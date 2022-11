De nouveaux vaccins contre le VRS sont en bonne voie pour en faire l’une des dernières mauvaises saisons froides

Partout dans le pays, les hôpitaux pédiatriques sont pleins à craquer. Bien que la flambée des taux de plusieurs virus du rhume soit à blâmer, un méchant en particulier est responsable d’une grande partie du chaos : le virus respiratoire syncytial, autrement connu sous le nom de RSV.

Le VRS provoque généralement des symptômes de rhume, mais peut également entraîner une inflammation ou une infection pulmonaire grave chez les personnes très jeunes et très âgées. Et la saison froide a commencé en fanfare : au 22 octobre, les bébés de moins d’un an étaient hospitalisés à des taux six fois plus élevés qu’ils ne l’étaient au même moment en 2019, et le taux global d’hospitalisation était sept fois plus élevé pour les personnes de tous ages.

Chaque année, des centaines d’enfants meurent du VRS et des dizaines de milliers d’autres sont hospitalisés. Mais pour changer, cette année apporte de bonnes nouvelles : c’est peut-être la dernière fois que le virus fait ce genre de ravages.

Après des décennies d’efforts infructueux pour produire un vaccin contre le VRS, plusieurs vaccins très efficaces sont enfin sur le point d’être approuvés. Mardi, Pfizer a annoncé que lors d’un essai, son vaccin – qui est administré aux femmes enceintes afin que les nourrissons soient protégés à la naissance (plus à ce sujet plus tard) – a empêché 69% des cas graves de VRS chez les nourrissons de 6 mois et moins. Des vaccins pour les personnes âgées et de nouveaux anticorps monoclonaux (c’est-à-dire des protéines fabriquées par l’homme qui fonctionnent comme des anticorps dans notre système immunitaire) sont également à l’horizon pour aider à prévenir les infections.

Au total, les experts affirment que ces produits sont suffisamment efficaces pour prévenir plus des trois quarts des maladies graves dans les deux groupes d’âge.

Les experts prévoient que ces produits pourraient être largement disponibles pour une utilisation d’ici un à deux ans – si les processus d’approbation et de recommandation des médicaments à la Food and Drug Administration et aux Centers for Disease Control and Prevention se déroulent sans heurts. Cela signifie que, sauf surprise, les bébés et les adultes aux États-Unis pourraient pouvoir compter sur eux pour la protection contre le VRS dès l’automne prochain. Attendez-vous à ce que les autorités mondiales des vaccins interviennent également bientôt sur ces produits.

“Si nous pouvons garder les bébés hors des soins intensifs et les empêcher de mourir, nous avons remporté une énorme victoire”, a déclaré Amy Edwards, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au Rainbow Babies and Children’s Hospital de Cleveland. Mais ce ne serait pas seulement une victoire pour les bébés : “Plus d’adultes sont morts du VRS que la plupart des gens ne le pensent”, a-t-elle déclaré, “le vaccin contre le VRS pourrait également changer la donne pour eux”.

Tout cela est dû à une percée scientifique qui s’est produite il y a moins de dix ans. Voici comment le secret du développement du vaccin contre le VRS a été découvert – et pourquoi la prolifération des découvertes qu’il a déclenchée est si importante.

Le VRS est une cause négligée de maladie et de décès, sans grandes options préventives

La maladie à VRS est l’une des premières maladies pédiatriques que les jeunes pédiatres apprennent à craindre, dit Edwards. Les bébés infectés ont une toux terrible et font des bruits de respiration sifflante alors qu’ils luttent pour faire circuler l’air dans leurs voies respiratoires enflées. “Une fois que vous l’avez vu, c’est comme si vous ne l’oubliiez jamais”, a-t-elle déclaré.

Le RSV lui-même n’a rien de nouveau, surtout pendant les mois les plus froids. « Il y a des mauvaises saisons et des saisons moins mauvaises, mais il y a toujours le VRS », a déclaré Edwards.

Aux États-Unis, l’infection entraîne environ 58 000 hospitalisations et 100 à 300 décès chez les jeunes enfants chaque année, ce qui en fait la principale cause d’hospitalisation chez les nourrissons. Bien qu’il s’agisse d’une infection particulièrement risquée pour les bébés nés prématurément et pour ceux qui souffrent de problèmes pulmonaires ou d’anomalies cardiaques, environ 40 % des nourrissons américains décédés du VRS au cours des dernières décennies étaient par ailleurs en bonne santé.

Le VRS est également une cause sous-estimée de pneumonie chez les adultes, causant jusqu’à 120 000 hospitalisations annuelles chez les personnes de plus de 65 ans. Il est négligé en partie parce que les médecins adultes ne le considèrent pas comme une maladie adulte, a déclaré Helen Chu, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Washington. médecin et chercheur spécialisé dans les maladies respiratoires émergentes. Même lorsque les adultes hospitalisés sont testés positifs pour le VRS, dit-elle, ce détail est souvent omis des codes de sortie de l’hôpital (qui jouent un rôle important dans la facturation des assurances mais sont également utilisés pour surveiller les tendances de la maladie).

Lors d’une conférence lors d’une conférence de l’Infectious Diseases Society of America fin octobre, Chu a comparé les impacts du VRS et de la grippe sur les Américains de plus de 65 ans, notant que le VRS cause jusqu’à 12 700 décès chez les personnes âgées chaque année – pas trop loin de la 21 000 décès causés chaque année par la grippe.

Aussi mauvais que soit le RSV aux États-Unis, c’est pire dans le monde. Chaque année, il cause environ 120 000 décès de nourrissons dans le monde et jusqu’à 55 000 décès d’adultes, la plupart d’entre eux étant concentrés parmi les personnes vivant dans la pauvreté et respirant un air pollué.

Il n’existe actuellement aucun traitement antiviral approuvé pour le VRS chez les adultes ou les enfants, et la seule option préventive qui existe actuellement est loin d’être parfaite.

Cette option est le palivizumab (nom de marque Synagis), un anticorps monoclonal développé il y a 25 ans pour protéger les nourrissons à haut risque. Cependant, il doit être administré mensuellement pendant la saison du VRS, et la plupart des compagnies d’assurance exigent que les médecins passent par un long processus d’approbation pour que le coût élevé du médicament soit couvert pour leurs patients. De plus, bien qu’il prévienne l’hospitalisation des bébés à haut risque, son rapport coût-efficacité n’est pas clair.

Les bébés ont besoin de quelque chose de mieux – quelque chose d’abordable qui puisse protéger tous les nourrissons, pas seulement les plus à risque, contre ce fléau saisonnier. Les adultes aussi ont besoin de quelque chose pour les protéger contre un virus qui provoque de manière fiable une immense quantité de maladies – idéalement, quelque chose qui est aussi bon qu’un vaccin contre la grippe, ou mieux.

Les vaccins contre le VRS sont super efficaces, et bientôt, ils le seront pour tout le monde

La première fois que des scientifiques ont essayé de développer un vaccin contre le VRS, dans les années 1960, il a échoué lamentablement, entraînant en fait des infections à VRS plus graves chez les bébés qui l’ont reçu.

Bien que cette tragédie ait quelque peu ralenti le développement d’un vaccin, elle n’a pas entièrement dissuadé les chercheurs. Mais au cours des décennies suivantes, ils ont fait peu de progrès, en grande partie en raison de certaines caractéristiques uniques des protéines de surface du RSV.

Ces protéines sont des métamorphes, prenant différentes formes selon qu’elles ont envahi – ou fusionné – une cellule humaine. Et pour compliquer les choses, leur forme pré-fusion est extrêmement instable. Cela signifiait que pendant longtemps, la seule option des chercheurs était d’utiliser les formes post-fusion de la protéine comme cibles pour de nouveaux vaccins.

En conséquence, pendant des années, les vaccins contre le VRS ne pouvaient reconnaître les particules virales qu’après ils avaient envahi les cellules – trop tard pour faire une grande différence. Pour fabriquer un meilleur vaccin, les scientifiques avaient vraiment besoin d’une image claire de ce à quoi ressemblaient ces protéines de surface avant de envahissement cellulaire.

En 2013, le biologiste structural Jason McLellan, maintenant à l’Université du Texas à Austin, a découvert comment obtenir cette image : il a trouvé un moyen de stabiliser une protéine de surface dans sa forme de pré-fusion, puis l’a décrite en détail. Cette découverte signifiait que les chercheurs pouvaient désormais créer des vaccins ciblant un stade précoce de l’infection par le VRS. Et ils l’ont fait, avec des résultats incroyables.

Dans son discours de conférence, Chu a présenté des données sur cinq vaccins différents à utiliser chez les adultes et six produits à utiliser chez les populations plus jeunes, y compris des vaccins pour les femmes enceintes et des anticorps monoclonaux et des vaccins pour les bébés et les jeunes enfants.

Ce qu’elle décrivait alors aurait semblé inconcevable il y a quelques années.

Chu a présenté des données d’essais de phase trois – des études de vaccins avancées qui testent l’innocuité et l’efficacité d’un produit. Dans l’ensemble, ces produits le font sortir du parc, prévenant les cas de VRS plus graves avec une efficacité de 70 à 86 %. En gros, cela signifie qu’ils ont un énorme potentiel pour prévenir l’hospitalisation de bon nombre des personnes les plus vulnérables aux pires effets du VRS.

La vaccination des mères pendant la grossesse protégera leurs nourrissons

Parmi les nombreuses options actuellement en cours de développement pour protéger les bébés d’une infection grave par le VRS, celle qui sera probablement la plus utilisée est un vaccin qui ne serait pas administré aux bébés eux-mêmes, mais aux personnes qui les portent avant leur naissance, a déclaré Edwards.

Lorsqu’une personne est immunisée contre le VRS pendant la grossesse, les anticorps qu’elle produit en réponse sont transférés en grande quantité à son enfant, lui offrant ainsi un solide mur de protection au cours des premiers mois de sa vie. “La vaccination maternelle – je veux dire, c’est l’anticorps monoclonal ultime”, a déclaré Edwards, et “beaucoup de mamans y sont habituées”. La stratégie, qui repose sur le transfert naturel d’anticorps des femmes enceintes aux fœtus pendant qu’ils sont dans l’utérus, est utilisée pour protéger les bébés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (avec le vaccin maternel Tdap), la grippe et le SRAS-CoV- 2.

En particulier, le vaccin candidat contre le VRS de Pfizer pour les femmes enceintes a empêché 85 % des cas de VRS chez leurs bébés de s’aggraver suffisamment pour qu’il soit nécessaire de les amener dans une clinique ou un hôpital.

Mais même si le futur parent ne se fait pas vacciner, il y aura toujours des options pour protéger ses bébés : plusieurs options d’anticorps monoclonaux seront probablement sur la table, qui préviendront entre 70 et 75 % des symptômes les plus graves. Contrairement au vaccin maternel, ceux-ci sont destinés à être administrés directement aux nourrissons après la naissance. Il est important de noter que le vaccin maternel et l’anticorps monoclonal seront disponibles pour protéger tous les nourrissons, qu’ils aient ou non des problèmes de santé.

Même avec les vaccins et les anticorps, il y aura encore des défis. La protection que les bébés obtiennent de la vaccination maternelle ou des anticorps monoclonaux dure moins d’un an. Cependant, certains enfants, comme ceux qui souffrent de troubles médicaux tels que des anomalies cardiaques, ont besoin d’une protection plus durable. (La plupart des enfants sont les plus exposés au risque de mauvais VRS au cours de leurs six premiers mois de vie et devraient être bien couverts par les vaccins et les anticorps maternels.)

La stratégie pour rafraîchir leur immunité est toujours en suspens, a déclaré Chu. Cela peut impliquer d’obtenir des doses répétées d’anticorps monoclonaux – ou cela peut éventuellement impliquer de donner directement un vaccin à un jeune enfant. Deux candidats pour cela sont actuellement aux premiers stades de l’enquête et ne seront donc pas largement disponibles avant plusieurs années. Il appartiendra à la FDA et au CDC de déterminer la meilleure façon de protéger les nourrissons dans leurs premières années.

Pendant ce temps, trois vaccins pour adultes sont en phase 3 d’essais et au moins deux autres candidats sont à des stades de développement plus précoces. Les trois plus proches de la ligne d’arrivée préviennent 80 à 86 % des infections graves au VRS chez les personnes de plus de 60 ans.

Aux États-Unis, tout ce qui se dresse entre ces vaccins et les personnes qui en ont besoin est de terminer les essais (pour ceux qui sont encore en cours), de soumettre des données pour examen aux agences fédérales, et d’obtenir l’approbation et la recommandation de la FDA et du CDC.

La saison actuelle du RSV montre à quel point ces produits sont nécessaires

Chu soupçonne que les avantages de ces vaccins prendront de nombreux Américains par surprise. “Je ne pense pas que le grand public soit au courant du VRS ou réalise à quel point ce changement sera énorme”, a-t-elle déclaré. Elle souligne également à quel point la science fondamentale sous-jacente à certains de ces vaccins a été importante. La découverte de McLellan sur la stabilisation des protéines a également contribué à faciliter le développement de vaccins Covid-19 en fournissant une technique de stabilisation de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2. “C’est une réalisation capitale qu’ils aient pu faire cela – et c’est ainsi que les choses ont évolué si rapidement”, a-t-elle déclaré, faisant référence au rythme fulgurant de production des premiers vaccins Covid-19.

L’objectif initial de la découverte – permettre le développement d’un vaccin contre le VRS – fera également un bien énorme. “Je suis très excité, et pour diverses raisons”, a déclaré Edwards. « Un : les bébés ne devraient pas mourir », a-t-elle dit. Mais aussi, à mesure que ces produits deviennent disponibles, a-t-elle déclaré, “la plupart d’entre nous pensent que nous allons voir une réduction des hospitalisations – et cela ne peut que jouer en notre faveur”.

Si seulement nous avions ces vaccins et ces anticorps disponibles cette année. Le VRS est actuellement en plein essor et les hôpitaux creusés par la pandémie peinent à répondre aux besoins. De nombreux hôpitaux augmentent leur dotation en personnel à cette période de l’année, a déclaré Edwards, mais cela devient de plus en plus difficile à faire en raison des pénuries dans les professions médicales.

“Certes, cette saison a été pire que la plupart”, a-t-elle déclaré. “Nous ne prévoyons pas nécessairement d’avoir cette mauvaise saison chaque année.”

“Mais alors que les pénuries de personnel deviennent de plus en plus aiguës dans tout le pays, nous nous attendrions à ce que des poussées de plus en plus faibles mettent les hôpitaux hors d’état de nuire”, a-t-elle déclaré.

En d’autres termes, nous n’avons jamais eu besoin d’un vaccin contre le VRS avec autant d’urgence qu’en ce moment.