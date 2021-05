De nouvelles applications visent à changer la façon dont les parents épargnent pour l’université

Lorsque la nièce de Jordan Wexler a récemment perdu sa première dent, il lui a envoyé 15 $ avec une vidéo de lui en train de danser déguisé en fée des dents.

L’argent n’était pas l’argent typique que les enfants reçoivent traditionnellement sous leurs oreillers.

Au lieu de cela, Wexler a investi l’argent dans EarlyBird, une application visant à permettre aux parents, à la famille et aux amis d’économiser pour l’avenir des enfants, où il est PDG.

La vidéo vit également sur la plateforme de l’entreprise, où sa nièce demande régulièrement à la revoir.

« Elle a déjà ce lien avec le produit à presque 4 ans », a déclaré Wexler.

Alors que les applications d’investissement deviennent de plus en plus courantes, de nouvelles entreprises émergent dans l’espoir de trouver de jeunes parents du millénaire là où ils se trouvent généralement – sur leurs téléphones.

Les applications visent à permettre aux parents d’automatiser les investissements pour les études universitaires et autres activités de leurs enfants, et de laisser les amis et la famille les aider à atteindre ces objectifs.

Les comptes proposés peuvent inclure 529 plans – des comptes d’épargne fiscalement avantageux pour l’éducation – ainsi que des comptes de placement en dépôt que les adultes gèrent pour le compte de mineurs.

Backer, une entreprise basée à San Francisco qui s’efforce de rendre 529 plans plus accessibles, a lancé son application en 2017.

La société est dirigée par le PDG Jordan Lee, un élève autoproclamé sous-performant jusqu’à ce qu’un enseignant s’intéresse à lui. Aujourd’hui, sa carrière universitaire comprend des diplômes de Harvard, Yale et Princeton.