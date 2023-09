De nouvelles « ailes » s’envolent vers le campus de Vernons

Un co-fondateur de ce qui a commencé comme une station-service unique à Vernon a pris son envol avec ces humbles débuts et a donné ses ailes à l’Okanagan College (OC) de Vernon.

Robert Foord, le fils du co-fondateur de Kal Tire, Tom Foor, a fait don, aux côtés des membres de sa famille, de l’avion de son père au programme Aircraft Maintenance Engineer (AME) du collège.

Tom a contribué à faire prospérer Kal Tire, d’un petit magasin de pneus à Vernon à un géant international.

« Mon père adorait voler et il aimait cette communauté », a déclaré Robert, l’un des cinq enfants de Tom et actuel président de Kal Tire. « Il accorde également une grande valeur à l’éducation et à la formation pratique et serait fier que son avion ait été donné aux étudiants en maintenance d’aéronefs dans ce but précis. »

L’avion est un Cessna 210G Centurion. Les clés ont été remises au président d’OC Jim Hamilton et à la directrice exécutive de la Fondation OC Helen Jackman lors d’une cérémonie sur le campus aérospatial de Vernon en 2019.

« Nous savons à quel point la formation pratique est importante pour que les étudiants puissent consolider leur apprentissage et cet avion leur permettra de le faire », a déclaré Hamilton. « Ce Cessna démontre également à nos étudiants que la communauté soutient leur éducation. Tom Foord était un exemple de travail acharné, de détermination et d’esprit communautaire. Nous espérons que son héritage d’atteindre le ciel inspirera les étudiants.

En plus de l’avion, Kal Tire a fait un don de 250 000 $ au centre de formation des métiers d’OC à Vernon, qui a ouvert ses portes en 2018.

« Je tiens à exprimer la sincère gratitude de l’Okanagan College à la famille Foord pour son soutien continu à la formation professionnelle dans le nord de l’Okanagan », a déclaré Hamilton.

Un autocollant à la mémoire de Tom a été apposé sur l’avion et une plaque partageant son histoire sera exposée dans le hangar d’entraînement.

