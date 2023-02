De nouvelles armes, plus de troupes : l’Ukraine et la Russie cherchent toutes deux un avantage alors que la prochaine offensive majeure se profile

La nouvelle que les États-Unis pourraient bientôt envoyer des roquettes doublant presque la portée de tir des forces ukrainiennes a donné un grand coup de fouet à Kyiv mercredi, alors même que ses troupes étaient repoussées par une offensive hivernale russe implacable dans l’est.

Deux responsables américains ont déclaré qu’un nouveau programme d’aide militaire de 2 milliards de dollars américains qui sera annoncé dès cette semaine comprendrait pour la première fois des bombes de petit diamètre lancées au sol (GLSDB), une nouvelle arme conçue par Boeing.

Les missiles planeurs bon marché peuvent frapper des cibles à plus de 150 kilomètres, une augmentation spectaculaire par rapport à la portée de 80 kilomètres des roquettes tirées par les systèmes HIMARS, qui a changé le visage de la guerre lorsque Washington les a envoyés l’été dernier.

Cela signifierait que la majeure partie de l’Ukraine occupée par la Russie pourrait bientôt être à portée des forces ukrainiennes, obligeant Moscou à déplacer certains sites de stockage de munitions et de carburant jusqu’en Russie même.

La Russie a de l’élan

L’annonce attendue des États-Unis intervient une semaine après que les pays occidentaux ont promis pour la première fois des dizaines de chars de combat principaux avancés, une percée dans le soutien visant à donner à Kyiv la capacité de reprendre le territoire occupé cette année.

Mais l’arrivée des nouvelles armes est encore dans des mois, et entre-temps, la Russie a pris de l’ampleur sur le champ de bataille pour la première fois depuis la mi-2022, dans des combats hivernaux brutaux que les deux parties décrivent comme un hachoir à viande.

La Russie rassemble sa puissance militaire dans la région de Louhansk en Ukraine, selon des responsables locaux, dans ce que Kyiv soupçonne de se préparer à une offensive dans la région orientale dans les semaines à venir à l’approche de l’anniversaire de l’invasion de Moscou.

Des soldats de l’armée russe s’entraînent mardi sur un terrain d’entraînement militaire dans la région de Donetsk sous contrôle russe, dans l’est de l’Ukraine. (Alexeï Alexandrov/Associated Press)

Les forces du Kremlin expulsent les résidents locaux de leurs maisons près des parties de la ligne de front sous contrôle russe afin qu’ils ne puissent pas fournir d’informations sur les déploiements de troupes russes à l’artillerie ukrainienne, a déclaré le gouverneur de Lougansk, Serhii Haidai.

“Il y a un transfert actif de [Russian troops] dans la région et ils préparent définitivement quelque chose sur le front oriental en février », a déclaré Haidai.

Les analystes militaires prévoient une nouvelle poussée prochaine des forces de Moscou, l’Institut pour l’étude de la guerre déclarant dans une évaluation mardi soir qu'”une offensive russe imminente dans les mois à venir est la ligne de conduite la plus probable”.

La bataille pour Bakhmut fait rage d’immeuble en immeuble

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré lundi que la Russie pourrait mobiliser plus de 200 000 personnes et continue d’acquérir des armes et des munitions grâce à une production nationale accrue et à des partenariats avec des États autoritaires, a noté l’institut.

Une nouvelle offensive pourrait également coïncider avec l’anniversaire de l’invasion le 24 février.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a rapporté mercredi que la Russie concentrait également ses efforts dans la province voisine de Donetsk, notamment dans sa tentative de s’emparer de la ville clé de Bakhmut.

Moscou a annoncé ces derniers jours des avancées au nord et au sud de la ville de Bakhmut, sa principale cible depuis des mois.

Les troupes se battaient de bâtiment en bâtiment à Bakhmut pour des gains d’à peine 100 mètres par nuit, et la ville subissait des bombardements russes constants, a déclaré à Reuters un soldat d’une unité ukrainienne de volontaires biélorusses depuis l’intérieur de la ville. Les forces russes manœuvraient pour tenter de l’encercler.

La ville était autrefois une destination touristique populaire – littéralement de vin et de roses – mais est maintenant le site de la plus longue bataille de la guerre de Russie. Malgré les bombardements, les bombardements et les tentatives d’encercler Bakhmut pendant six mois, les forces russes ne l’ont pas conquise.

“C’est l’enfer sur terre”

Mais leurs tactiques de la terre brûlée ont rendu impossible pour les civils d’avoir un semblant de vie là-bas.

“C’est l’enfer sur terre en ce moment, je ne trouve pas assez de mots pour le décrire”, a déclaré le soldat ukrainien Petro Voloschenko, connu sur le champ de bataille sous le nom de Stone, sa voix s’élevant avec émotion et ressentiment.

Voloschenko, originaire de Kyiv, est arrivé dans la région en août lorsque l’assaut russe a commencé.

Mardi, le militaire ukrainien Myroslav, 23 ans, marche dans une tranchée près d’une position de première ligne dans la région de Donetsk. (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

L’homme de 44 ans a vu la ville, située à environ 100 kilomètres de la frontière russe, se transformer progressivement en un désert de ruines. La plupart des maisons sont détruites et il ne reste que quelques milliers d’habitants sur les 80 000 d’avant-guerre.

La ville tremble constamment avec le bruit sourd des explosions, le sifflement des mortiers et une bande sonore constante de l’artillerie. Partout est une cible potentielle.

Bakhmut offre la seule approche aux grandes villes ukrainiennes de la région, selon Mykola Bielieskov, chercheur à l’Institut national d’études stratégiques d’Ukraine.

Les Russes les moins formés à l’avant-garde

Les mois de bataille épuisèrent les deux armées. À l’automne, la Russie a changé de tactique et a envoyé des fantassins au lieu de sonder la ligne de front principalement avec de l’artillerie, selon Voloschenko.

Bielieskov a déclaré que les Russes les moins entraînés sont les premiers à forcer les Ukrainiens à ouvrir le feu et à exposer les forces et les faiblesses de leur défense.

Des unités plus entraînées ou des mercenaires du groupe Wagner, une société militaire russe privée dirigée par un millionnaire voyou et connue pour sa brutalité, constituent l’arrière-garde, a déclaré Bielieskov.

Bielieskov a déclaré que l’Ukraine compense son manque d’équipement lourd avec des personnes prêtes à tenir jusqu’au bout.

Le résultat est que la bataille aurait produit d’horribles pertes de troupes à la fois pour l’Ukraine et la Russie. On ne sait pas à quel point la mort est mortelle, car aucune des deux parties ne le dira.

“La main-d’œuvre est moins un problème russe et, à certains égards, plus un problème ukrainien, non seulement parce que les pertes sont douloureuses, mais ce sont souvent … les meilleures troupes ukrainiennes”, a déclaré Lawrence Freedman, professeur émérite de guerre. études au King’s College de Londres.

“Un symbole de l’invincibilité ukrainienne”

En janvier, les Russes s’emparent de la ville de Soledar, située à moins de 20 kilomètres, mais leur avance est très lente, selon des analystes militaires.

Bakhmut reste entièrement sous le contrôle de l’armée ukrainienne, mais plus comme une forteresse que comme un lieu où les gens visiteraient, travailleraient ou vivraient.

“Bakhmut est déjà devenu un symbole de l’invincibilité ukrainienne”, a déclaré Voloschenko. “Bakhmut est le cœur de l’Ukraine, et la paix future de ces villes qui ne sont plus sous occupation dépend du rythme avec lequel elle bat.”



La résilience inébranlable des Ukrainiens face à la guerre Le président russe Vladimir Poutine essaie peut-être de briser l’esprit des Ukrainiens avec des attaques constantes, mais cela ne semble pas fonctionner à Kyiv, où la vie quotidienne continue comme une démonstration de résilience.

Pendant ce temps, à Kyiv, les autorités ukrainiennes ont poursuivi ce que le président Volodymyr Zelenskyy présente comme une répression radicale de la corruption en temps de guerre qui pourrait changer le pays.

Des descentes distinctes ont été menées au bureau des impôts et au domicile d’un ancien ministre de l’Intérieur influent, deux jours avant que Kyiv n’accueille un sommet avec l’Union européenne au cours duquel Kyiv veut montrer qu’elle sévit après des années de corruption chronique.

L’Ukraine considère le sommet de vendredi comme vital pour ses espoirs de rejoindre le bloc riche, un objectif qui est plus urgent après l’invasion de la Russie, et s’est également lancée dans un remaniement politique au cours duquel plus d’une douzaine de responsables ont démissionné ou ont été licenciés la semaine dernière.

