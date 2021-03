Il y a de nouvelles bactéries sur le bloc, et le bloc est la Station spatiale internationale. Publié dans le Frontières en microbiologie le 15 mars 2021, la recherche a été effectuée au Jet Propulsion Laboratory (JPL), California Institute of Technology dans le cadre d’un contrat avec la National Aeronautics and Space Administration et l’Université de Californie du Sud. L’équipe de scientifiques comprenait également une équipe de l’Université indienne d’Hyderabad. Depuis 2014, des astronautes de différents équipages de la Station spatiale internationale (ISS) ont collecté des échantillons de huit spots de la station spatiale, pour rechercher la présence de microbes. L’étude mentionne que quatre souches de bactéries ont été découvertes à l’ISS, parmi lesquelles trois des souches bactériennes sont nouvelles et étaient auparavant inconnues. Les quatre souches appartiennent à la famille des Methanobacteriaceae qui aident les plantes à favoriser leur croissance et à lutter contre les agents pathogènes qui les affectent, entre autres. Une des souches, Methyl Rubrum rhodesianum, était déjà connue mais les trois autres bactéries en forme de bâtonnet étaient inconnues, cependant, les scientifiques ont pu découvrir qu’elles étaient les plus étroitement liées aux espèces de bactéries Methylobacterium indicum.

