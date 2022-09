De nouveaux visages, de nouvelles idées nécessaires, déclare un candidat au conseil de Kelowna – Kelowna Capital News

Un candidat du conseil de Kelowna aux élections d’octobre pense qu’il est temps de changer.

“Nous avons besoin de nouvelles voix, nous avons besoin de nouvelles idées et nous devons changer la façon dont les choses sont faites aujourd’hui parce que ça ne s’améliore pas”, a déclaré Indy Dhial.

Il a fait référence à l’itinérance et à la criminalité en particulier et a ajouté qu’une approche compatissante doit faire partie de toute solution.

“Nous devons aller à la racine du problème”, a expliqué Dhial. “Nous devons déterminer quel est le problème réel pour chaque personne.”

En matière de criminalité, Dhial a déclaré qu’il était évident qu’une augmentation de la présence policière était nécessaire.

«Nous voyons des maisons vandalisées et des gens attaqués au centre-ville et à la drogue. J’ai peur d’emmener mes enfants à City Park pour aller courir dans l’herbe parce que nous ne savons pas ce qui va se passer sur l’herbe.

Un problème qui lui tient à cœur est la garde d’enfants, car il est propriétaire/exploitant d’une garderie.

“J’ai une liste d’attente de trois ans”, a déclaré Dhial. “Ce que cela crée, c’est un problème pour les parents de pouvoir retourner au travail car la garde d’enfants n’est pas bon marché.”

Dhial a ajouté qu’il fallait trouver des moyens de créer plus d’espaces pour les enfants, soit en approuvant plus de lieux, soit en trouvant des moyens par le biais de programmes pour créer plus de financement pour ouvrir des lieux. Quant à savoir pourquoi les résidents devraient voter pour lui, Dhial a déclaré qu’il avait vécu à Kelowna toute sa vie et qu’il comprenait les défis auxquels la ville est confrontée.

“Les choses sont allées très au sud au cours des quatre à huit dernières années”, a-t-il déclaré. “Je suis quelqu’un qui veut écouter les gens et découvrir ce qu’ils veulent, quels sont leurs besoins et apporter ces choses à la table.”

