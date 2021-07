Des scientifiques ont trouvé des virus vieux de près de 15 000 ans dans deux échantillons de glace prélevés sur le plateau tibétain en Chine. La plupart de ces virus, qui ont survécu parce qu’ils étaient restés congelés, ne ressemblent à aucun virus répertorié à ce jour. Les résultats, publiés dans la revue Microbiome, peuvent aider à comprendre comment les virus ont évolué au fil des siècles. Pour cette étude, les scientifiques ont également créé une nouvelle méthode ultra-propre d’analyse des microbes et des virus dans la glace sans la contaminer.

« Ces glaciers se sont formés progressivement, et avec la poussière et les gaz, de nombreux virus se sont également déposés dans cette glace », a déclaré l’auteur principal Zhi-Ping Zhong, chercheur au Byrd Polar and Climate Research Center de l’Ohio State University. se concentre également sur la microbiologie.

« Les glaciers de l’ouest de la Chine ne sont pas bien étudiés et notre objectif est d’utiliser ces informations pour refléter les environnements passés. Et les virus font partie de ces environnements », a ajouté Zhong.

L’équipe a analysé des carottes de glace prélevées en 2015 dans la calotte glaciaire de Guliya, dans l’ouest de la Chine. Les carottes sont collectées à haute altitude – le sommet de Guliya, d’où provient cette glace, se trouve à 22 000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Lorsqu’ils ont analysé la glace, ils ont trouvé les codes génétiques de 33 virus. Quatre de ces virus ont déjà été identifiés par la communauté scientifique. Mais au moins 28 d’entre eux sont nouveaux. Environ la moitié d’entre eux semblaient avoir survécu au moment où ils ont été gelés non pas malgré la glace, mais à cause de celle-ci.

« Ce sont des virus qui auraient prospéré dans des environnements extrêmes », a déclaré Matthew Sullivan, professeur de microbiologie à l’Ohio State.

« Ces virus ont des signatures de gènes qui les aident à infecter les cellules dans des environnements froids – juste des signatures génétiques surréalistes pour savoir comment un virus est capable de survivre dans des conditions extrêmes », a-t-il ajouté.

Quatre des virus dans les carottes de la calotte glaciaire de Guliya avaient déjà été identifiés et appartenaient à des familles de virus qui infectent généralement les bactéries. Les chercheurs ont trouvé les virus à des concentrations bien inférieures à celles trouvées dans les océans ou le sol.

L’analyse a montré que les virus provenaient probablement du sol ou des plantes, et non des animaux ou des humains, sur la base à la fois de l’environnement et des bases de données de virus connus.

