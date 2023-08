De nouveaux vaccins protégeront probablement contre la variante Eris

Nouveaux vaccins Covid de Pfizer , Moderne et Novavax fournira probablement une protection contre la nouvelle variante « Eris », maintenant la souche dominante du virus aux États-Unis

Les fabricants de médicaments ont conçu leurs vaccins mis à jour pour cibler la sous-variante omicron XBB.1.5, qui décline lentement à l’échelle nationale. Mais les experts de la santé et les données initiales suggèrent que les nouveaux vaccins seront toujours efficaces contre Eris, ou EG.5, et d’autres variantes largement diffusées – qui sont toutes des descendants d’omicron.

« Je pense que ces vaccins fourniront une protection très substantielle contre l’EG.5. Peut-être juste un peu de perte, mais ce n’est rien qui me préoccupe beaucoup », a déclaré le Dr Mark Mulligan, directeur du NYU Langone Vaccine Center. CNBC. « On dirait que ça va aller. »

Les trois sociétés attendent toujours que la Food and Drug Administration approuve leurs vaccins, ce qui signifie que ces piqûres ne seront pas accessibles au public avant environ un mois. Les Centers for Disease Control and Prevention doivent également décider quels Américains devraient se faire vacciner et à quelle fréquence.

Pourtant, l’arrivée prochaine de ces vaccins rassure les Américains alors qu’Eris et d’autres variantes de Covid alimentent un légère hausse dans les cas et les hospitalisations à travers le pays, mais restent en dessous du pic estival qui a mis à rude épreuve les hôpitaux à cette époque l’année dernière.

Eris représentait 17,3% de tous les cas aux États-Unis au début du mois, selon le dernières données du CDC. La nouvelle souche a dépassé XBB.1.5, qui représentait environ 10 % de tous les cas.

Plus tôt ce mois-ci, l’Organisation mondiale de la santé a désigné Eris comme « variante d’intérêt », ce qui signifie qu’il sera surveillé pour les mutations qui pourraient potentiellement le rendre plus grave.

Mais l’agence de santé et les experts ont déclaré qu’Eris ne semble pas constituer une menace importante – ou du moins pas plus que n’importe laquelle des autres variantes d’omicron circulant actuellement aux États-Unis. Il ne devrait pas non plus provoquer une énorme vague de cas de Covid comme d’autres souches. dans les années précédentes.