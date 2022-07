De nouvelles attaques russes frappent plusieurs régions de l’Ukraine

KRAMATORSK, Ukraine –

La Russie a intensifié son attaque contre l’Ukraine samedi, avec des pertes civiles signalées dans plusieurs régions du pays.

Au moins trois civils ont été tués et trois autres blessés lors d’une frappe à la roquette russe sur la ville de Chuhuiv, dans le nord de l’Ukraine, au petit matin, a déclaré un chef de la police régionale.

Serhiy Bolvinov, chef adjoint de la police régionale de Kharkiv, a déclaré que les roquettes avaient probablement été tirées depuis le territoire russe. Chuhuiv se trouve à environ 120 kilomètres de la frontière.

“Quatre roquettes russes, vraisemblablement tirées des environs de (la ville russe de) Belgorod dans la nuit, vers 3h30, ont touché un immeuble résidentiel, une école et des bâtiments administratifs”, a écrit Bolvinov sur Facebook, ajoutant qu’un immeuble de deux étages a été en partie détruit.

« Les corps de trois personnes ont été retrouvés sous les décombres. Trois autres ont été blessés. Les victimes sont des civils », a ajouté Bolvinov.

Dans la région voisine de Soumy, un civil a été tué et au moins sept autres blessés après que les Russes ont ouvert des tirs de mortier et d’artillerie sur trois villes et villages non loin de la frontière russe, a déclaré samedi matin le gouverneur régional Dmytro Zhyvytsky sur Telegram.

Sept civils ont été tués et 14 autres blessés au cours des dernières 24 heures dans des villes de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, a annoncé samedi matin son gouverneur.

À proximité, cependant, les troupes ukrainiennes ont repoussé un assaut nocturne russe sur une autoroute stratégique de l’Est, a déclaré Serhiy Haidai, le gouverneur de la région de Louhansk.

Haidai a déclaré que la Russie tentait de s’emparer de la principale liaison routière entre les villes de Lysychansk et Bakhmut “depuis plus de deux mois”.

“Ils ne peuvent toujours pas contrôler plusieurs kilomètres de cette route”, a écrit Haidai dans un article de Telegram.

Le chef de la Défense russe a demandé aux troupes d’intensifier les opérations sur le territoire ukrainien, selon les mises à jour des médias sociaux du ministère de la Défense samedi.

Un message sur Facebook a déclaré que le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, avait donné “des instructions pour intensifier davantage les actions des unités dans toutes les zones opérationnelles, afin d’exclure la possibilité pour le régime de Kyiv de lancer des frappes massives de roquettes et d’artillerie sur les infrastructures civiles et les habitants des colonies du Donbass et autres régions ».

Selon le message, Choïgou a inspecté samedi certaines des unités russes qui ont servi en Ukraine, distribuant des récompenses pour leur bravoure.

La campagne militaire de la Russie s’est concentrée sur le Donbass, couvrant Donetsk et Louhansk, mais les forces russes ont également pilonné d’autres parties du pays dans une poussée incessante pour arracher des territoires à l’Ukraine et adoucir le moral de ses dirigeants, civils et troupes pendant la guerre. approche de la barre des cinq mois.

Dans le sud de l’Ukraine, deux personnes ont été blessées par des bombardements russes dans la ville de Bashtanka, au nord-est de la ville de Mykolaïv, sur la mer Noire, selon un message du Telegram du gouverneur régional Vitaliy Kim.

Kim a déclaré que Mykolaïv elle-même avait également essuyé de nouveaux tirs russes au petit matin. Vendredi matin, il avait posté des vidéos de ce qu’il qualifiait d’attaque de missile russe contre les deux plus grandes universités de la ville, et avait dénoncé la Russie comme « un État terroriste ».

Deux personnes ont été tuées et une femme a été hospitalisée après une frappe à la roquette russe sur la ville riveraine de Nikopol, ont indiqué les services d’urgence. Le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, a déclaré sur Telegram qu’un immeuble de cinq étages, une école et un bâtiment d’école professionnelle avaient été endommagés.

Vendredi, des missiles de croisière tirés par des bombardiers stratégiques russes ont frappé la ville de Dnipro, dans le sud-est de l’Ukraine, tuant au moins trois personnes et en blessant 16, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Lors d’un point de presse régulier samedi, des responsables de la défense russe ont déclaré que la frappe avait détruit “des ateliers produisant et réparant des missiles balistiques Tochka-U, ainsi que plusieurs lance-roquettes”. Le porte-parole Igor Konashenkov n’a pas répondu aux allégations ukrainiennes selon lesquelles la frappe aurait tué des civils.

Jeudi, une frappe de missile russe a tué au moins 23 personnes – dont trois enfants – et blessé plus de 200 à Vinnytsia, une ville au sud-ouest de Kyiv, la capitale, loin de la ligne de front.

La Russie a déclaré que les missiles de croisière Kalibr avaient touché une “installation militaire” qui accueillait une réunion entre le commandement de l’armée de l’air ukrainienne et des fournisseurs d’armes étrangers. Les autorités ukrainiennes ont insisté sur le fait que le site n’avait rien à voir avec l’armée.

Le ministère ukrainien de l’Intérieur a déclaré vendredi que les forces russes avaient mené plus de 17 000 frappes contre des cibles civiles pendant la guerre, tuant des milliers de combattants et de civils et chassant des millions de leurs maisons. L’invasion s’est également répercutée sur l’économie mondiale en augmentant les prix et en bloquant les exportations de produits ukrainiens et russes clés tels que les céréales, le carburant et les engrais.