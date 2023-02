De nouvelles armes dans la lutte contre le cancer

Les avancées scientifiques et médicales récentes ont ajouté plusieurs nouvelles armes à notre arsenal, notamment la thérapie génique personnalisée, le dépistage par intelligence artificielle, les tests sanguins simples – et potentiellement bientôt les vaccins.

Le cancer a causé près de 10 millions de décès – près d’un sur six du total mondial – en 2020, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Avant la Journée mondiale contre le cancer samedi, voici quelques-uns des récents développements prometteurs dans le diagnostic et le traitement de la maladie.

Immunothérapie

Les médicaments d’immunothérapie, qui stimulent le système immunitaire pour traquer et tuer les cellules cancéreuses, ont été l’une des plus grandes avancées dans le traitement du cancer au cours de la dernière décennie.

Avec moins d’effets secondaires graves que la chimiothérapie, l’immunothérapie a eu un effet profond sur le traitement de plusieurs types de cancer.

Avant 2010, le taux de survie des personnes atteintes de cas graves de mélanome du cancer de la peau était très faible. Mais grâce aux médicaments d’immunothérapie, certains patients peuvent désormais vivre 10 ans ou plus.

Cependant, toutes les tumeurs ne répondent pas à l’immunothérapie, qui a ses propres effets secondaires.

“Nous n’en sommes qu’au début de l’immunothérapie”, a déclaré Bruno Quesnel, directeur de recherche à l’Institut national du cancer.

Pierre Saintigny, oncologue au centre de cancérologie Léon Bérard en France, a déclaré que différents types de traitements d’immunothérapie devront être combinés “le plus intelligemment possible”.

“Avec l’immunothérapie, nous avons franchi une étape dans le traitement du cancer, mais des mesures doivent encore être prises pour tous les patients qui n’en bénéficient pas”, a-t-il ajouté.

Thérapie CAR-T

La thérapie CAR-T consiste à prélever les lymphocytes T du sang d’un patient et à les modifier en laboratoire.

Ensuite, les lymphocytes T, qui font partie du système immunitaire, sont réinjectés au patient, nouvellement formés pour cibler les cellules cancéreuses.

Une autre technique appelée CAR-T allogénique consiste à obtenir les cellules d’une personne différente et en bonne santé.

Jusqu’à présent, les thérapies CAR-T ont été principalement efficaces contre certains types de leucémie, et le processus reste très coûteux.

Intelligence artificielle

Il a été démontré que les programmes informatiques utilisant l’intelligence artificielle (IA) identifient le cancer du cerveau et du sein à partir d’analyses de routine avec plus de précision que les humains.

Avec l’essor de la recherche sur l’IA dans de nombreux domaines, on s’attend à ce qu’elle joue un rôle croissant dans d’autres moyens de diagnostiquer le cancer.

“Grâce à l’intelligence artificielle, nous pourrons identifier les patients qui peuvent bénéficier d’un traitement plus court”, a déclaré Fabrice André, oncologue à l’Institut du cancer Gustave Roussy.

Cela signifierait moins d’effets secondaires pour les patients et une charge moindre pour le système de santé.

Test de biopsie liquide

Les biopsies liquides sont capables de détecter le cancer dans l’ADN à partir d’un simple test sanguin, ce qui est plus facile et moins invasif que les biopsies traditionnelles qui nécessitent un tissu simple.

Des tests plus rapides et plus faciles aideraient les médecins à détecter et à agir contre le cancer avant qu’il n’ait la possibilité de se propager.

La nouvelle technique est maintenant utilisée aux États-Unis, “mais il y a encore beaucoup de faux positifs”, a déclaré Andre.

Vaccins

Il existe depuis longtemps des vaccins pour protéger contre le virus du papillome humain (VPH), qui cause le cancer du col de l’utérus, et l’hépatite B, qui peut entraîner un cancer du foie.

Mais après des décennies d’efforts infructueux vers un vaccin contre le cancer, les espoirs ont augmenté que la technologie de l’ARNm mise au point pour les vaccins Covid-19 pourrait également conduire à une percée dans le cancer.

Les vaccins qui traitent – ​​plutôt que de prévenir – le cancer ont été les plus prometteurs en développement.

En décembre, les fabricants de médicaments Moderna et Merck ont ​​annoncé des résultats d’essais précoces positifs pour leur vaccin à ARNm personnalisé pour traiter les patients atteints d’un cancer de la peau.

Et le mois dernier, la société pharmaceutique allemande BioNTech a déclaré que 10 000 personnes en Grande-Bretagne feraient partie d’un essai pour un vaccin contre le cancer à ARNm qui serait adapté aux tumeurs individuelles.

Une combinaison personnelle

Steven Le Gouill, chef du groupe hospitalier de l’Institut Curie en France, s’est dit optimiste quant à l’avenir du traitement du cancer.

Idéalement, nous « combinerons toutes ces approches et ces nouvelles thérapies pour avoir un plan personnalisé pour le patient », a-t-il déclaré.

“Nous avons franchi une étape importante dans notre compréhension de la cellule tumorale”, a-t-il déclaré.

“Le cancer reste une épreuve, mais des progrès ont été réalisés – de façon exponentielle.”

