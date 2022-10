De nouveaux tests révèlent un niveau élevé de produits chimiques toxiques dans les soutiens-gorge de sport, avertit le chien de garde

New York

De nouveaux tests sur une variété de soutiens-gorge de sport et de vêtements de sport de marque populaires ont révélé des niveaux élevés de BPA, un composé chimique utilisé pour fabriquer certains types de plastique et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé tels que l’asthme, les maladies cardiovasculaires et l’obésité.

Les soutiens-gorge de sport vendus par Athleta, PINK, Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike et FILA ont tous été testés pour le BPA au cours des six derniers mois, et les résultats ont montré que les vêtements pouvaient exposer les porteurs jusqu’à 22 fois le limite de sécurité du BPA, basée sur les normes établies en Californie, selon le Centre pour la santé environnementale. Le CEH, qui a effectué les tests, est un groupe de défense des consommateurs à but non lucratif axé sur la dénonciation de la présence de produits chimiques toxiques dans les produits de consommation.

En vertu de la loi californienne – en particulier la proposition 65, promulguée en 1986 – la dose maximale autorisée de BPA par exposition cutanée est de 3 microgrammes par jour.

Le groupe a également testé des chemises de sport de marques telles que The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance et Reebok et a trouvé des résultats similaires.

Le CEH a déclaré mercredi avoir envoyé des avis juridiques aux entreprises, qui disposeront de 60 jours pour travailler avec le centre pour remédier aux violations avant que le groupe ne dépose une plainte devant un tribunal de l’État de Californie les obligeant à le faire.

À ce jour, l’organisme de surveillance a déclaré que ses enquêtes n’avaient trouvé de BPA que dans les vêtements à base de polyester contenant du spandex. « Nous voulons que les marques reformulent leurs produits pour supprimer tous les bisphénols, y compris le BPA. En attendant, nous vous recommandons de limiter le temps que vous passez dans vos vêtements de sport en vous changeant après votre entraînement », a déclaré le groupe.

Athleta, Nike, Reeobok, The North Face et Victoria’s Secret (qui possède PINK) n’ont pas immédiatement fourni de commentaire.

Le BPA (bisphénol A) se trouve dans un grand nombre de produits de tous les jours, des bouteilles d’eau et des aliments en conserve aux jouets et aux revêtements de sol. Chez les adultes, l’exposition au BPA a été associée au diabète, aux maladies cardiaques, au cancer, à l’obésité et à la dysfonction érectile.

La mort prématurée était également associée à l’exposition au BPA, selon une étude de 2020. Plus récemment, le BPA a également été associé à l’asthme chez les filles d’âge scolaire.

“Les gens sont exposés au BPA par ingestion, en mangeant de la nourriture ou en buvant de l’eau dans des récipients qui ont lessivé du BPA, ou par absorption par la peau”, a déclaré Kaya Allan Sugerman, directrice du programme des menaces toxiques illégales du CEH, dans un communiqué.

« Des études ont montré que le BPA peut être absorbé par la peau et se retrouver dans la circulation sanguine après avoir manipulé le papier du reçu pendant quelques secondes ou quelques minutes à la fois. Les soutiens-gorge de sport et les chemises de sport sont portés pendant des heures et vous êtes censés transpirer dedans, il est donc inquiétant de trouver des niveaux aussi élevés de BPA dans nos vêtements », a déclaré Allan Sugerman.

Au cours de l’année écoulée, le groupe a demandé à plus de 90 entreprises, dont Walgreens et la marque de chaussettes et de vêtements de nuit Hypnotic Hats, de reformuler leurs produits pour éliminer tous les bisphénols, y compris le BPA. Certains ont déjà accepté de le faire.

“Même de faibles niveaux d’exposition [to BPA] pendant la grossesse ont été associés à une variété de problèmes de santé chez la progéniture », a déclaré le Dr Jimena Díaz Leiva, directeur scientifique du CEH.

Bien que CEH plaide en vertu de la Clean Drinking Water and Toxics Enforcement Act de 1986 de Californie, il affirme que les répercussions de ses règlements s’étendent au-delà de la Californie “car il est le plus souvent économiquement impossible pour les entreprises de reformuler uniquement pour le marché californien”.

“Notre action en justice a réussi à pousser des industries entières à retirer certains produits chimiques de produits comme les bonbons ou les jouets pour enfants”, a déclaré le groupe dans un communiqué à CNN Business. “Ces cas servent non seulement à protéger les consommateurs californiens, mais également les consommateurs de tout le pays.”

