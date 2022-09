De nouvelles cartes du Congrès diluent le pouvoir noir, selon les critiques

BATON ROUGE, La. (AP) – Lorsque Press Robinson s’est inscrit pour voter en Caroline du Sud en 1963, on lui a remis une copie de la Constitution américaine et on lui a dit de la lire à haute voix et de l’interpréter.

Robinson, alors étudiant en deuxième année d’université, n’a pas été surpris. Il a entendu des histoires d’autres membres de la communauté noire du Sud qui ont fait face aux méthodes de l’ère Jim Crow pour supprimer les votes noirs – des tests d’alphabétisation aux taxes électorales en passant par le tristement célèbre “test de la gelée” qui obligeait les électeurs potentiels à deviner combien de petits bonbons étaient dans un pot.

Alors que Robinson commençait à lire, il pensait à la femme derrière lui qui s’inscrivait également pour voter pour la première fois : sa mère de 43 ans, qui n’avait jamais rempli son droit constitutionnel, en partie par peur qu’elle rencontre cette situation exacte. .

En 1965, la loi sur les droits de vote a interdit les pratiques électorales discriminatoires de nombreux États du Sud, où les lois Jim Crow limitaient également comment et où les Noirs pouvaient vivre, travailler, manger et étudier.

Pourtant, près de 60 ans plus tard, Robinson et les militants des droits civiques affirment que ces gains sont en train de s’éroder. En Alabama, en Floride et en Louisiane, de nouvelles cartes du Congrès qui, selon certains juges, diluent le pouvoir des électeurs noirs sont utilisées lors des prochaines élections.

Les leaders des droits civiques craignent que les cartes ne réduisent la représentation des minorités à Capitol Hill. La question est particulièrement controversée cette année, lorsque les démocrates – traditionnellement favorisés par les électeurs minoritaires – se battent pour conserver de faibles majorités au Congrès à mi-mandat qui ont tendance à récompenser le parti qui n’est pas à la Maison Blanche.

“Je suis blessé. Je suis choqué. Je suis déçu », a déclaré Robinson, 85 ans. “J’ai aussi un peu peur, parce que je ne sais pas où tout cela nous mène.”

Tous les 10 ans, les législateurs des États, armés des nouvelles informations du US Census Bureau, redessinent les cartes politiques pour les sièges à la Chambre des États-Unis, au Sénat de l’État et à la Chambre des États. Il s’agit généralement d’un processus extraordinairement partisan, chaque grand parti essayant de rassembler suffisamment de ses électeurs pour garantir des victoires dans le plus grand nombre de circonscriptions. Les frontières déterminent quels partis politiques prendront des décisions qui auront un impact profond sur la vie des gens, comme l’avortement, le contrôle des armes à feu et la manière dont les milliards de dollars des impôts sont dépensés.

En vertu de la loi sur les droits de vote, les cartographes sont tenus de dessiner des districts avec une pluralité ou une majorité d’Afro-Américains ou d’autres groupes minoritaires s’ils vivent dans une zone relativement compacte avec une population blanche qui vote très différemment d’eux.

Les législateurs républicains ont souvent utilisé cela à leur avantage en remplissant un district d’électeurs afro-américains à tendance démocrate, laissant les sièges restants plus blancs et plus républicains.

Les législatures dominées par les républicains de l’Alabama et de la Louisiane ont produit de telles cartes après avoir reçu les derniers chiffres du recensement américain de 2020. Dans les deux cas, les démocrates et les groupes de défense des droits civiques ont intenté une action en justice et les tribunaux ont ordonné que de nouvelles cartes soient dessinées.

En Alabama, la Cour suprême des États-Unis a suspendu la décision du tribunal inférieur, affirmant essentiellement qu’il n’y avait pas assez de temps pour redessiner les cartes avant les élections et qu’elle reprendrait les arguments à l’automne. Le tribunal a également retardé une décision qui aurait permis la création d’un deuxième district à majorité noire en Louisiane, jusqu’à ce qu’il puisse entendre les arguments dans l’affaire Alabama. Il est peu probable qu’une décision intervienne avant 2023.

En Floride, la législature dirigée par le GOP a approuvé – et une cour d’appel a confirmé – une carte créée par le gouverneur républicain et candidat potentiel à la présidentielle de 2024, Ron DeSantis, qui démantèlerait au moins un district où les Noirs ont leur mot à dire dans les urnes.

“Ce que cela signifie en fin de compte, c’est que (les électeurs noirs) n’auront pas une voix aussi grande qu’ils le devraient si les circonscriptions étaient dessinées plus équitablement”, a déclaré Robert Hogan, professeur et directeur du département de sciences politiques de la Louisiana State University.

En Alabama, les législateurs du GOP ont regroupé la plupart des électeurs noirs dans un seul des sept districts du Congrès, même si les Noirs représentent 27 % de la population de l’État.

En Louisiane, où près d’un tiers de la population de l’État est noire, les législateurs du GOP ont approuvé une carte contenant cinq districts à majorité blanche, qui favorisent tous les titulaires républicains. Le 2e district du Congrès, détenu par le représentant démocrate américain Troy Carter, est le seul district à majorité noire. Il s’étend de la région de la Nouvelle-Orléans le long du fleuve Mississippi jusqu’à la capitale, Baton Rouge.

Les démocrates et les militants noirs veulent deux districts à majorité noire au lieu d’un seul.

“Nous voulons notre siège à la table”, a déclaré la représentante de l’État de Louisiane, Denise Marcelle, membre du caucus démocrate et noir, lors d’une récente session législative. « C’est très simple. … Donnez-nous l’opportunité d’élire un autre siège noir afin que nous puissions nous battre pour les problèmes pour lesquels nous pensons que notre peuple veut que nous nous battions.

Mais les dirigeants républicains affirment que placer la population noire largement dispersée de l’État dans deux districts entraînerait en fait des majorités noires très étroites qui pourraient diminuer le pouvoir des électeurs noirs.

Il y a aussi une autre raison pour laquelle le GOP s’oppose généralement – ​​et les démocrates soutiennent – ​​d’autres districts à majorité noire. Pendant des décennies, les électeurs noirs ont massivement voté démocrate. L’ajout de districts à majorité noire pourrait renforcer la représentation du parti à la Chambre.

“(Les républicains) veulent utiliser la loi sur les droits de vote dans la mesure où elle aide à mettre tous les Afro-Américains dans un seul district et crée des districts très non compétitifs et fortement républicains autour de lui”, a déclaré Hogan. “Mais, lorsque vous poussez trop loin la loi sur le droit de vote et essayez de créer un deuxième district … vous enlevez les républicains.”

La façon dont Robinson le voit, cependant, il ne s’agit pas de plus de sièges démocrates et moins de sièges républicains ; il s’agit de droits fondamentaux pour lesquels les Noirs se sont battus trop longtemps et durement pour les laisser échapper.

“Nous sommes en 2022. Je pensais qu’une fois que nous aurons dépassé ces obstacles initiaux dans les années 60, les choses avanceraient vraiment et que nous serions traités comme des Américains ordinaires”, a déclaré Robinson. “Mais nous ne le sommes pas.”

Sara Cline, l’Associated Press