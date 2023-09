De nouveaux vaccins Covid-19 et des tests gratuits sont disponibles avant une vague hivernale

Les États-Unis sont au milieu de leur pire vague de Covid-19 depuis le début de l’année et déploient enfin certains de leurs outils les plus puissants contre elle. La prochaine étape consistera à amener le plus grand nombre possible d’Américains à en profiter.

La semaine dernière, le gouvernement américain a approuvé les vaccins Covid-19 mis à jour et a indiqué qu’en réalité, tous les Américains, à l’exception des jeunes nourrissons, en recevaient un. À partir de la semaine prochaine, il enverra à nouveau des tests Covid-19 gratuits à tout Américain qui les commande. Certains systèmes hospitaliers locaux ont commencé à rétablir l’obligation de porter un masque, même si des exigences généralisées sont peu probables étant donné à quel point les règles de masquage sont devenues politiquement toxiques. Il est toujours conseillé aux individus, en particulier à ceux dont le système immunitaire est affaibli, de porter des masques en période de forte propagation.

La propagation du Covid-19 s’est accélérée depuis le milieu de l’été, s’intensifiant fin juin grâce à la surveillance des eaux usées et augmentant régulièrement jusqu’en août.

Les hospitalisations ont augmenté parallèlement, en particulier parmi les populations les plus âgées et les plus vulnérables. Le taux d’hospitalisation des Américains de plus de 70 ans a plus que doublé entre début juillet et début septembre. (Les groupes d’âge plus jeunes ont été moins touchés par la maladie grave, qui suit le schéma du coronavirus depuis son apparition.) En conséquence, les décès ont augmenté : le nombre de décès hebdomadaires dus au Covid-19 était tombé en dessous de 500 pour la première fois début juillet, mais a dépassé 900 à nouveau fin août.

Mais la vague estivale pourrait enfin atteindre son apogée. La quantité de Covid-19 détectée dans les eaux usées est restée stable du 30 août au 6 septembre, puis a légèrement diminué la semaine du 13 septembre, selon Biobot Analytics. Les hospitalisations sont toujours en hausse au cours des deux dernières semaines, mais il s’agit d’un indicateur retardé ; si la propagation ralentit effectivement comme le suggèrent les données sur les eaux usées, les indicateurs de maladie grave devraient commencer à se stabiliser puis à décliner dans les semaines à venir.

Pourtant, comme je l’ai écrit fin juillet, l’augmentation de l’activité Covid-19 cet été pourrait n’être qu’un avant-goût des attractions à venir. De récentes mutations ont permis au coronavirus de retrouver une partie de sa transmissibilité. Les responsables de la santé publique s’attendent toujours à une vague hivernale d’activité virale – non seulement de Covid, mais également de la grippe et du virus respiratoire syncytial, ou VRS.

La bonne nouvelle est qu’à l’heure actuelle, nous connaissons la stratégie pour ralentir la propagation du virus et que le gouvernement prend des mesures pour aider les gens à la suivre. Et certains signes indiquent que le public américain, malgré une lassitude inévitable et compréhensible face à la pandémie, prend au sérieux le début de cette saison virale. Si la population bénéficie de nouveaux vaccins et de tests gratuits, le pays sera dans une meilleure position pour résister à toute poussée hivernale.

Des vaccins Covid-19 mis à jour et davantage de tests gratuits sont désormais disponibles

La vaccination est la mesure la plus importante que toute personne puisse prendre pour se protéger cet hiver. Des vaccins contre la grippe mis à jour sont déjà disponibles, et Pfizer et Moderna ont formulé de nouvelles versions des vaccins à ARNm Covid-19 qui se sont avérés si efficaces pour prévenir les décès et les hospitalisations. La FDA leur a donné son approbation la semaine dernière.

Le CDC a conseillé que chaque Américain âgé de plus de 6 mois devrait recevoir une injection des vaccins Covid-19 mis à jour. Comme l’ont dit des experts en santé publique à Rachel DuRose de Vox, on s’attend de plus en plus à ce qu’un vaccin annuel contre le Covid soit recommandé à la plupart des Américains dans les années à venir.

Pour les clichés mis à jour de cette année en particulier, le CDC recommande :

Tous les Américains âgés de 5 ans et plus reçoivent une dose du vaccin Pfizer ou Moderna, au moins deux mois après leur dernière injection.

Les Américains âgés de 6 mois à 4 ans qui n’ont pas été vaccinés auparavant devraient recevoir soit trois doses de Pfizer, soit deux doses de Moderna.

Les Américains âgés de 6 mois à 4 ans déjà vaccinés devraient recevoir au moins une dose de Pfizer ou Moderna.

Le vaccin Novavax, qui utilise une formulation à base de protéines au lieu de la technologie de l’ARNm, est également disponible comme alternative pour les personnes qui choisissent de ne pas ou ne peuvent pas recevoir les vaccins Pfizer et Moderna. La plupart des gens devraient pouvoir se faire vacciner à la fois contre la grippe et contre le Covid, selon les responsables gouvernementaux de la santé.

La plupart des assureurs maladie couvrent gratuitement un nouveau vaccin contre le Covid-19, même s’il vaut la peine de vérifier auprès de votre régime à l’avance ; Il a été rapporté que des personnes devaient payer 100 $ ou plus en dépenses personnelles lorsqu’elles se présentaient à une pharmacie. Les personnes non assurées ou dont le régime de santé ne couvre pas le vaccin peuvent toujours obtenir une dose gratuite auprès de certains centres de santé, de leur département de santé national ou local, ou dans les pharmacies participant au programme fédéral de fourniture de vaccins gratuits.

L’administration Biden a également annoncé que chaque foyer américain pourra commander jusqu’à quatre kits de test rapide Covid-19 gratuits à domicile à partir du 25 septembre. Le gouvernement avait auparavant mis les tests à la disposition de tous gratuitement au plus fort de la pandémie. , mais a réduit l’éligibilité aux seuls Américains non assurés plus tôt cette année.

L’administration tente d’anticiper la saison du rhume et de la grippe de cette année, après que celle de l’année dernière s’est révélée très difficile pour le système de santé. Comme me l’a dit le Dr William Schaffner de Vanderbilt, ancien directeur médical de la Fondation nationale pour les maladies infectieuses, les difficultés de l’année dernière étaient liées à la biologie. La grippe et le RSV en particulier ont augmenté beaucoup plus tôt à l’automne qu’ils ne le faisaient habituellement avant la pandémie, et la population y est apparue vulnérable après que ces virus aient été largement dormants alors que Covid se propageait largement.

Mais cette année, a déclaré Schaffner, les virus sont moins susceptibles de nous surprendre. Le défi pour 2023 sera plutôt de savoir si le système de santé sera en mesure de réagir efficacement à une poussée virale qu’il anticipe déjà. Offrir des tests gratuits, par exemple, devrait donner aux gens la possibilité d’identifier quand ils sont malades du Covid-19, afin qu’ils puissent s’isoler et éviter de transmettre le virus à d’autres personnes.

Les vaccins sont l’outil le plus important disponible pour prévenir les hospitalisations et les décès – et peut-être le domaine dans lequel les tests du gouvernement seront les plus poussés, compte tenu du mouvement anti-vaccin qui a prospéré pendant la pandémie. Moins d’un Américain sur cinq a reçu des versions précédemment mises à jour du vaccin ciblant la variante omicron. Même parmi les personnes de plus de 65 ans, qui sont les plus vulnérables, moins de la moitié ont reçu le rappel bivalent.

Sur la base de cette faible participation, de nombreux experts en santé publique craignent que les Américains soient sceptiques quant aux futures injections de Covid-19. Mais il existe des preuves que le public, peut-être informé par la propagation du coronavirus à la fin de l’été, est plus réceptif aux nouvelles injections de Covid à l’approche de cet automne et de cet hiver.

Un peu plus de la moitié des Américains se sont déclarés très ou plutôt intéressés à recevoir les vaccins mis à jour, selon un nouveau sondage Reuters/Ipsos. Cela pourrait refléter une augmentation globale des inquiétudes concernant le Covid-19 : une récente enquête Gallup a révélé que la part des Américains qui pensent que la pandémie s’aggrave est passée de 5 % en mai à 30 % en septembre.

Ces chiffres indiquent que les responsables de la santé publique pourraient trouver les Américains plus réceptifs aux interventions telles que les tests et les vaccins ; parallèlement, le gouvernement fait sa part pour rendre ces ressources plus facilement accessibles. L’occasion est là pour les États-Unis de tracer une meilleure voie pour sortir de la pandémie. Les prochains mois détermineront si nous pourrons en profiter.