année accueille les élèves de la maternelle à la 8e année, en immersion anglaise et française, en personne et virtuellement.

“Mon objectif est qu’ils repartent ici en apprenant quelque chose qu’ils ne savaient pas auparavant et qu’ils soient heureux et excités d’être ici”, a déclaré Mitchell.

DeAndra Mitchell, directrice adjointe de l’école publique Winchester Jr. and Sr., est responsable du nouveau programme d’été de l’école de Toronto. Le programme d’une demi-journée, d’une durée de juillet, comprend des élèves de la maternelle à la 8e année, tant ceux qui étudient en anglais que ceux en immersion française. (Craig Chivers/CBC)

Jusqu’à présent, la première expérience d’école d’été de Sanai Morrison a été remplie d’exercices STEM stimulants et d’opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, tout en la laissant travailler sur le français, ce qui, selon l’étudiante en immersion, a pris un coup au cours des dernières années en raison de pivots répétés entre in- personne et apprentissage en ligne.

“C’est vraiment génial de pouvoir découvrir un environnement différent. Je ne connais personne et j’ai eu une excellente opportunité d’apprendre le français, donc c’est ce dont je suis vraiment heureux”, a déclaré le jeune de 12 ans, qui est inscrit à Winchester ce mois-ci mais fréquente normalement une autre école.

Avec le programme d’été qui dure la moitié de la journée d’école normale et uniquement pendant le mois de juillet, elle pense qu’il trouve un bon équilibre, laissant du temps pour les sorties avec des amis et l’amélioration scolaire.

“En septembre, je me sentirai beaucoup plus confiant quant aux connaissances que j’ai, car j’ai eu des entretiens individuels [with teachers] et j’ai travaillé dessus à l’école d’été.”