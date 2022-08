De nouvelles armes américaines pour l’Ukraine suggèrent de passer à un combat plus rapproché

Commentez cette histoire Commentaire

Le Pentagone envoie de nouvelles armes et de nouveaux équipements à l’Ukraine qui prépareront mieux son armée à combattre les troupes russes à des distances plus rapprochées, signalant potentiellement que Kyiv et ses partisans voient une opportunité de reprendre le terrain perdu après des semaines de duels d’artillerie acharnés le long des lignes de front. Les responsables ukrainiens ont ouvertement discuté d’une offensive sur la ville portuaire stratégique de Kherson, tenue par la Russie, mais il y a peu de preuves le long des lignes de front que l’Ukraine pourrait exécuter une opération qui nécessiterait un grand nombre de soldats, des véhicules blindés et de puissantes armes à courte portée. armes pour vaincre l’armée russe numériquement supérieure.

Le dernier paquet semble être une première étape vers la résolution de certaines des lacunes de l’armement dont les forces ukrainiennes auraient besoin pour lancer une contre-attaque, en particulier dans les zones minées à l’approche des positions russes bien enracinées. Une offensive réussie inclurait une capacité d’attaquer à partir d’une variété de distances.

L’aide de près de 800 millions de dollars annoncée vendredi comprendra 40 véhicules résistants aux bombes avec des rouleaux attachés à l’avant, qui aident à faire exploser les mines, et des obusiers plus légers qui sont plus faciles à déplacer que les canons plus puissants que les États-Unis ont précédemment envoyés. L’aide comprendra également des fusils sans recul d’une portée de quelques centaines de mètres et des lanceurs de missiles limités à moins de trois miles – beaucoup plus près que la distance actuelle entre les unités ukrainiennes et russes dans de nombreux endroits.

“Le déminage est un très bon exemple de la façon dont les Ukrainiens auront besoin de ce type de capacité pour pouvoir faire avancer leurs forces et reprendre du territoire”, a déclaré vendredi à la presse un haut responsable américain de la défense. “Ce sont des capacités qui améliorent la mobilité des Ukrainiens alors qu’ils regardent cet environnement très difficile dans le sud de l’Ukraine, en particulier.” Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par le Pentagone.

Les véhicules blindés connus sous le nom de MRAP, un véhicule emblématique des guerres d’Irak et d’Afghanistan, protégeraient les troupes des explosions et des tirs d’armes légères tout en déclenchant des mines avec des rouleaux qui se projettent de l’avant comme des antennes de homard.

L’aide américaine à la sécurité au cours des derniers mois s’est concentrée sur les roquettes et les obusiers à longue portée tels que les systèmes de roquettes de précision à lancement multiple, connus sous le nom de HIMARS, pour soutenir l’Ukraine dans le combat d’artillerie brutal dans la région orientale du Donbass. Ces armes ont été efficaces pour cibler avec précision les postes de commandement et les dépôts de munitions ennemis, et ont conduit à une réduction de l’ampleur des bombardements russes. Mais ils n’ont pas déplacé les lignes de front.

“Nous n’avons pas assisté à une reprise significative du territoire, mais nous constatons un affaiblissement significatif des positions russes dans divers endroits”, a déclaré le haut responsable.

Les troupes ukrainiennes ont eu du mal à percer le territoire sous contrôle russe ou à capitaliser sur des contre-offensives antérieures, comme celle près de Kherson en juin qui a libéré des villages de la région. Les forces ukrainiennes n’ont pas fait beaucoup de progrès depuis lors et se sont retrouvées exposées sur un terrain plat alors que les troupes russes déferlaient des unités d’artillerie dans la région et lançaient des missions de reconnaissance pour sonder les défenses ukrainiennes.

Les missiles TOW envoyés en Ukraine peuvent être installés sur un trépied lourd ou chargés à l’arrière d’un véhicule comme un Humvee. Cette configuration permet aux troupes de lancer un missile et de partir rapidement pour éviter les tirs de retour – une technique connue sous le nom de “tirer et filer”.

Les Humvees peuvent également être utilisés pour transporter des obusiers de 105 mm nouvellement fournis, qui échangent puissance et portée pour faciliter le transport et la maniabilité par rapport aux obusiers M777 plus lourds que les États-Unis ont déjà envoyés.

Le forfait comprend également 2 000 cartouches pour les fusils sans recul Carl Gustav. Les armes sont portées par des fantassins pour tirer des obus de 84 mm sur des véhicules et des positions de combat à quelques centaines de mètres.

Rob Lee, chercheur principal au Foreign Policy Research Institute et expert de l’armée russe, a averti que le dernier paquet du Pentagone n’est pas la preuve qu’une offensive est à venir. Les éléments de l’aide peuvent avoir d’autres utilisations, et certaines parties, telles que les MRAP, peuvent ne pas être idéales pour le combat rapproché en raison de leur silhouette et de leur visibilité élevées, mais sont meilleurs que l’alternative des camions non blindés.

D’autres armes, a déclaré Lee, suggèrent un désir possible de la part du Pentagone de fournir des armes mais de puiser dans les stocks dont ils se départissaient déjà, plutôt que de puiser dans des réserves critiques et de nuire à l’état de préparation en expédiant des armes coûteuses ou avancées. Les États-Unis ont déjà envisagé des véhicules à la retraite comme les Humvees et les MRAP et des armes comme le TOW.

“Je ne serais pas surpris s’il y avait un élément économique à cela”, a déclaré Lee. Certaines armes nouvellement fournies pourraient également être utiles dans le combat d’artillerie à l’est ou une offensive dans le sud, comme l’utilisation du drone ScanEagle et des missiles à détection de radar en tandem pour trouver et détruire les systèmes de défense aérienne russes. Les retirer du champ de bataille permettrait aux troupes d’exploiter leurs propres drones dans une contre-attaque et de se déplacer plus librement sur le champ de bataille.

Une contre-offensive classique avec beaucoup de troupes et de véhicules n’est peut-être pas la meilleure stratégie de toute façon, a déclaré Lee. L’Ukraine a réussi à bombarder les Russes avec des roquettes à longue portée et à saboter des positions en Crimée occupée, sapant la confiance que les Russes éloignés du champ de bataille sont en sécurité.

“Je ne sais pas s’ils ont les forces pour le faire”, a déclaré Lee à propos d’une offensive à Kherson. Une stratégie d’attrition, a-t-il dit, “a le plus de sens pour l’Ukraine”.